Khởi công toà nhà CT2A dự án NOXH Nham Biền Residence tại phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh

Sáng ngày 13/12/2026, tại phường Yên Dũng, UBND tỉnh Bắc Ninh phối hợp với chủ đầu tư Công ty cổ phần bất động sản Vĩnh Phát và đơn vị thi công công ty cổ phần tập đoàn Sao Thái Bình tổ chức “Lễ khởi công xây dựng khối nhà CT2A thuộc dự án Nhà ở xã hội Nham Biền Residence”.

Sự kiện diễn ra trong không khí thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và thực hiện Công điện số 224/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về khẩn trương chuẩn bị các công trình ý nghĩa phục vụ Đại hội. Đây là một trong những dự án trọng điểm nhằm phát triển quỹ nhà ở xã hội trên địa bàn, đáp ứng nhu cầu an cư ngày càng tăng của người lao động, người thu nhập thấp và các đối tượng chính sách.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện chủ đầu tư bà Trần Phượng chủ tịch HĐQT công ty cổ phần bất động sản Vĩnh Phát nhấn mạnh: “Dự án Nhà ở xã hội Nham Biền Residence là dự án tiên phong đầu tiên tại phường Yên Dũng, đây cũng là một trong những dự án trọng điểm của công ty góp phần triển khai quan trọng trong chương trình phát triển nhà ở giai đoạn mới của tỉnh. Công trình không chỉ ổn định đời sống người dân mà còn thúc đẩy phát triển đô thị, hoàn thiện hạ tầng và nâng cao chất lượng an sinh xã hội tại phường Yên Dũng nói riêng.”

Các vị đại biểu trong Lễ khởi công dự án

Dự án Nhà ở xã hội Nham Biền Residence được triển khai tại vị trí thuận lợi nằm trên quốc lộ 17 kết nối trực tiếp với trung tâm phường Yên Dũng và vùng phụ cận. Theo quy hoạch, dự án 5,2 ha gồm 6 toà nhà cao 19 tầng, tổng cộng 1.800 căn hộ ( có diện tích từ 30m2 -70m2), 45 căn liền kề thấp tầng dành cho người các cư dân sở hữu đã và đang làm việc tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn, cùng các hộ gia đình có nhu cầu thực về nhà ở.

Công trường nhộn nhịp thi công

Bên cạnh các khối nhà ở, dự án được đầu tư đồng bộ hệ thống tiện ích thiết yếu như trường mầm non, trung tâm y tế, hệ thống công viên cây xanh, khu sinh hoạt cộng đồng, đường giao thông nội khu, bãi đỗ xe, đảm bảo môi trường sống an toàn, văn minh và phù hợp định hướng phát triển bền vững của địa phương.

Cũng trong buổi lễ ông Bùi Minh Tuấn chủ tịch HĐQT công ty cổ phần tập đoàn Sao Thái Bình khẳng định và cam kết triển khai thi công theo đúng tiến độ được phê duyệt tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật và quy định pháp luật, đồng thời ứng dụng các giải pháp xây dựng hiện đại nhằm đảm bảo chất lượng và độ bền vững của công trình: “Chúng tôi kiên trì giá trị cốt lõi về chất lượng và nhân văn trong phát triển đô thị. Các dự án nhà ở xã hội không chỉ đơn thuần là cung cấp chỗ ở, mà phải là nơi đáng sống, đầy đủ tiện ích, đóng góp cho sự phát triển bền vững của các địa phương”.

Lễ khởi công hôm nay đánh dấu sự khởi đầu chính thức của dự án, mở ra kỳ vọng mới trong việc gia tăng quỹ nhà ở dành cho người dân có nhu cầu thực. Dự án Nhà ở xã hội Nham Biền Residence dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng vào quý IV/2026 góp phần quan trọng vào mục tiêu nâng cao đời sống, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội và hoàn thiện diện mạo đô thị phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh.

Phối cảnh dự án NOXH Nham Biển Yên Dũng

Công ty cổ phần Sao Thái Bình là đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực cung cấp vật tư thiết bị và thi công xây lắp các công trình hạ tầng kỹ thuật, giao thông, thủy lợi, hệ thống điện nước, hạ tầng đô thị, công nghiệp, thi công xây lắp công trình nhà ở. Với sứ mệnh cung cấp các giải pháp tổng thể (EPC) toàn diện cho đối tác, bao quát từ nền móng đến hoàn thiện, từ xây dựng dân dụng đến hạ tầng kỹ thuật chuyên sâu, Công ty cổ phần Sao Thái Bình cam kết thực hiện mọi dự án với chất lượng vượt trội, đảm bảo tối ưu an toàn tuyệt đối.