TPHCM sẽ trở thành 'siêu đô thị quốc tế' ở Đông Nam Á

TPO - Từ quyết tâm vượt qua “điểm nghẽn” kẹt xe, ngập nước đến cải cách hành chính, TPHCM đặt mục tiêu tạo môi trường đầu tư thông thoáng, đồng hành cùng doanh nghiệp FDI kiến tạo siêu đô thị quốc tế năng động và thân thiện với nhà đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển bền vững khu vực phía Nam.

Hướng tới “siêu đô thị quốc tế”

Ngày 30/10 diễn ra, Hội nghị Gặp gỡ giữa lãnh đạo TPHCM và cộng đồng doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) năm 2025 với chủ đề “Siêu đô thị TPHCM: Phát triển bền vững cùng vận hội mới”, thu hút hơn 400 đại biểu trong và ngoài nước tham dự.

img-5201.jpg
Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM Trương Minh Huy Vũ nhìn nhận: Việc hợp nhất không gian phát triển đã mở ra tầm nhìn mới, đưa TPHCM trở thành “siêu đô thị quốc tế” của Đông Nam Á.

TPHCM mới có tổng diện tích 6.773 km², quy mô kinh tế ước đạt 3,03 triệu tỷ đồng (123 tỷ USD), chiếm 23,5% GDP cả nước. GRDP bình quân đầu người đạt 220 triệu đồng (8.944 USD), gấp 1,7 lần cả nước.

Thành phố dự kiến đóng góp ngân sách quốc gia 737.000 tỷ đồng, chiếm 36,7% tổng thu cả nước, với quy mô dân số 13,6 triệu người. Mục tiêu đặt trọng tâm vào chất lượng tăng trưởng, với năng suất các nhân tố tổng hợp đóng góp 60% vào tăng trưởng GRDP và kinh tế số chiếm 30-40%. Đến năm 2045, TPHCM hướng tới trở thành siêu đô thị quốc tế, trong nhóm 100 thành phố tốt nhất thế giới.

image.jpg
Sau sáp nhập, TPHCM hướng đến trở thành “siêu đô thị quốc tế” của Đông Nam Á (ảnh: Duy Anh)

Ông Trương Trung Kiên, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM cho biết, mô hình “một không gian - ba vùng - một đặc khu” sẽ là khung phát triển dài hạn của TPHCM: Khu lõi tập trung tài chính, đổi mới sáng tạo và công nghệ cao; Bình Dương giữ vai trò trung tâm công nghiệp công nghệ; Bà Rịa - Vũng Tàu phát triển kinh tế biển và năng lượng tái tạo; Côn Đảo định hướng thành đặc khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và tâm linh.

Phó Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Thanh Toàn thông tin, đến cuối quý III năm nay, thành phố có gần 20.000 dự án FDI còn hiệu lực, tổng vốn 141,2 tỷ USD, chiếm hơn 16% tổng vốn FDI cả nước. Trong 9 tháng năm nay, vốn đăng ký mới và tăng thêm đạt hơn 7,1 tỷ USD, tăng 37,4% so với cùng kỳ năm 2024. Đây là kết quả ấn tượng trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động.

Cam kết gỡ "điểm nghẽn"

Ông Thue Quist Thomasen - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp các nước Bắc Âu (NordCham) - cho rằng, tầm nhìn phát triển của TPHCM có nhiều điểm tương đồng với mô hình đô thị xanh, thông minh và bền vững của Bắc Âu. Để thu hút FDI chất lượng cao, ông đề xuất thành phố thiết lập “lối đi nhanh” cho các dự án đầu tư xanh - kỹ thuật số, với một đầu mối chuyên trách hỗ trợ bằng tiếng Anh nhằm rút ngắn thời gian phê duyệt. Năng lượng tái tạo là cửa ngõ thu hút FDI Bắc Âu. Thành phố cần mở rộng công suất năng lượng xanh, nâng cấp hạ tầng lưới điện và ban hành quy định rõ ràng về hợp đồng mua bán điện trực tiếp và ảo để khơi thông dòng vốn đầu tư mới.

ong-nguyen-van-duoc-chu-tich-uy-ban-nhan-dan-thanh-pho.jpg
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được.

Ông Okabe Mitsutoshi - đại diện Tổ chức xúc tiến ngoại thương Nhật Bản (JETRO) tại TPHCM - nói rằng, kết quả khảo sát năm 2024 cho thấy thủ tục hành chính phức tạp, chi phí lao động tăng và thiếu minh bạch pháp lý vẫn là 3 rào cản lớn nhất đối với DN Nhật Bản khi hoạt động tại Việt Nam. JETRO kiến nghị thành phố sớm triển khai các biện pháp cải thiện cụ thể trong thủ tục thành lập DN, nhập khẩu hàng hóa, cấp giấy phép lao động và thị thực.

Ông Kenneth Atkinson - đại diện Hiệp hội doanh nghiệp Anh quốc tại Việt Nam (BritCham) đề xuất: thành phố hài hòa khung pháp lý của trung tâm tài chính quốc tế với thông lệ quốc tế; xem xét áp dụng hệ thống luật thông luật. BritCham cho rằng cần sớm ban hành khung phân loại tài chính xanh quốc gia... Hiệp hội này cho rằng, khu vực tư nhân sẽ đóng vai trò trọng tâm trong huy động nguồn vốn xanh cho giai đoạn 2026-2030, ước tính hơn 136 tỷ USD...

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh cam kết cắt giảm mạnh thời gian, chi phí và thành phần hồ sơ trong thủ tục hành chính, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm. Ông Được cho biết, thành phố đang chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu, lấy kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn làm động lực tăng trưởng mới, đưa thành phố trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Uyên Phương - Kim Cúc
