Xu hướng BĐS cao tầng bùng nổ tại đô thị vệ tinh

Thị trường căn hộ cao tầng đang chuyển mình mạnh mẽ, đặc biệt tại các đô thị vệ tinh Tây Sài Gòn. Đây là khu vực hiếm hoi vẫn duy trì mức giá hợp lý nhưng chất lượng sống và tiện ích đô thị ngày càng hoàn thiện, phù hợp xu hướng dịch chuyển ra vùng ven của người mua ở thực.

BĐS cao tầng đô thị vệ tinh hút sóng dịch chuyển

Tại diễn đàn “Xây dựng thị trường BĐS lành mạnh, bền vững năm 2025” ông Nguyễn Quốc Hiệp - Chủ tịch Hiệp hội Nhà thầu xây dựng Việt Nam cho rằng giá bất động sản (BĐS) chưa bao giờ cao như hiện nay: một cán bộ nếu dành toàn bộ tiền lương thì mất 27,3 năm mới mua được nhà, nếu dùng ⅓ lương sẽ phải tiết kiệm đến 80 năm.

Trong khi đó, thị trường BĐS ghi nhận một câu chuyện đầy kịch tính về giá. Tại thị trường TP.HCM, giá căn hộ trung bình ở nội thành cũ đạt khoảng 95,4 triệu đồng/m², tăng 21% - mức cao nhất gần một thập niên.

Giá nhà tăng cao, người mua buộc chuyển dịch sang đô thị vệ tinh - Nguồn internet

Chính lý do này khiến người mua nhà buộc phải mở rộng bán kính tìm kiếm, hướng tới các đô thị vệ tinh, nơi quỹ đất còn rộng, giá bán mềm và chất lượng sống ngày càng cải thiện. Tại phía Nam, xu hướng dịch chuyển ra các đô thị vệ tinh ngày càng rõ nét với mức độ sôi động tập trung tại Bình Dương (cũ), Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu và Long An (cũ). So với đầu năm, Bình Dương (cũ) dẫn đầu với mức tăng trưởng 165%, kế đến là Bà Rịa – Vũng Tàu (98%), Đồng Nai (89%) và Long An (88%). (Nguồn)

Sự dịch chuyển này được thúc đẩy mạnh mẽ bởi tốc độ hoàn thiện hạ tầng liên vùng. Đơn cử, khu Tây Sài Gòn, loạt công trình trọng điểm đồng loạt triển khai đã tạo nên cú hích lớn: Vành đai 3 dự kiến hoàn thiện toàn tuyến vào 2026; Vành đai 4 tổng vốn hơn 120.000 tỷ rút ngắn 40% thời gian từ Tây Ninh về TP.HCM; cao tốc TP.HCM – Trung Lương – Mỹ Thuận mở rộng lên 6–8 làn; đại lộ Võ Văn Kiệt được nghiên cứu kéo dài đến Hải Sơn – Tân Đô, mở ra trục phát triển năng động mới cho khu Tây.

Nhờ hạ tầng bứt tốc, thời gian di chuyển từ các cửa ngõ khu Tây về trung tâm chỉ còn 20–30 phút. Đây là “lợi ích kép”: giá nhà tại đô thị vệ tinh thấp hơn 30–50% so với TP.HCM nhưng lại được thụ hưởng không gian sống thoáng đãng, quy hoạch bài bản và đầy đủ tiện ích như công viên, hồ bơi, trường học.

Người mua trẻ dẫn dắt xu hướng sống cao tầng - Tây Sài Gòn điểm đến mới

Song song với áp lực giá và động lực hạ tầng, sự thay đổi “khẩu vị sống” của thế hệ Millennials và Gen Z đang góp phần định hình lại bản đồ an cư. Khác với thế hệ trước vốn ưu tiên tích lũy dài hạn để sở hữu đất nền hoặc nhà phố trung tâm, người trẻ hiện nay lựa chọn căn hộ cao tầng tại ven đô hoặc đô thị vệ tinh, nơi đáp ứng đồng thời ba yếu tố: giá hợp lý, kết nối thuận tiện và chất lượng sống hiện đại. Đặc biệt, mô hình căn hộ tích hợp đa tiện ích sống -làm việc và giải trí đang trở thành lựa chọn áp đảo của giới trẻ.

Trong xu hướng đó, The Win City nổi bật như một điểm đến mới tại cửa ngõ Tây Sài Gòn. Được phát triển bởi liên danh An Cường - Central - Thắng Lợi Group, dự án nhanh chóng được thị trường đón nhận với định vị “căn hộ cao cấp, giá quốc dân”, hướng đến gia đình trẻ, chuyên gia và người lao động đang tìm kiếm tổ ấm hiện đại nhưng vẫn vừa vặn tài chính.

Giới trẻ chuộng căn hộ cao tầng tích hợp đa tiện ích sống - làm việc - giải trí - Nguồn Thắng Lợi Group

The Win City nằm trên trục Trần Văn Giàu, chỉ cách nút giao Vành đai 3 - Trần Văn Giàu 5 phút, kết nối Aeon Mall Bình Tân 20 phút và tiếp cận trung tâm dễ dàng qua Võ Văn Kiệt hoặc trong tương lai là metro 3A. Với quy mô hơn 13 ha, gần 6.000 căn hộ, cùng hệ thống hơn 100 tiện ích tích hợp từ giáo dục – y tế – thương mại – giải trí như Win Edu, Win Mec, công viên trung tâm, khu thương mại Win Mark…, The Win City được kiến tạo theo mô hình One Stop Living Hub – nơi mọi nhu cầu sinh hoạt hằng ngày được đáp ứng trong vài phút di chuyển nội khu. Đây là tiêu chí sống mà thế hệ trẻ đặc biệt đề cao: tiện lợi, an toàn, năng động và có cộng đồng văn minh.

The Win City - căn hộ cao cấp giá quốc dân đáp ứng chuẩn sống cho giới trẻ

Hiện dự án đang giới thiệu ra thị trường mức giá chỉ từ 30,5 triệu đồng/m², kèm theo lộ trình thanh toán linh hoạt chỉ 150 triệu đến khi nhận nhà, hỗ trợ lãi suất – ân hạn gốc lên đến 36 tháng từ 8 ngân hàng. Đi cùng là quà tặng nội thất An Cường và miễn phí quản lý 2 năm, giúp giảm đáng kể chi phí ban đầu và đưa giấc mơ “tổ ấm đầu tiên” đến gần hơn với nhiều gia đình trẻ.

Khi tốc độ đô thị hóa ngày càng gia tăng, mô hình đa trung tâm của TP.HCM ngày càng rõ nét, những dự án cao tầng được quy hoạch bài bản tại đô thị vệ tinh như The Win City không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư mà còn mở ra chuẩn sống bền vững cho thập kỷ mới. Khu Tây Sài Gòn vì thế trở thành điểm đến của thế hệ trẻ – những người muốn sống hiện đại hôm nay, và đón đầu giá trị tăng trưởng của ngày mai.