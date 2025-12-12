Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Địa ốc

Google News

Emerald Symphony – Khu đô thị kiến tạo phong cách sống tốt nhất Đông Nam Á

P.V

Dự án Emerald Symphony của DOJILAND vừa được vinh danh là Khu đô thị kiến tạo phong cách sống tốt nhất Đông Nam Á tại DOT Property Southeast Asia Awards 2025. Giải thưởng là sự ghi nhận những giá trị vượt trội mà Emerald Symphony sở hữu, đồng thời khẳng định vị thế của DOJILAND trên bản đồ bất động sản khu vực.

Hành trình từ viên ngọc thô đến tuyệt tác đô thị

Tại Lễ trao giải thưởng quốc tế DOT Property Southeast Asia Awards 2025 tổ chức tại Thái Lan, dự án Emerald Symphony của Nhà phát triển DOJILAND đã vượt qua nhiều đối thủ “nặng ký” tầm cỡ trong khu vực để được vinh danh là Khu đô thị kiến tạo phong cách sống tốt nhất Đông Nam Á (Best Lifestyle Township Development Southeast Asia 2025). Đây là kết quả của quá trình đánh giá nghiêm ngặt từ hội đồng chuyên môn gồm các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực quy hoạch đô thị, kiến trúc, xây dựng và bất động sản.

Với quy mô hơn 26ha tại trung tâm phường Thủy Nguyên – cực tăng trưởng mới của Hải Phòng, Emerald Symphony là khu đô thị thấp tầng đầu tiên của DOJILAND tại thị trường Hải Phòng, tiếp tục hiện thực hóa triết lý Kim địa ốc trong sáng tạo không gian sống.

image001-792.jpg
Emerald Symphony được vinh danh là Khu đô thị kiến tạo phong cách sống tốt nhất Đông Nam Á 2025 - Best Lifestyle Township Development Southeast Asia 2025.

Lấy cảm hứng từ Ngọc Lục Bảo, biểu tượng của sức sống bền bỉ và vẻ đẹp trường tồn, dự án Emerald Symphony được kiến tạo như một “bản giao hưởng” sống động, nơi từng đường nét kiến trúc, từng khoảng xanh, từng tia nắng hay làn gió đều được chăm chút tinh tế, tỉ mỉ.

Khởi đầu là quá trình chọn lựa địa thế, như tìm kiếm viên ngọc thô hội tụ năng lượng nguyên bản, thiên nhiên hài hòa và sinh khí thịnh vượng. Tiếp nối hành trình ấy, khâu hoàn thiện dự án cũng giống như việc tinh chỉnh từng chi tiết của một món trang sức cao cấp. Từng tiện ích được sắp đặt tỉ mỉ, từng góc nhỏ cảnh quan được tô điểm tinh tế, từng trải nghiệm sống được tạo tác đạt đến chuẩn mực.

image001-3196.jpg
Emerald Symphony mang đến một không gian sống hiếm có giữa lòng đô thị

Mỗi ngày sống tại Emerald Symphony là một ngày tận hưởng trọn vẹn, nơi cư dân được đắm mình trong một chốn an cư hoàn hảo với phong cách sống riêng tư, thư thái và hòa hợp cùng thiên nhiên. Với mật độ cây xanh, mặt nước và hệ thống công viên rộng lớn, dự án kiến tạo nên một không gian sống hiếm có giữa lòng đô thị, nơi từng nhịp thở trở nên trong lành hơn, từng khoảnh khắc trở nên tĩnh tại hơn, và cảnh sắc sông nước mở ra ngay trước thềm nhà như một đặc quyền dành riêng cho chủ nhân tinh tế.

image003-2245.jpg
Không gian xanh rộng lớn, cảnh quan mở cùng hệ tiện ích đẳng cấp giúp cư dân tận hưởng một cuộc sống cân bằng tại Emerald Symphony.

Trước đó, trong khuôn khổ DOT Property Vietnam Awards diễn ra vào tháng 7/2025, Emerald Symphony cũng đã được vinh danh là Dự án khu đô thị kiến tạo chuẩn mực sống xanh tốt nhất Việt Nam 2025

DOJILAND: Kiến tạo chuẩn mực sống tinh tuyển, khẳng định vị thế quốc tế

Với tôn chỉ đặt con người là trung tâm trong mọi thiết kế, DOJILAND mong muốn kiến tạo Emerald Symphony thành biểu tượng của cuộc sống xanh đẳng cấp – nơi hội tụ những giá trị bền vững để mỗi cư dân có thể tận hưởng cuộc sống hài hòa, cân bằng và trọn vẹn mỗi ngày.

Không chỉ dừng lại ở những khối công trình, Emerald Symphony còn là minh chứng cho triết lý phát triển của DOJILAND – doanh nghiệp bất động sản mang trong mình “mã gen kim hoàn” từ Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI. Bên cạnh giải thưởng Khu đô thị kiến tạo phong cách sống tốt nhất Đông Nam Á 2025, trong khuôn khổ lễ trao giải DOT Property Southeast Asia Awards 2025 vừa qua, DOJILAND đã xuất sắc giành chiến thắng ở hai hạng mục quan trọng bao gồm: Nhà phát triển bất động sản tiên phong về kiến tạo chuẩn mực sống sang tốt nhất Đông Nam Á; Giải thưởng công nhận đặc biệt dành cho doanh nghiệp thiết kế xuất sắc tại Đông Nam Á; …

image002.jpg
Emerald Symphony được phát triển như một biểu tượng tôn vinh giá trị cảm xúc trong kiến trúc và đời sống đô thị.

“DOJILAND luôn lấy chất lượng làm giá trị cốt lõi, lấy khác biệt làm lợi thế cạnh tranh và lấy giá trị bền vững làm nền tảng phát triển dài hạn. Thay vì chạy theo số lượng, doanh nghiệp kiên định theo đuổi mô hình phát triển tinh tuyển, chuẩn mực thiết kế và trải nghiệm sống khác biệt, từng bước xây dựng hệ sinh thái bất động sản mang dấu ấn riêng trên thị trường. Giải thưởng lần này một lần nữa khẳng định vị thế của DOJILAND tại sân chơi khu vực, đồng thời ghi nhận những nỗ lực của chúng tôi trên hành trình phát triển và là động lực để DOJILAND tiếp tục bứt phá hơn nữa, chinh phục những đỉnh cao mới trong tương lai”, đại diện DOJILAND chia sẻ tại lễ trao giải.

Giải thưởng quốc tế lần này không chỉ khẳng định vị thế của DOJILAND trên sân chơi khu vực mà còn là một động lực để doanh nghiệp tiếp tục bứt phá, chinh phục những đỉnh cao mới trong tương lai. Emerald Symphony đã và đang trở thành biểu tượng của phong cách sống thượng lưu tinh tế - nơi mỗi ngày là một hành trình tận hưởng trọn vẹn và cân bằng.

Tên thương mại: Emerald Symphony

Vị trí: Hoa Động, Thủy Nguyên, Hải Phòng

Chủ đầu tư: CTCP Phát triển Bất động sản Dragon

Phát triển dự án: Công ty TNHH Đầu tư BĐS DOJILAND (Thành viên Tập đoàn VBĐQ DOJI)

Đơn vị phát triển kinh doanh: NewX Estate

Loại hình: Biệt thự, Liền kề/ Shophouse

Quy mô: hơn 26ha, 484 căn

Mật độ xây dựng: 26%

Phong cách kiến trúc: Hiện đại & Tân cổ điển

Tiện ích: 99+ tiện ích cao cấp

Tiêu chuẩn bàn giao: Xây thô hoàn thiện mặt ngoài cao cấp

Pháp lý: Sở hữu lâu dài

Dự kiến bàn giao: 2026-2027

P.V
