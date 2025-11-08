Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

Google News

Không gian mới mang dáng dấp nhà xưa

Thúy Hiền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Căn nhà không lớn, mặt tiền gọn gàng với mái ngói đỏ au gợi nhớ dáng dấp nhà cấp bốn xưa nhưng cách phối màu pastel hiện đại và khéo léo đã khiến nó trở nên đặc biệt: cửa xanh ngọc, lan can sắt uốn họa tiết cổ điển, hàng hiên ngập cây xanh...

Bên trong, công trình mở ra một thế giới đầy màu sắc: những mảng tường xanh lá, vàng kem, đỏ gạch đan xen trong một nhịp điệu tươi vui và mềm mại. Các không gian được tổ chức xoay quanh sân trong rộng thoáng, nơi ánh sáng và gió trời tự nhiên chảy tràn, nơi trẻ nhỏ chơi đùa, nơi cây xanh vươn mình và những món đồ chơi nhỏ xinh trở thành một phần của kiến trúc sống.

fb-img-1762049739352.jpg
fb-img-1762049750930.jpg
fb-img-1762049747558.jpg
fb-img-1762049771757.jpg

Thiết kế không tham chi tiết mà tinh gọn, cân bằng giữa đóng và mở. Cửa kính lớn cho phép nhìn xuyên suốt các lớp không gian, tạo sự kết nối mạnh mẽ giữa các thành viên trong gia đình dù mỗi người ở một tầng, một góc nhỏ riêng.

fb-img-1762049765109.jpg
fb-img-1762049741419.jpg
fb-img-1762049745260.jpg
fb-img-1762049762616.jpg
fb-img-1762049743624.jpg
fb-img-1762049755903.jpg

Mỗi phòng đều có cửa sổ đón sáng – nhưng không phải ánh sáng gắt, mà là thứ ánh sáng đi qua lớp tường dày, khúc xạ qua lớp sơn mịn, dịu dàng và đầy chất thơ.

Thúy Hiền
Andrei Studio
#nhà xưa #thiết kế hiện đại #kiến trúc xanh #không gian mở #màu pastel #kiến trúc nội thất #căn nhà đẹp

Cùng chuyên mục