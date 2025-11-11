Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Những ý tưởng biến gầm cầu thang thành không gian sinh hoạt đáng mơ ước

Lâm Thuỳ Dương

TPO - Không gian gầm cầu thang vốn thường bị xem là góc khuất, khó xử lý trong bố cục nhà ở, nay đang được nhiều gia chủ và kiến trúc sư “hồi sinh” bằng những ý tưởng sáng tạo đầy bất ngờ.

0-ava-2-1761937425.jpg

Chỉ với một chút tinh tế trong thiết kế và cách sắp đặt khéo léo, nơi từng bị bỏ quên ấy lại trở thành góc nghỉ chân lý tưởng, ấm cúng và mang đậm dấu ấn cá nhân.

2a-1761937425.jpg
3-1761937425.jpg

Từ một chiếc ghế dài đọc sách bên ô cửa nhỏ, góc vui chơi mini cho trẻ em, cho đến một quầy cà phê hay góc thiền tĩnh lặng, mọi cách tận dụng đều hướng đến mục tiêu mang lại sự tiện nghi và cảm xúc. Những đường nét gọn gàng, ánh sáng tự nhiên được dẫn vào khéo léo cùng chất liệu gỗ ấm áp, vải mềm, ánh đèn vàng nhẹ giúp không gian trở nên gần gũi và thư thái.

3a-1761937426.jpg
4-1761937426.jpg
5-1761937426.jpg

Các kiến trúc sư cho rằng, việc tận dụng gầm cầu thang không chỉ giúp tối ưu diện tích mà còn là cách thể hiện cá tính của chủ nhân trong không gian sống. Một vài chậu cây nhỏ, tranh treo tường hay kệ sách được bố trí hợp lý sẽ khiến góc nhỏ này trở nên sinh động, góp phần cân bằng giữa công năng và thẩm mỹ.

6-1761937426.jpg
7-1761937427.jpg
8-1761937427.jpg
9-1761937427.jpg

Khi quan niệm về “góc chết” trong ngôi nhà dần thay đổi, gầm cầu thang đang được xem như một “mảnh đất sáng tạo” nơi người ta có thể tìm thấy sự ấm áp, bình yên và chút riêng tư giữa nhịp sống hối hả. Từ đó, mỗi bước đi trong ngôi nhà lại thêm phần thú vị – bởi ngay cả những góc nhỏ nhất cũng mang trong mình hơi thở của sự sáng tạo và tình yêu dành cho tổ ấm.

11-1761937427.jpg
12-1761937428.jpg
Lâm Thuỳ Dương
#gầm cầu thang #không gian sống #thiết kế nội thất #sáng tạo #tối ưu không gian #đồ nội thất #kiến trúc

