Địa ốc

Không gian chung ngôi nhà 30m2 cho gia đình đa thế hệ

Thúy Hiền
TPO - Phòng khách thường là nơi mọi gia đình thực hiện các sinh hoạt chung, vì thế đây được coi là điểm kết nối. Nhưng với gia đình đa thế hệ và không gian hạn chế tại đô thị thì việc bố trí không gian chung này cần nhiều lưu ý.

Trong công trình này, kiến trúc sư đã khéo léo thiết kế không gian liên thông giữa phòng khách, bếp và cầu thang, tận dụng ánh sáng tự nhiên và tối ưu hóa công năng.

fb-img-1761373356843.jpg

Phòng khách được trang bị một chiếc sofa lớn với ngăn kéo tiện dụng, trong khi khu vực bếp - ăn được thiết kế đơn giản nhưng thông thoáng, với tủ bếp gọn gàng và khu bàn ăn thông minh có thể mở rộng khi cần thiết.

fb-img-1761373359027.jpg
fb-img-1761373361070.jpg
fb-img-1761373363043.jpg
fb-img-1761373369344.jpg
fb-img-1761373367358.jpg
fb-img-1761373373928.jpg
fb-img-1761373378186.jpg

Mặc dù diện tích hạn chế, ngôi nhà vẫn đáp ứng đầy đủ nhu cầu sinh hoạt của một gia đình nhiều thế hệ, mang lại cảm giác ấm cúng và tiện nghi.

Thúy Hiền
MAD.e studio
#không gian chung #gia đình đa thế hệ #thiết kế nội thất #phòng khách nhỏ #tối ưu không gian #bố trí nhà đô thị #thiết kế nhà nhỏ

