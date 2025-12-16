Từ mưu sinh bấp bênh đến cuộc sống đủ đầy: Nhiều lao động ‘đổi đời’ nhờ việc làm bền vững tại VinCons

Hàng chục nghìn lao động trên khắp cả nước đang tìm thấy tại VinCons không chỉ một công việc, mà là một sự nghiệp bền vững có thu nhập ổn định, có nơi ăn ở đảm bảo, có đào tạo nghề, có lộ trình phát triển rõ ràng.

7h00 sáng tại một đại công trường phía Bắc Hà Nội, từng nhóm công nhân VinCons đã có mặt đầy đủ trước giờ điểm danh để nhận phân công nhiệm vụ và nhắc nhở về an toàn lao động. Dưới ánh nắng sớm, cảnh hàng nghìn người xếp hàng ngay ngắn, tiếng loa, tiếng máy móc chuẩn bị hoạt động… tạo nên không khí làm việc chuyên nghiệp và kỷ luật – điều hiếm thấy tại các công trình xây dựng trước đây.

Anh Nguyễn Văn Tuấn (37 tuổi, Hà Tĩnh) kể, trước đây khi làm tự do, mỗi sáng dậy anh chỉ biết chờ xem hôm nay có ai gọi không. Nếu không có việc là coi như hết ngày. “Từ khi vào VinCons, tôi không còn lo lắng nữa: việc đều, lương đúng hạn, đời sống ổn định hẳn”, anh Tuấn chia sẻ.

Câu chuyện của anh Tuấn không phải cá biệt. Nhiều lao động đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống khi trở thành công nhân của VinCons – đơn vị chủ lực đang thi công hàng loạt đại dự án tỷ đô của Tập đoàn Vingroup trên khắp cả nước.

Phúc lợi “chưa từng dám nghĩ đến” trong nghề xây dựng

Trong nhiều năm, khi nhắc đến công nhân xây dựng là nhắc đến cảnh sống tạm bợ: chỗ ở thiếu thốn, công việc bấp bênh, thu nhập theo ngày công, bảo hiểm gần như không có và việc nợ lương là…chuyện thường. Với nhiều lao động phổ thông, làm công trình chỉ đơn giản là để “kiếm ngày công sống qua ngày”.

Tại các công trường của VinCons, bức tranh này đang thay đổi rõ rệt. Hệ thống phúc lợi được thiết kế bài bản, đảm bảo cho công nhân có môi trường sống và làm việc ổn định, lâu dài. Công nhân được bố trí chỗ ở sạch sẽ tại khu ký túc xá có điều hòa theo tiêu chuẩn của VinCons, hoặc nhận hỗ trợ chỗ ở tương đương 300.000 – 500.000 đồng/người/tháng tùy khu vực. Ba bữa ăn mỗi ngày đều được tổ chức đảm bảo dinh dưỡng, kiểm soát chất lượng.

“Làm công nhân xây dựng mà được ở chỗ sạch sẽ, mát mẻ thế này là điều rất hiếm”, anh Tuấn chia sẻ, nhớ lại quãng thời gian từng phải ngủ trong những khu nhà tôn nóng nực và tạm bợ.

Làm việc tại các công trường của VinCons, công nhân được đảm bảo chỗ ở, bữa ăn mỗi ngày

Thu nhập tại VinCons cũng là yếu tố khiến nhiều người quyết tâm gắn bó lâu dài. Tùy theo vị trí, công nhân có thu nhập từ 14–33 triệu đồng mỗi tháng; Tổ trưởng có thể đạt 32–41 triệu đồng/tháng. Điều quan trọng là doanh nghiệp cam kết không nợ lương, chi trả đúng hạn 100%, nhân viên được định kỳ vào ngày 15 và ngày cuối cùng của tháng.

Chị Bùi Thị Liên, một thợ trát đã gia nhập VinCons hơn nửa năm tâm sự: “Trước kia tôi làm đội thợ riêng, lương 9–14 triệu nhưng có khi phải đợi mấy tháng mới nhận được. Vào VinCons rồi thì tháng nào cũng có lương đúng ngày, lại không mất tiền trọ, tiền ăn. Giờ vừa nuôi được hai con đi học, vừa dành dụm được chút ít”.

Bên cạnh thu nhập, VinCons cũng đảm bảo công nhân được hưởng đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, được nghỉ phép, có chế độ lễ Tết và khám sức khỏe định kỳ. Bằng việc phổ cập những phúc lợi thiết yếu nhưng “xưa nay hiếm” với đa số công nhân, VinCons đang tích cực nâng chuẩn đời sống và an sinh xã hội cho đội ngũ, mang đến diện mạo mới cho ngành xây dựng.

Việc làm bền vững: luôn có dự án, luôn có thu nhập

Khác với nhiều doanh nghiệp xây dựng hoạt động theo mùa vụ, VinCons sở hữu mạng lưới dự án lớn trải dài toàn quốc, từ Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh đến Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, TP.HCM, Tây Ninh…. Nhờ vậy, công nhân luôn có việc làm ổn định. Khi một công trình bước vào giai đoạn hoàn thiện, người lao động sẽ được sắp xếp điều chuyển sang dự án mới mà không phải tự tìm việc như trước.

Đặc biệt, ngay cả trong thời gian chờ phân công công việc, công nhân vẫn được nhận 100% lương cơ bản, giúp người lao động không rơi vào cảnh gián đoạn thu nhập.

“Ngày trước, cứ hết công trình là coi như thất nghiệp, phải đi hỏi việc từ đầu. Giờ chỉ cần xong là được phân sang công trường khác. Mà nếu có phải chờ vẫn có lương, nên yên tâm lắm”, anh Lê Xuân Dũng, quê Phú Thọ, cho biết.

Tại VinCons, công nhân luôn được bảo đảm đời sống, được trân trọng và có lộ trình phát triển nghề nghiệp rõ ràng.

Với mục tiêu tuyển dụng 100.000 công nhân, VinCons mở ra cơ hội cho cả công nhân lành nghề và những lao động chưa có kinh nghiệm. Một trong những điểm nổi bật nhất của VinCons là mô hình đào tạo nghề ngay tại công trường. Công nhân mới được hướng dẫn bài bản từ kỹ thuật cơ bản, quy trình thi công theo tiêu chuẩn, sử dụng máy móc, an toàn lao động cho tới tác phong công trường. Nhờ hệ thống đào tạo chuẩn hóa, nhiều lao động phổ thông chỉ sau vài tháng đã có thể nâng bậc thợ, tăng lương và tự tin đảm nhận những phần việc kỹ thuật hơn.

Không chỉ chú trọng vào tay nghề và kỷ luật công trường, VinCons còn xây dựng văn hóa gắn kết đặc trưng thông qua những “Giờ gắn kết” – hoạt động được tổ chức định kỳ hàng tháng nhằm tạo không gian để công nhân nghỉ ngơi tinh thần, chia sẻ và hỗ trợ nhau trong công việc.

VinCons cam kết xây dựng một môi trường làm việc tử tế, an toàn và bền vững cho toàn thể người lao động.

Với hệ thống phúc lợi toàn diện, việc làm liên tục và chú trọng đào tạo, VinCons không chỉ kiến tạo những đại công trường tỷ đô mà còn góp phần thay đổi diện mạo ngành xây dựng – nơi người lao động được trân trọng, hỗ trợ và có cơ hội vươn lên bằng chính tay nghề của mình.