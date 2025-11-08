Không gian mới mang dáng dấp nhà xưa

TPO - Căn nhà không lớn, mặt tiền gọn gàng với mái ngói đỏ au gợi nhớ dáng dấp nhà cấp bốn xưa nhưng cách phối màu pastel hiện đại và khéo léo đã khiến nó trở nên đặc biệt: cửa xanh ngọc, lan can sắt uốn họa tiết cổ điển, hàng hiên ngập cây xanh...

Bên trong, công trình mở ra một thế giới đầy màu sắc: những mảng tường xanh lá, vàng kem, đỏ gạch đan xen trong một nhịp điệu tươi vui và mềm mại. Các không gian được tổ chức xoay quanh sân trong rộng thoáng, nơi ánh sáng và gió trời tự nhiên chảy tràn, nơi trẻ nhỏ chơi đùa, nơi cây xanh vươn mình và những món đồ chơi nhỏ xinh trở thành một phần của kiến trúc sống.

Thiết kế không tham chi tiết mà tinh gọn, cân bằng giữa đóng và mở. Cửa kính lớn cho phép nhìn xuyên suốt các lớp không gian, tạo sự kết nối mạnh mẽ giữa các thành viên trong gia đình dù mỗi người ở một tầng, một góc nhỏ riêng.

Mỗi phòng đều có cửa sổ đón sáng – nhưng không phải ánh sáng gắt, mà là thứ ánh sáng đi qua lớp tường dày, khúc xạ qua lớp sơn mịn, dịu dàng và đầy chất thơ.