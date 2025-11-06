Không gian chung ngôi nhà 30m2 cho gia đình đa thế hệ

TPO - Phòng khách thường là nơi mọi gia đình thực hiện các sinh hoạt chung, vì thế đây được coi là điểm kết nối. Nhưng với gia đình đa thế hệ và không gian hạn chế tại đô thị thì việc bố trí không gian chung này cần nhiều lưu ý.

Trong công trình này, kiến trúc sư đã khéo léo thiết kế không gian liên thông giữa phòng khách, bếp và cầu thang, tận dụng ánh sáng tự nhiên và tối ưu hóa công năng.

Phòng khách được trang bị một chiếc sofa lớn với ngăn kéo tiện dụng, trong khi khu vực bếp - ăn được thiết kế đơn giản nhưng thông thoáng, với tủ bếp gọn gàng và khu bàn ăn thông minh có thể mở rộng khi cần thiết.

Mặc dù diện tích hạn chế, ngôi nhà vẫn đáp ứng đầy đủ nhu cầu sinh hoạt của một gia đình nhiều thế hệ, mang lại cảm giác ấm cúng và tiện nghi.