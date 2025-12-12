Gamuda Land và cuộc đua chiếm lĩnh thị trường tỷ đô

Trong bức tranh kinh tế Việt Nam, Hải Phòng đang nổi lên như một “ngôi sao mới” trên bản đồ đầu tư quốc tế. Tốc độ tăng trưởng kinh tế vượt bậc, sức hút FDI vượt kỳ vọng cùng sự bứt phá mạnh mẽ về hạ tầng và không gian đô thị đã đưa thành phố vào nhóm địa phương hấp dẫn bậc nhất đối với dòng vốn ngoại. Đây cũng là lý do các tập đoàn bất động sản quốc tế, trong đó có Gamuda Land, nhìn thấy cơ hội chiến lược tại thành phố Cảng.

Trong làn sóng dịch chuyển vốn ngoại, Gamuda Land nổi bật như một trong những nhà đầu tư quốc tế tiên phong chọn Hải Phòng làm “điểm đến” mới. Ông James Lai Siaw Pin - Tổng Giám đốc Gamuda Land Việt Nam - Khu vực phía Bắc chia sẻ: “Lựa chọn Hải Phòng là điều hoàn toàn tự nhiên, bởi chúng tôi luôn hướng đến những thành phố có triển vọng nhất tại Việt Nam.Thời điểm bắt đầu, chúng tôi tập trung vào Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, khi xem xét các số liệu thống kê, tốc độ phát triển của Hải Phòng thực sự rất ấn tượng - từ tăng trưởng dân số đến tăng trưởng kinh tế”.

Tầm nhìn của Gamuda Land được thể hiện qua cách tiếp cận bài bản. Từ khảo sát nhu cầu thực, nghiên cứu văn hóa cho đến hành vi cộng đồng, đánh giá thị trường và quy hoạch trước khi phát triển dự án Ambience – khu phức hợp đô thị chú trọng tiện ích, không gian xanh và hoạt động gắn kết cộng đồng.

Ông James Lai Siaw Pin nói: “Mỗi dự án đều mang một dấu ấn riêng nhưng điều quan trọng nhất là thấu hiểu nhu cầu của cộng đồng địa phương.” Đáng chú ý, Gamuda Land cũng đưa vào Hải Phòng mô hình phát triển khu phức hợp tích hợp yếu tố thương mại, giúp mở rộng trải nghiệm “muốn ở nhà” của cư dân. Đặc biệt chú trọng vào hệ thống tiện ích, không gian xanh, hoạt động cộng đồng và nhiều không gian sinh hoạt độc đáo. Doanh nghiệp kỳ vọng đây sẽ là trải nghiệm mới mà thành phố hiện chưa có.

Ý tưởng thiết kế tại Ambience được lấy cảm hứng từ những thị trường Gamuda Land từng phát triển như Singapore, Australia, Anh và Malaysia. Bên cạnh đó, dự án áp dụng nhiều tiêu chuẩn kỹ thuật cao như mô hình BIM trong thiết kế, mô phỏng dòng gió – hướng nắng để giảm tải nhiệt và tối ưu thụ động năng lượng.

Về hệ sinh thái nhà thông minh, Gamuda Land chọn giải pháp linh hoạt và cập nhật theo thời gian, hợp tác cùng Samsung để quyết định bộ thiết bị IoT khoảng 3–6 tháng trước bàn giao, đảm bảo cư dân nhận được công nghệ mới nhất, đồng bộ và có thể nâng cấp.

Động lực tăng trưởng đưa Hải Phòng thành “điểm đến” của vốn quốc tế

Tại Diễn đàn “Tâm điểm đầu tư bất động sản Hải Phòng”, ông Hoàng Quang Phòng - Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) nhấn mạnh Hải Phòng đang nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước về thu hút vốn FDI. Năm 2024, tổng mức đầu tư trực tiếp từ nước ngoài đạt 4,7 tỷ USD, vượt 235% so với kế hoạch và lũy kế đến cuối năm 2024 đạt khoảng 44 tỷ USD.

Thành phố cũng sở hữu hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ, với cao tốc Hà Nội – Hải Phòng giúp rút ngắn thời gian di chuyển xuống còn 1 – 1,5 giờ, cảng nước sâu Lạch Huyện, và sân bay Cát Bi mở rộng, tạo nên lợi thế cạnh tranh vượt trội. Sự sáp nhập đơn vị hành chính giữa Hải Phòng và Hải Dương đã mở rộng không gian phát triển, nâng quy mô dân số lên 4,6 triệu người và GRDP đạt 658.000 tỷ đồng, đứng thứ 3 cả nước.

Cùng với đó, tốc độ công nghiệp hóa – đô thị hóa nhanh giúp Hải Phòng trở thành “điểm nóng” phát triển bất động sản. Nhiều dự án lớn từ nhà ở xã hội, nhà ở thương mại tới khu công nghiệp và khu đô thị cao cấp liên tục được triển khai để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của chuyên gia nước ngoài, kỹ sư chất lượng cao và lực lượng lao động trẻ.

Ông Nguyễn Văn Đính – Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho biết thành phố đã tập hợp đầy đủ các thương hiệu lớn của ngành xây dựng và bất động sản. “Hải Phòng có hàng chục khu công nghiệp, 2 khu kinh tế, gần 100 cụm công nghiệp và hàng trăm khu đô thị đã và đang triển khai, trải dài từ nhà ở xã hội tới nhà ở cao cấp. Có thể thấy, chính quyền rất quyết tâm trong quy hoạch, tạo quỹ đất, tháo gỡ thủ tục và nâng cao chất lượng hàng hóa bất động sản”.

Dư địa bứt phá thành siêu đô thị ven biển hiện đại

Các chuyên gia nhận định thị trường bất động sản Hải Phòng còn rất nhiều dư địa tăng trưởng trong trung và dài hạn, đặc biệt sau khi không gian đô thị được mở rộng và hàng loạt chính sách mới hỗ trợ phát triển hạ tầng, khu công nghiệp và đô thị ven biển được triển khai.

Dữ liệu cho thấy số lượng dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư và quy mô nguồn cung mới tại Hải Phòng đều đang tăng mạnh, trong khi nhu cầu nhà ở thực – đặc biệt ở phân khúc trung và cao cấp dành cho chuyên gia, quản lý và lao động chất lượng cao – vẫn duy trì ổn định. Các chuyên gia đều đồng tình rằng Hải Phòng hội tụ đủ điều kiện để trở thành một “siêu đô thị ven biển hiện đại, có sức cạnh tranh quốc tế”, với điều kiện thành phố tiếp tục giữ vững đà tăng trưởng kinh tế, duy trì môi trường đầu tư minh bạch, và đẩy mạnh đầu tư vào hạ tầng số, hạ tầng xã hội.

Bà Vân Nguyễn – Giám đốc cấp cao Thị trường giao dịch khu vực phía Bắc, JLL Việt Nam nhìn nhận: “Hải Phòng là một trong những thị trường phát triển nhanh nhất về nhà ở và bất động sản công nghiệp, từ chỗ chỉ có rất ít căn hộ cho thuê đã trở thành thị trường sôi động với nhiều dự án quy mô lớn.”

Để tiếp tục thúc đẩy các nhà đầu tư và thị trường bất động sản, theo bà Vân Nguyễn, thành phố cần tiếp tục cải thiện khung chính sách, pháp luật và môi trường đầu tư nhằm thu hút thêm vốn trong và ngoài nước. Thành phố cũng cần đẩy mạnh phát triển hạ tầng giao thông, đô thị và các tiện ích công cộng để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng. Đồng thời tập trung thúc đẩy phân khúc nhà ở xã hội và nhà ở cho công nhân. Việc nâng cao chất lượng các dự án bất động sẽ là “chìa khóa” để tăng tính cạnh tranh và thu hút khách hàng lẫn nhà đầu tư trong giai đoạn tới.