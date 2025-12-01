Danh sách 10 công ty xây nhà trọn gói tại Hà Nội, chi tiết báo giá, miễn phí thiết kế

Dịch vụ xây nhà trọn gói tại Hà Nội bởi BA Design – thiết kế đẹp, thi công chất lượng, chi phí minh bạch, tiến độ rõ ràng. Cam kết bàn giao đúng hẹn, bảo hành uy tín

1. Dịch vụ xây nhà trọn gói tại Hà Nội

Hà Nội đô thị hóa nhanh, nhu cầu xây nhà trọn gói tăng mạnh do quỹ đất hạn chế, chi phí biến động và gia chủ cần giải pháp tiết kiệm thời gian, chi phí minh bạch và chất lượng ổn định. Xây nhà trọn gói tại Hà Nội giúp nhà thầu lo toàn bộ từ thiết kế, xin phép, thi công đến bàn giao, gia chủ chỉ cần duyệt và giám sát.

2. Tại sao nên chọn xây nhà trọn gói tại Hà Nội?

● Giảm thủ tục pháp lý: Nhà thầu lo toàn bộ giấy phép, hoàn công, an toàn công trình, tiết kiệm 60–70% thời gian.

● Minh bạch chi phí: Dự toán rõ ràng vật tư, nhân công, tiến độ, hạn chế phát sinh.

● Bảo đảm chất lượng & tiến độ: Một nhà thầu chịu trách nhiệm toàn bộ, hạn chế sai sót, cam kết bàn giao đúng hẹn.

● Tiết kiệm thời gian: Gia chủ chỉ cần duyệt và giám sát, tiết kiệm 30–50% thời gian so với tự xây.

3. Báo giá xây nhà trọn gói tại Hà Nội

Lưu ý: Giá có thể thay đổi tùy vào vật liệu, phong cách thiết kế, điều kiện thi công và biến động thị trường.

3.1. Đơn giá theo m²

Bảng giá phổ biến tại Hà Nội:

Gói vật tư

Đơn giá/m² (tham khảo)

Thi công phần thô

3.750.000 – 4.750.000 đ/m²

Hoàn thiện tiêu chuẩn

5.500.000 – 7.500.000 đ/m²

Gói trung cấp – khá

7.500.000 – 9.500.000 đ/m²

Gói cao cấp

9.500.000 – 12.500.000+ đ/m²



3.2. Quy đổi diện tích xây dựng

Một số khu vực được tính theo tỷ lệ:

● Móng: 30% – 70% tùy loại móng

● Tầng trệt/lầu: 100%

● Sân thượng có mái: 50–70%

● Mái bê tông: 40–60%

● Mái ngói: 60–100%

4. Quy trình xây nhà trọn gói tại Hà Nội

4.1. Tư vấn ban đầu & báo giá

Tiếp nhận thông tin: diện tích, số tầng, nhu cầu, phong cách, ngân sách.

Đề xuất giải pháp thiết kế phù hợp: hiện đại, tân cổ điển, nhà phố, biệt thự…

4.2. Khảo sát hiện trạng

Đo đạc, kiểm tra nền đất, đánh giá khả năng thi công và vận chuyển vật tư.

4.3. Thiết kế kiến trúc – kết cấu – điện nước

Lập bản vẽ 2D, phối cảnh 3D, chỉnh sửa theo yêu cầu, bàn giao hồ sơ đầy đủ.

4.4. Lập dự toán chi tiết

Dự toán vật liệu, nhân công và chi phí hoàn thiện.

4.5. Ký hợp đồng thi công

Hợp đồng gồm tiến độ, vật liệu, cam kết chất lượng và thời gian bảo hành.

4.6. Thi công phần thô

Làm móng, hệ cột – dầm – sàn, xây tường, thi công hệ thống kỹ thuật.

4.7. Thi công hoàn thiện

Trát, ốp lát, sơn bả, lắp cửa – lan can – cầu thang, điện – nước – thiết bị vệ sinh, nội thất (nếu có).

4.8. Nghiệm thu & bàn giao

Nghiệm thu từng giai đoạn, bàn giao chìa khóa, bảo hành 12–60 tháng tùy gói.

5. Các yếu tố ảnh hưởng đến giá xây nhà trọn gói tại Hà Nội

5.1. Diện tích & số tầng

Diện tích lớn làm tổng chi phí tăng, nhưng đơn giá/m² có thể giảm.

5.2. Chất lượng vật liệu

Trung cấp tiết kiệm; cao cấp tăng 15–30%.

5.3. Kết cấu móng

Đất yếu cần ép cọc hoặc móng đặc biệt → chi phí tăng.

5.4. Phong cách kiến trúc

Hiện đại: đơn giá thấp; tân cổ điển: cao hơn 10–20%; biệt thự: cao nhất.

5.5. Đường vào công trình

Ngõ hẹp → vận chuyển khó → nhân công tăng → chi phí tăng.

6. Kinh nghiệm chọn nhà thầu xây nhà trọn gói uy tín tại Hà Nội

6.1. Kiểm tra năng lực & hồ sơ

Xem các dự án đã thi công, đánh giá khách hàng, kinh nghiệm đội ngũ kỹ sư – kiến trúc sư.

6.2. So sánh bảng dự toán

So sánh 2–3 đơn vị về vật liệu, tiến độ, bảo hành, mức độ chi tiết báo giá.

6.3. Hợp đồng minh bạch

Bao gồm gói vật liệu, biện pháp thi công, tiến độ, điều khoản phát sinh, bảo hành.

6.4. Minh bạch trong thi công

Ghi nhật ký, chụp ảnh tiến độ, lập biên bản nghiệm thu từng hạng mục.

Top 10 Công ty xây nhà trọn gói tại Hà Nội uy tín

1. BA Design – đơn vị xây nhà trọn gói uy tín tại Hà Nội

BA Design là đơn vị chuyên thiết kế và xây nhà trọn gói chất lượng cao. Đội ngũ kiến trúc sư giàu kinh nghiệm, quy trình giám sát chặt chẽ, bảng giá minh bạch và tiến độ rõ ràng giúp BA Design mang đến cho khách hàng những không gian sống thẩm mỹ – bền vững – tối ưu công năng.

VP Hà Nội: Số 68/29 Khương Hạ, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

Hotline: 0989149805 – 0931570579 (Mr. Tùng)

Website: ba-design.vn

2. Công ty thiết kế kiến trúc Zena

3. Công ty TNHH Tư vấn thiết kế xây dựng Kiến Trúc Đỏ

4. Công Ty TNHH Nhà Hiện Đại

5. Công ty kiến trúc xây dựng Tâm Tín Nghĩa

6. Công ty thiết kế kiến trúc Pconts

7. Văn Phòng Kiến Trúc PP

8. CÔNG TY TNHH GREEN ART VN

9. Công ty thiết kế Nhà đẹp phố núi Gia Lai

10. Việt Architect Group - Kiến trúc sư Việt Nam

