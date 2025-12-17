Dòng tiền Nam tiến: cuộc đổ bộ săn 'tài sản giá tốt' tại cửa ngõ tây Sài Gòn

Mặt bằng giá tăng cao khiến thị trường bất động sản phía Bắc bước vào giai đoạn sàng lọc dòng tiền, mở ra làn sóng dịch chuyển đầu tư về các khu vực còn dư địa tăng giá tại phía Nam.

Dư địa sinh lời thu hẹp, nhà đầu tư đổi chiến lược

Ghi nhận từ các báo cáo thị trường bất động sản cho thấy, trong 9 tháng đầu năm 2025, Hà Nội đón khoảng 22.000 căn hộ mở bán mới – mức cao nhất trong cùng kỳ giai đoạn 2019–2025. Tuy nhiên, trái với kỳ vọng “nguồn cung tăng sẽ hạ nhiệt giá”, mặt bằng giá căn hộ tại Thủ đô vẫn tiếp tục leo thang. Các dự án mới được chào bán với mức giá trên 100 triệu đồng/m²; giá căn hộ Hà Nội tăng 5% so với quý trước và tăng tới 96,2% so với quý I/2019, cao gấp khoảng 1,7 lần mức tăng của TP.HCM (cũ) trong cùng giai đoạn.

Giá BĐS tại miền Bắc tăng cao, dòng tiền nhà đầu tư dịch chuyển tìm thị trường mới - Nguồn ảnh: Ảnh minh họa - Internet

Giá BĐS neo cao khiến dư địa sinh lời thu hẹp và vượt quá khả năng tài chính của một bộ phận nhà đầu tư. Theo đó, tỷ lệ người Hà Nội quan tâm đầu tư tại Thủ đô giảm từ 81% xuống còn 59%, trong khi mức độ tìm kiếm đối với thị trường miền TP.HCM và tăng từ 6% lên 20%. (Nguồn).

Với khí hậu ôn hòa, môi trường sống ngày càng cải thiện cùng hạ tầng giao thông liên vùng liên tục được đầu tư, thị trường bất động sản miền Nam đang trở thành điểm đến hấp dẫn cho cả nhà đầu tư lẫn người mua ở thực. Không chỉ vì tiềm năng sinh lời, khu vực này còn được lựa chọn như nơi an cư dài hạn, đáp ứng tốt nhu cầu về chất lượng sống, khả năng kết nối và tăng trưởng bền vững.

Song song đó, thị trường ghi nhận sự chuyển dịch rõ rệt trong tư duy của nhà đầu tư miền Bắc. Thay vì đầu cơ săn lời, kỳ vọng “lợi nhuận ảo”, dòng tiền đang hướng đến các dự án tại khu vực còn dư địa tăng trưởng, đáp ứng yếu tố “thật” về giá trị, chất lượng, uy tín.

Tây Sài Gòn - Điểm rơi mới của “dòng tiền Nam tiến”

Trong làn sóng dịch chuyển tìm kiếm tài sản còn dư địa tăng giá, khu Tây Sài Gòn được giới đầu tư đặc biệt quan tâm nhờ hội tụ đồng thời các yếu tố cốt lõi: mặt bằng giá còn “vùng trũng”, quỹ đất phát triển lớn và dư địa tăng trưởng gắn với hạ tầng.

Khác với khu Đông – nơi quỹ đất đã được khai thác gần như tối đa, khu Tây TP.HCM vẫn sở hữu dư địa phát triển lớn, cho phép hình thành các đại đô thị quy mô, quy hoạch bài bản và hệ sinh thái sống hoàn chỉnh. Cùng với động lực quy hoạch vùng và chính sách ưu tiên phát triển hạ tầng, khu Tây đang dần được xác lập là không gian phát triển chiến lược của TP.HCM trong giai đoạn tới.

Tại cửa ngõ Tây Sài Gòn, thị trường đang chứng kiến sự lên ngôi của những dự án đón “chân sóng” hạ tầng, sở hữu giá trị khai thác thực và tiềm năng tăng trưởng dài hạn. Nổi bật trong số đó là The Win City – dự án được phát triển bởi liên danh An Cường – Central – Thắng Lợi Group – Hải Sơn.

The Win City tọa lạc tại cửa ngõ Tây Sài Gòn, mặt tiền đường Trần Văn Giàu nối dài (TL10), cách nút giao Vành đai 3 - Trần Văn Giàu chỉ 5 phút. Đây là một trong 6 nút giao quan trọng của Vành đai 3, kết nối đến các đô thị vệ tinh tại TP.HCM như: Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Vành Đai 3 là một trong những dự án giao thông trọng điểm phía Nam, hiện đang được đẩy nhanh tiến độ. Đoạn qua Tây Ninh (cũ thuộc Long An) đã hoàn thành và dự kiến sẽ thông xe cao tốc vào ngày 19/12/2025. Khi toàn bộ Vành Đai 3 khép kín vào ngày 30/06/2026, đây sẽ trở thành trục giao thông huyết mạch, giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ dự án The Win City đến Bình Dương và sân bay quốc tế Long Thành chỉ còn khoảng 60 phút, đến Vũng Tàu chỉ còn 90 phút — thay vì mất đến 4-5 giờ như hiện tại.

Bên cạnh đó, The Win City còn hưởng lợi bởi các trục hạ tầng như: Đại lộ Võ Văn Kiệt nối dài,cao tốc Bến Lức – Long Thành, cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận,...

The Win City sở hữu lợi thế vị trí đắt giá, đón sóng hạ tầng Vành Đai 3 - Nguồn: Thắng Lợi Group

Dự án liền kề 39 khu công nghiệp, với quy mô lực lượng lao động, chuyên gia và kỹ sư lên tới gần 220.000 người. Với vị trí đắc địa này, dự án được kiến tạo như một đô thị “sáng đèn”, giá quốc dân đáp ứng nhu cầu ở thật, cho thuê của giới chuyên gia, người lao động và các gia đình trẻ đang sinh sống, làm việc tại khu vực lân cận.

Với mật độ xây dựng chỉ 29,82%, dự án được quy hoạch bài bản theo mô hình One Stop Living Hub (một điểm đến - mọi trải nghiệm), tích hợp hơn 100 tiện ích từ giáo dục – y tế – thương mại – giải trí, nổi bật với: Win Edu, Win Mec, khu thương mại Win Mark, hồ bơi chuẩn Olympic, giúp cư dân tận hưởng một nhịp sống tiện nghi, trọn vẹn.

Hiện dự án đang giới thiệu ra thị trường mức giá chỉ từ 30,5 triệu đồng/m², kèm theo lộ trình thanh toán linh hoạt chỉ 150 triệu đến khi nhận nhà, hỗ trợ lãi suất – ân hạn gốc lên đến 36 tháng từ 8 ngân hàng

Dòng vốn “Nam tiến”, đặc biệt về khu Tây TP.HCM, được dự báo sẽ tiếp tục tăng tốc trong giai đoạn 2026-2028, khi hạ tầng khu vực đang trên đà về đích. Đây được xem là thời điểm để nhà đầu tư phía Bắc đón đầu mặt bằng giá mới và nắm bắt cơ hội tại những dự án giàu tiềm năng như The Win City – trước khi khu vực bước vào giai đoạn tăng trưởng tiếp theo.