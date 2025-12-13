Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Địa ốc

Google News

Nhà 450m2 có khu vực thiền cho gia chủ

Thúy Hiền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Mục tiêu của công trình là tạo ra 2 khối nhà song song, khu giữa là khu liên kết, nhằm tạo cho tất cả các không gian trong nhà đều có tầm nhìn và điều hoà được đủ ánh sáng và gió lưu thông.

Công trình được xây dựng trên diện tích đất: 15m x 20m. Diện tích sử dụng là 450m2 với 150m2 x 3 sàn. Mục tiêu của công trình là tạo ra 2 khối nhà song song, khu giữa là khu liên kết, nhằm tạo cho tất cả các không gian trong nhà đều có tầm nhìn và điều hoà được đủ ánh sáng và gió lưu thông.

mt06.jpg
mt03.jpg

Công trình được thiết kế không gian mở và tạo được sự kết nối cho các thành viên trong gia đình.

mt08.jpg
mt07.jpg
13-237.jpg
12-3837.jpg

Sân vườn phía sau nhà cũng là nơi vui chơi của các bé, cũng là khu vực trung tâm của các góc nhìn từ phòng khách, phòng bếp + ăn, phòng sinh hoạt chung, phòng ngủ bé đều chung hướng nhìn, như một sự liên kết giữa gia đình và con cái.

03-716.jpg
02-6871.jpg
01-3020.jpg
05-7280.jpg
06-7652.jpg
07-7266.jpg
08-6906.jpg

Công năng dự án: Tầng trệt bao gồm phòng khách, bếp+ ăn, phòng đọc sách vẽ tranh cho bé, phòng ngủ bà, Wc chung. Tầng 1 bao gồm phòng ngủ Master và 2 phòng ngủ bé, phòng làm việc. Tầng 2 bao gồm phòng thờ + trà thiền, phòng gym + yoga + phòng giặt phơi, khu vực onsen, xông hơi và khu ngâm chân thư giãn.

19.jpg
17.jpg
18.jpg
20.jpg
24.jpg
16-2327.jpg
10-8699.jpg
11-8939.jpg

Tầng 3 chính là khu vực chữa lành và riêng tư của chị chủ nhà, là khu vực trà thiền, yoga + gym và khu vực onsen, xông hơi, là nơi thoáng mát và phủ cây xanh yên tĩnh, giúp tĩnh tâm và giải phóng năng lượng cho người sử dụng.

25.jpg
26.jpg
27.jpg

Để công trình có sự thân thuộc giữa cái mới và truyền thống, công trình được sử dụng những vật liệu quen thuộc và truyền thống như: mái ngói, đá mài, bê tông mài, đá xanh thanh hóa, gỗ tre, sơn đất…

Thúy Hiền
NIA Concept
#nhà đẹp #thiết kế nhà #khu thiền #không gian mở #thi công xây dựng #biệt thự

