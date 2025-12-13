Nhà 450m2 có khu vực thiền cho gia chủ

Công trình được xây dựng trên diện tích đất: 15m x 20m. Diện tích sử dụng là 450m2 với 150m2 x 3 sàn. Mục tiêu của công trình là tạo ra 2 khối nhà song song, khu giữa là khu liên kết, nhằm tạo cho tất cả các không gian trong nhà đều có tầm nhìn và điều hoà được đủ ánh sáng và gió lưu thông.

Công trình được thiết kế không gian mở và tạo được sự kết nối cho các thành viên trong gia đình.

Sân vườn phía sau nhà cũng là nơi vui chơi của các bé, cũng là khu vực trung tâm của các góc nhìn từ phòng khách, phòng bếp + ăn, phòng sinh hoạt chung, phòng ngủ bé đều chung hướng nhìn, như một sự liên kết giữa gia đình và con cái.

Công năng dự án: Tầng trệt bao gồm phòng khách, bếp+ ăn, phòng đọc sách vẽ tranh cho bé, phòng ngủ bà, Wc chung. Tầng 1 bao gồm phòng ngủ Master và 2 phòng ngủ bé, phòng làm việc. Tầng 2 bao gồm phòng thờ + trà thiền, phòng gym + yoga + phòng giặt phơi, khu vực onsen, xông hơi và khu ngâm chân thư giãn.

Tầng 3 chính là khu vực chữa lành và riêng tư của chị chủ nhà, là khu vực trà thiền, yoga + gym và khu vực onsen, xông hơi, là nơi thoáng mát và phủ cây xanh yên tĩnh, giúp tĩnh tâm và giải phóng năng lượng cho người sử dụng.

Để công trình có sự thân thuộc giữa cái mới và truyền thống, công trình được sử dụng những vật liệu quen thuộc và truyền thống như: mái ngói, đá mài, bê tông mài, đá xanh thanh hóa, gỗ tre, sơn đất…