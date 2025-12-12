Hạ tầng dồn dập triển khai đưa Vinhomes Green City thành tâm điểm an cư, đầu tư sáng nhất Tây Bắc TP.HCM

Sự bứt tốc của các công trình hạ tầng trọng điểm đang tái định hình bản đồ phát triển của khu Tây Bắc TP.HCM. Trong bối cảnh dòng vốn và nhu cầu an cư dịch chuyển mạnh về những khu vực có dư địa tăng trưởng lớn, Vinhomes Green City trở thành đầu tàu dẫn dắt thị trường khu vực nhờ vị trí kết nối chiến lược và quy hoạch all-in-one vượt trội.

Hạ tầng tăng tốc kéo theo làn sóng an cư và đầu tư

Sau khi sáp nhập Long An và Tây Ninh, Vinhomes Green City nắm giữ vị trí trung tâm Tây Ninh mới, hưởng trọn đòn bẩy tăng trưởng từ quy hoạch và hạ tầng. Là giao điểm của “ngũ giác hạ tầng”, gồm Vành đai 4 - metro - sân bay - cao tốc - đại lộ Võ Văn Kiệt, dự án sở hữu lợi thế kết nối hiếm có: liên thông trực tiếp với trung tâm TP.HCM, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và các tuyến đi quốc tế.

Trong đó, Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) giữ vai trò trục kết nối chiến lược giữa trung tâm TP.HCM và khu vực Tây Bắc, hiện đã giải phóng mặt bằng 100% và “chốt” khởi công ngày 15/1/2026. Tuyến metro xuyên tâm dài nhất TP.HCM này giúp giảm ùn tắc, tăng tính kết nối đa chiều, mở ra cơ hội việc làm, thương mại và dịch vụ cho hàng triệu cư dân khu vực.

Metro số 2 cùng với các tuyến khác sẽ kết nối với sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Long Thành (thông qua tuyến đường sắt đô thị Thủ Thiêm - Long Thành), hiện thực hóa kỳ vọng về một hành trình liền mạch, không bị gián đoạn giữa trung tâm và các cửa ngõ hàng không.

Hạ tầng tỷ đô đang được đầu tư tại TP.HCM, kết nối với các khu vực vệ tinh trong đó có Tây Bắc

Vành đai 4 cũng đã được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư, dự kiến khởi công trong năm 2026 và hoàn thành vào năm 2028. Khi đi vào vận hành, tuyến siêu vành đai sẽ giúp Tây Bắc “bước ra” khỏi trục quốc lộ cũ, kết nối thông suốt với cả khu Đông và Tây Nam bộ.

Ngoài ra, đại lộ Võ Văn Kiệt kéo dài với mục tiêu hình thành hành lang Đông - Tây xuyên suốt từ cảng Cát Lái - Thủ Thiêm qua trung tâm tới cửa ngõ Tây Ninh không chỉ thuận lợi “vào phố” mà còn thuận tiện ra cảng, tới sân bay, tối ưu hóa chuỗi logistics.

Trong khi đó, tuyến đường tỉnh DT.823D dài 14,27 km với 6 làn xe đã chính thức khai thác từ tháng 4/2025, tạo trục kết nối thông suốt từ ranh giới TP.HCM - Long An cũ đến vòng xoay Đức Hòa và Tây Ninh.

TP.HCM đang tăng tốc triển khai phương án mở rộng đại lộ Võ Văn Kiệt, kéo dài trực tiếp đến tỉnh Tây Ninh

Một lợi thế lớn khác của Vinhomes Green City là cao tốc TP.HCM - Mộc Bài đã phê duyệt bốn dự án thành phần. Trong đó, dự án thành phần 2 dự kiến khởi công vào ngày 19/12/2025 và hoàn thành năm 2027. Các gói thầu còn lại phấn đấu khởi công trong quý I/2026.

Nhà ga T3 Tân Sơn Nhất đã vận hành; sân bay Long Thành hướng tới khai thác thương mại đầu 2026. Hai cửa ngõ hàng không song song giúp khoảng cách quốc tế của Tây Bắc TP.HCM chỉ còn tính bằng giờ.

Khi sân bay và mạng lưới metro, cao tốc, vành đai định hình, Vinhomes Green City - dự án tại cửa ngõ Tây Bắc TP.HCM sẽ là tâm điểm an cư, đầu tư, chứng kiến sự bùng nổ về giá và tiềm năng sinh lời theo cấp số nhân.

Vùng giá hấp dẫn cùng dư địa tăng trưởng theo nhịp hạ tầng

Cùng với hạ tầng liên vùng đang được đầu tư mạnh mẽ, hạ tầng nội khu Vinhomes Green City cũng bứt tốc vượt trội. Trục đường 3/2 - xương sống giao thông của toàn đại đô thị đã hiện hữu, mở ra dòng di chuyển thông suốt giữa khu nhà ở, công viên và hồ điều hòa.

Các tuyến đường nội khu, hồ điều hòa hơn 5ha, công viên The Pop Art Park đã thành hình, hệ thống cây xanh và cảnh quan phủ rộng, tạo nên không gian sống - nghỉ dưỡng chuẩn resort cho cư dân tương lai.

Đặc biệt, sức hút của đại đô thị còn đến từ “vùng trũng” về giá so với nội đô TP.HCM. Đến quý III/2025, giá bán sơ cấp căn hộ tại TP.HCM trung bình 90 triệu đồng/m2, nhà liền thổ khoảng 300 triệu đồng/m2, theo CBRE. Trong bổi cảnh đó, các sản phẩm thấp tầng tại Vinhomes Green City được xem là “món hời” khi đơn giá chỉ tương đương căn hộ nội thành. Khoảng chênh lệch này mở ra biên độ tăng trưởng hấp dẫn trong vài năm tới, cùng chu kỳ hoàn thiện hạ tầng.

Tính đến tháng 12/2025, nhiều tiện ích tại Vinhomes Green City đã dần hoàn thiện

Vinhomes Green City thể hiện rõ vai trò dẫn dắt thị trường tại Tây Bắc TP.HCM khi mở đầu xu hướng giãn dân chất lượng cao. Với pháp lý hoàn chỉnh, quy hoạch đồng bộ, bài bản theo mô hình all-in-one, dự án tiên phong tạo lập chuẩn sống mới tại khu vực.

Làn sóng dịch chuyển còn được thúc đẩy bởi định hướng quy hoạch TP.HCM đến 2040, tầm nhìn 2060 theo cấu trúc đa tâm - đa vùng, đồng thời khuyến khích tăng mật độ hợp lý quanh ga metro và các nút giao theo mô hình TOD. “Trung tâm” vì thế không còn cố định, mà mở rộng thành nhiều điểm hút mới, trong đó phía Tây Bắc trở thành cực quan trọng nhờ “lưng tựa công nghiệp - mặt hướng đô thị”.

Không gian xanh cùng tiện ích all-in-one giúp Vinhomes Green City kiến tạo chuẩn sống mới tại Tây Bắc TP.HCM

Khi thành phố mở rộng theo những vòng kết nối mới, giá trị thật, nhu cầu thật, cộng đồng thật sẽ trở thành nền tảng của chu kỳ tăng trưởng tiếp theo. Và trong bức tranh ấy, Vinhomes Green City là lời đáp rõ ràng cho những ai chọn đồng hành cùng một thành phố đáng sống bậc nhất đang hiện hữu ngày càng rõ nét tại Tây Bắc TP.HCM.