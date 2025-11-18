Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhà phố 4 tầng đưa phòng khách và bếp ăn lên tầng cao để tạo sự thoải mái

Thúy Hiền
TPO - Căn nhà có sự phối hợp với những chất liệu và đường nét truyền thống như đá mài, đá chẻ, ngói đỏ... tạo nên một không gian ấm cúng, thư giãn và bình yên.

Công trình được xây dựng trên diện tích đất 4.3m x 18m. Quy mô xây dựng: 1 trệt, 3 lầu. Ngôi nhà phố có tầm nhìn hướng về ngọn Hải Đăng từ hướng Nam, được thiết kế như một chốn dừng chân nghỉ ngơi của anh chủ nhà mỗi dịp ghé tới.

00.jpg
07.jpg

Ngôi nhà phố hẹp ngang, nên phương án đưa lối lưu thông cầu thang bộ và thang máy về cuối công trình, đưa phòng khách sinh hoạt và khu vực bếp, ăn lên tầng trên cùng, tạo không gian thoáng đãng khi kết hợp mái ngói, vườn cây để tăng sự thuần tuý, mộc mạc cho không gian sinh hoạt.

04.jpg
03.jpg
02.jpg
01.jpg
05.jpg

Công năng dự án bao gồm: Tầng trệt bao gồm kho và khu vực gara. Tầng 1 bao gồm 2 phòng ngủ, khu sinh hoạt chung. Tầng 2 bao gồm phòng ngủ Master và khu vực thư giãn, phòng thay đồ lớn, khu vực giặt phơi. Tầng 3 bao gồm phòng bếp, phòng ăn, phòng khách, sân thượng ngoài trời.

08.jpg
16.jpg
06.jpg
Thúy Hiền
NIA Concept
