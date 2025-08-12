TPHCM điều chỉnh quy hoạch 'siêu' khu đô thị mới Bình Quới-Thanh Đa

TPO - Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa sẽ là đô thị kết hợp công viên ngập nước, ưu tiên giảm mật độ xây dựng, tăng diện tích cây xanh và không gian mở. Các công trình dịch vụ du lịch, khách sạn, thương mại, văn hóa sẽ được bố trí đan xen khu nhà ở, hành chính và vùng ngập nước.

UBND TPHCM vừa phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa (phường Bình Quới).

Theo quyết định, khu vực điều chỉnh rộng gần 550 ha, gồm hơn 423 ha đất liền tính theo ranh mép bờ cao sông Sài Gòn và gần 126 ha mặt nước. Dự án được quy hoạch theo định hướng phát triển thành đô thị du lịch sinh thái hiện đại, kết hợp bảo tồn cảnh quan sông nước.

Quy hoạch mới xác định đây là trung tâm đô thị kết hợp công viên ngập nước, ưu tiên giảm mật độ xây dựng, tăng diện tích cây xanh và không gian mở. Các công trình dịch vụ du lịch, khách sạn, thương mại, văn hóa sẽ được bố trí đan xen khu nhà ở, hành chính và vùng ngập nước. Hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội được thiết kế đồng bộ, tạo điểm nhấn kiến trúc và cảnh quan ven sông. Dự kiến, khu vực có quy mô dân số khoảng 54.000 người.

Hiện trạng khu Bình Quới - Thanh Đa.

Đơn vị tổ chức lập điều chỉnh quy hoạch là UBND phường Bình Quới, chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Bình Thạnh. Trung tâm Nghiên cứu Kiến trúc TPHCM là đơn vị tư vấn thực hiện việc lập điều chỉnh quy hoạch.

Dự án khu đô thị Bình Quới - Thanh Đa được quy hoạch từ năm 1992. Đến tháng 6/2004, UBND TPHCM ra quyết định thu hồi, tạm giao đất cho Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn để chuẩn bị đầu tư xây dựng Khu đô thị Bình Quới - Thanh Đa. Tháng 12/2004, Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn trình Sở Quy hoạch Kiến trúc TPHCM nhiệm vụ quy hoạch chi tiết mới cho khu bán đảo Bình Quới - Thanh Đa.

Tháng 6/2005, Sở Quy hoạch Kiến trúc báo cáo UBND TPHCM nhiệm vụ quy hoạch này. Theo đó, nội dung chủ yếu của nhiệm vụ quy hoạch là biến Bình Quới - Thanh Đa thành một đô thị sinh thái, hiện đại với chức năng chính là công viên sinh thái cảnh quan thiên nhiên kết hợp thương mại, công cộng hiện đại nhưng giữ đậm bản sắc dân tộc.

Đầu năm 2006, TPHCM xác định Bình Quới - Thanh Đa sẽ là khu đô thị mới với dân số khoảng 80.000 người. Người dân trong khu quy hoạch sẽ được tái định cư tại chỗ hoặc bố trí tái định cư sang quận 9. Năm 2010, Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn bị UBND TPHCM thu hồi giấy phép đầu tư vì đã “treo” quá lâu mà không tiến hành triển khai đầu tư.

Đến năm 2015, liên doanh Tập đoàn Bitexco và Emaar Properties PJSC được UBND TPHCM chỉ định là nhà đầu tư dự án Khu đô thị Bình Quới - Thanh Đa với tổng vốn hơn 30.000 tỷ đồng, thời hạn 50 năm. Tuy nhiên, từ đó đến nay dự án gặp nhiều vướng mắc, đối tác trong liên doanh với Tập đoàn Bitexco đã rút lui khiến dự án đô thị này tiếp tục bị “treo”.

Dự án Bình Qưới- Thanh Đa được kỳ vọng trở thành một trong những trung tâm kinh tế, du lịch của TPHCM bởi vị thế đắc địa và những tiềm năng phát triển hết sức lớn. Tuy nhiên, đến nay nơi đây giống như một vùng nông thôn nghèo, hoang hóa giữa lòng Sài Gòn. Người dân trồng lúa, nuôi heo, nuôi cá ngay tại mảnh đất chỉ cách trung tâm TPHCM vài cây số.