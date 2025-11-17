Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Địa ốc

Google News

Ngôi nhà thiết kế đậm phong cách truyền thống miền Bắc

Thúy Hiền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Dự án là nơi con người được sống đúng với nhịp tự nhiên, hài hoà với khí hậu, vật liệu bản địa và nếp sống miền Bắc Việt Nam.

kientruc-001-0000-copy.jpg

Mặt đứng công trình được thiết kế với ngôn ngữ tương phản mạnh. Mái ngói chéo đặc trải dài đan cắt với phần rỗng do mái lam gỗ kính & gạch thông gió, kết hợp giữa những chi tiết kiến trúc truyền thống với lối thiết kế hiện đại qua những tỉ lệ hình học cơ bản như 1/2 hoặc 2/3.

kientruc-002-0000-copy.jpg

Công trình được thiết kế trên diện tích đất 5.5x24.5m, chừa lại các khoảng trống cho cây xanh và lối đi, diện tích xây dựng thu hẹp còn 5.5x19.2m. Chi tiết cơ cấu không gian các tầng :

+Tầng 1 : Sân trước - lối đi vào sảnh trong - phòng khách - sân giữa - phòng bếp ăn - phòng ngủ phụ (cho người già) - vệ sinh chung & riêng.

+Tầng 2 : Không gian đa năng - không gian thiền - phòng ngủ master + vệ sinh

+Tầng 3 : phòng ngủ con - không gian sảnh đa năng - sân phơi + vệ sinh

gardent-003-0000-copy.jpg
gardent-004-0000-copy.jpg
gardent-002-0000-copy.jpg
gardent-001-0000-copy.jpg

Hiên trước được thiết kế kỹ lưỡng cho thấy hướng tiếp cận công trình qua lối đi vào sảnh giữa tạo cảm giác hướng nội cho ngôi nhà.

living-002-0000.jpg

Khu vực phòng khách được thiết kế thông tầng, phía sau là một khoảng sân trong, đưa không gian cây xanh vào bên trong căn nhà. Đây vừa là giải pháp vi khí hậu vừa tạo ra một trục kết nối theo chiều đứng cho toàn bộ công trình.

living-007-0000.jpg
living-005-0000.jpg
living-003-0000.jpg
living-001-0000.jpg
living-004-0000.jpg

Khu vực bếp có thế dễ dàng di chuyển từ phía phòng khách, bước qua khu vực sân trong.

kitchen-003-0000.jpg
kitchen-006-0000.jpg
kitchen-001-0000.jpg
kitchen-002-0000.jpg
hall-001-0000.jpg
hall-002-0000.jpg

Khối ngủ gồm 3 phòng thẳng trục nằm hoàn toàn về phía sau tạo không gian yên tĩnh và hướng về sự kết nối nội bộ với công trình nhà cũ của ông bà ở phía sau.

bedroom-02-001-0000.jpg
bedroom-02-007-0000.jpg
bedroom-01-006-0000.jpg
bedroom-01-004-0000.jpg
bedroom-01-005-0000.jpg
bedroom-01-002-0000.jpg
bedroom-01-003-0000.jpg
bedroom-01-001-0000.jpg

Phong cách chủ đạo là Japandi & wabisabi kết hợp với những vật liệu địa phương như mây, tre , gỗ , đá rối…và đặc biệt là những chi tiết gợi lối sống truyền thống miền Bắc VN như hiên trước, sân giữa, mành tre, …

chill-space-002-0000.jpg
chill-space-004-0000.jpg
st-02-001-0000.jpg
living-012-0000-1-copy.jpg
Thúy Hiền
Mộc Xinh Designs
#kiến trúc miền Bắc Việt Nam #giao cảm kiến trúc và con người #thiết kế hòa hợp tự nhiên #vật liệu địa phương #phong cách sống miền Bắc

