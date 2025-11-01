Hà Nội thông tin về tiến độ cải tạo các khu tập thể Giảng Võ, Ngọc Khánh, Thành Công

TPO - Đến thời điểm hiện tại, UBND thành phố đã phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết đối với khu tập thể Ngọc Khánh, Thành Công; riêng khu tập thể Giảng Võ đang khớp nối, giải trình số liệu chưa chính xác.

UBND TP Hà Nội vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri về tiến độ cải tạo các khu chung cư, tập thể cũ xây dựng từ những năm 1960-1970 tại phường Giảng Võ.

Trước đó, cử tri kiến nghị thành phố chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ cải tạo chung cư cũ, tập thể cũ trên địa bàn phường Giảng Võ. Đặc biệt là khu A1, A2 và nhà C8 đã xuống cấp nghiêm trọng.

Về nội dung này, UBND TP Hà Nội cho biết, thời gian qua thành phố đã chỉ đạo công tác lập quy hoạch chi tiết (QHCT) cải tạo xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn. Các khu tập thể cũ do UBND quận Ba Đình (cũ) tổ chức lập gồm: khu Tập thể Giảng Võ, Thành Công và Ngọc Khánh.

Đến thời điểm hiện tại, 2/3 nhiệm vụ QHCT đã được UBND thành phố phê duyệt, cụ thể: Nhiệm vụ và Đồ án quy hoạch chi tiết khu vực cải tạo, tái thiết, xây dựng lại khu chung cư Thành Công và phụ cận tỷ lệ 1/500 đã được UBND thành phố phê duyệt ngày 30/6/2025.

Khu tập thể Thành Công

UBND thành phố đã có Quyết định số 3562/QĐ-UBND ngày 30/6/2025 phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết khu vực cải tạo, tái thiết, xây dựng lại Khu chung cư Ngọc Khánh và phụ cận, tỷ lệ 1/500.

Đối với Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết khu vực cải tạo, tái thiết, xây dựng lại khu chung cư Giảng Võ, UBND thành phố đã có văn bản giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc, UBND phường Giảng Võ kiểm tra, rà soát lại số liệu giữa báo cáo thẩm định của Sở Quy hoạch - Kiến trúc và Tờ trình của UBND quận Ba Đình để đảm bảo khớp số liệu, làm rõ nội dung chưa chính xác. Ngày 18/7/2025, Sở Quy hoạch - Kiến trúc đã có văn bản đề nghị, hướng dẫn UBND phường Giảng Võ thực hiện theo chỉ đạo của UBND thành phố.

Sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, 3 khu tập thể nêu trên thuộc ranh giới phường Giảng Võ.

Để đẩy nhanh tiến độ lập, trình duyệt QHCT, UBND thành phố giao UBND phường Giảng Võ khẩn trương hoàn thiện các nhiệm vụ, đồ án, trình thẩm định, phê duyệt theo quy định hiện hành; làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án cải tạo, xây dựng lại các khu chung cư cũ theo kế hoạch.

Hiện nay, UBND thành phố đã ban hành Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn và 6 kế hoạch triển khai. Theo kế hoạch sẽ có 4 đợt, trong đó đợt 1 ưu tiên thực hiện đối với 10 khu chung cư, tập thể cũ.

Về nhiệm vụ lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ, UBND thành phố đang giao UBND quận, huyện (nay là UBND cấp xã) và Sở Quy hoạch - Kiến trúc thực hiện.