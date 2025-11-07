Từ 'ngôi nhà hoang', khu nhà 300 Kim Mã lột xác lung linh giữa Hà Nội

TPO - Sau hơn ba thập kỷ nằm im lìm giữa khu đất “vàng” của Thủ đô, khu nhà 300 Kim Mã – từng được mệnh danh là “ngôi nhà hoang nổi tiếng nhất Hà Nội” – nay đã hồi sinh ngoạn mục.
Sự im lặng của khối kiến trúc đồ sộ giữa trung tâm thành phố khiến người dân quanh vùng không khỏi tò mò. Những câu chuyện đồn đoán, lời truyền miệng kỳ bí xoay quanh công trình này cứ thế lan truyền, khiến nó trở thành một trong những địa điểm được nhắc đến nhiều nhất của Hà Nội dưới cái tên “ngôi nhà hoang 300 Kim Mã”.
Năm 2018, Đại sứ quán Bulgaria bàn giao lại khu đất cho cơ quan chức năng của Việt Nam. Đến đầu năm 2025, khu vực này lần đầu tiên được quây rào, phủ bạt, chuẩn bị cho một đợt cải tạo quy mô lớn. Chỉ trong vòng một năm, toàn bộ khối nhà cũ được cải tạo lại, nhường chỗ cho một công trình mới khang trang và hiện đại.
Giữ lại phần khung kiến trúc chính, song diện mạo của công trình được “thay da đổi thịt” toàn diện. Lớp sơn trắng tinh khôi phủ lên những mảng tường từng nhuốm màu thời gian, kết hợp cùng mái ngói xanh đậm và chi tiết hoa văn Á Đông tinh tế, tạo nên một tổng thể vừa hiện đại, vừa trang nhã.