TPHCM điều tra hơn 7.500 tuyến đường để xây dựng bảng giá đất mới

TPO - TPHCM sẽ triển khai khoảng 27.000 phiếu điều tra trên 7.505 tuyến, đoạn đường để xây dựng bảng giá đất lần đầu. Dự án có tổng kinh phí hơn 16,2 tỷ đồng, thực hiện từ tháng 8 đến hết tháng 12/2025, kịp hoàn thành và áp dụng bảng giá đất thống nhất từ ngày 1/1/2026.

UBND TPHCM vừa ban hành quyết định phê duyệt dự án xây dựng bảng giá đất lần đầu trên địa bàn TPHCM, áp dụng từ ngày 1/1/2026 theo quy định tại khoản 3 Điều 159 Luật Đất đai 2024.

Theo đó, TPHCM đang triển khai dự án điều tra, khảo sát giá đất trên toàn địa bàn để xây dựng bảng giá đất thống nhất lần đầu tiên. Đây sẽ là căn cứ quan trọng để tính thuế, phí, lệ phí và quản lý thị trường bất động sản, đồng thời tác động trực tiếp đến hoạt động đầu tư, xây dựng và giao dịch.

Theo kế hoạch, dự án sẽ tập trung điều tra, khảo sát và thu thập thông tin giá đất đến từng thửa, trên cơ sở vùng giá trị và thửa đất chuẩn. TPHCM sẽ xác định loại đất, khu vực, vị trí tại từng xã, phường, thị trấn; thống kê số lượng, phân loại thửa đất. Tổng hợp, phân tích, đánh giá việc áp dụng bảng giá đất hiện hành để hình thành bảng giá mới.

Trên cơ sở đó, các vùng giá trị sẽ được thiết lập, thửa đất chuẩn được lựa chọn, xác định giá cụ thể và xây dựng bảng tỉ lệ so sánh để hình thành bảng giá chi tiết. Việc điều tra sẽ tiến hành trên phạm vi toàn TPHCM, đơn vị cơ bản là cấp xã, phường. Kết quả ở cấp xã sẽ là cơ sở để tổng hợp số liệu cho TPHCM.

Theo kế hoạch, mỗi tuyến đường tại mỗi vị trí đất sẽ có ba phiếu điều tra do chính quyền cấp xã thực hiện. Bên cạnh các tuyến đã có trong bảng giá đất hiện hành, đơn vị tư vấn sẽ khảo sát bổ sung thêm những tuyến, đoạn đường mới phát sinh để dữ liệu sát với thực tế.

Trong thời gian chờ đợi, TPHCM sẽ tiếp tục áp dụng 3 quyết định hiện hành, gồm quyết định số 79/2024/QĐ-UBND cho TPHCM trước sáp nhập, quyết định số 63/2024/QĐ-UBND với Bình Dương cũ, quyết định số 26/2024/QĐ-UBND đối với Bà Rịa - Vũng Tàu cũ cho đến hết năm 2025.

Trước đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã trình UBND TPHCM hai phương án. Phương án thứ nhất là lựa chọn đơn vị tư vấn để xây dựng bảng giá đất lần đầu theo trình tự rút gọn, áp dụng ngay từ năm 2026. Phương án thứ hai là giữ nguyên mức giá của ba bảng giá hiện hành, sau đó tích hợp thành bảng giá chung cho TPHCM trong giai đoạn chuyển tiếp.

Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM nghiêng về phương án thứ hai và đưa ra 4 lý do.

Thứ nhất, cả 3 bảng giá đất đều mới ban hành và còn hiệu lực hợp pháp đến hết năm 2025.

Thứ hai, trong bối cảnh thị trường bất động sản phục hồi chậm sau giai đoạn suy giảm, việc giữ nguyên giá đất sẽ tạo tâm lý an toàn cho doanh nghiệp và người dân.

Thứ ba, tiếp tục áp dụng mức giá vốn đã được thiết kế phù hợp với từng địa phương cũ sẽ phản ánh đúng khả năng hấp thụ đất đai của từng khu vực và duy trì môi trường đầu tư ổn định.

Thứ tư, giải pháp này giúp thành phố có thêm thời gian để chuẩn bị dữ liệu và nguồn lực xây dựng bảng giá đất đồng bộ, toàn diện hơn trong tương lai.

Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM cũng cho rằng, giữ nguyên mức giá đất trong năm 2026 là giải pháp phù hợp cả về pháp luật lẫn thực tế. Việc điều chỉnh mạnh hoặc xây dựng bảng giá mới chỉ nên tiến hành sau khi hệ thống dữ liệu hoàn thiện, bộ máy tổ chức ổn định và có sự đồng bộ trên toàn địa bàn.