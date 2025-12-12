Theo chân khách hàng trải nghiệm 'căn hộ đầu tay' An Zen Residences tại Nam Long Journey 2025

Dự án An Zen Residences (An Hải, Hải Phòng) xuất hiện tại EXPO Nam Long Journey 2025 mang đến cho khách hàng trải nghiệm nhà ở vừa túi tiền hoàn toàn khác biệt và sự an tâm khi có thể dễ dàng sở hữu “căn hộ đầu tay” chỉ từ 1,7 tỷ đồng.
Hàng ngàn khách hàng, đối tác quy tụ tại Nam Long Journey 2025 - Experience “Integrated”, chuỗi sự kiện trải nghiệm hệ sinh thái đô thị Nam Long bằng công nghệ mới diễn ra trong 3 ngày, từ 05 - 07/12/2025 tại Thisky Hall Sala Convention (10 Mai Chí Thọ, Phường An Khánh, TP.HCM).
Việc tham gia sự kiện giống như mở ra một cánh cửa, giúp khách hàng mua nhà để ở và nhà đầu tư tiếp cận thông tin và trải nghiệm dự án theo cách sinh động, trực quan, từ đó, cảm nhận rõ nét hơn giá trị mà An Zen Residences mang lại.
Khi tham quan không gian trưng bày của An Zen Residences tại EXPO, một số khách hàng chia sẻ rằng họ đã biết đến dự án từ trước và có ý định mua để đầu tư. An Zen Residences gần trung tâm, xứng tầm tiện ích và chủ đầu tư Nam Long ADC có thương hiệu uy tín 18 năm nay nên về pháp lý, tiến độ, nhà đầu tư hoàn toàn yên tâm.
Tại sự kiện, lần đầu tiên, Nam Long ADC - thành viên của Tập đoàn Nam Long và dự án nhà ở vừa túi tiền An Zen Residences tại Hải Phòng ứng dụng sa bàn 360 độ để giúp khách hàng “chạm” tới vị trí, tọa độ của dự án, từ đó có thể hình dung rõ nét về cuộc sống tương lai.
Theo Ban tổ chức, không gian trải nghiệm tại An Zen Residences được lấy cảm hứng từ chất sống của người Nhật để tạo nên một tiểu cảnh vườn Zen mang cảm giác an nhiên với các thiết kế tinh tế . Thông qua đó, mỗi cư dân của An Zen Residences sẽ cảm thấy tĩnh tại, thư thái khi khép lại cánh cửa căn hộ của mình. Mỗi chi tiết được hòa quyện cùng tinh thần Nhật Bản – nơi triết lý tối giản và công năng tối ưu trở thành nghệ thuật, mang đến một không gian vừa tinh tế vừa an nhiên.
Cen Land - đơn vị độc quyền phân phối dự án An Zen Residences bày tỏ sự tin tưởng khi trực tiếp chứng kiến hệ sinh thái sản phẩm đa dạng của Tập đoàn Nam Long. Không chỉ phản ánh tiềm lực và tâm huyết của một thương hiệu lớn trong việc kiến tạo cộng đồng sống chất lượng, sự kiện còn thể hiện sự minh bạch, tin cậy của chủ đầu tư giúp đối tác phân phối có thêm tự tin khi tư vấn khách hàng.
“Trước khi đến đây, tôi đã tìm hiểu khá kỹ về thị trường bất động sản Hải Phòng và biết đến một vài dự án. Tuy nhiên, An Zen Residences khiến tôi ấn tượng hơn cả bởi vị trí ngay trung tâm, tiện ích vừa đủ để phục vụ cuộc sống hiện đại mà không quá phô trương. Đặc biệt là mức giá rất hợp lý cho người trẻ. Với tôi, An Zen Residences hội tụ đầy đủ những yếu tố cần thiết để trở thành lựa chọn lý tưởng cho căn hộ đầu tay”, chị Hà Nguyễn, Hà Nội (32 tuổi) chia sẻ.
Sự xuất hiện của dự án An Zen Residences Hải Phòng và dòng sản phẩm EHome tại EXPO Nam Long Journey 2025 khẳng định sự cam kết của Tập đoàn Nam Long trong việc phát triển nhà ở vừa túi tiền - 1 trong 5 định hướng chủ lực của Tập đoàn, với đơn vị thực hiện sứ mệnh đó là Nam Long ADC. EXPO lần này cũng là một cơ hội để khách hàng có thể tìm hiểu về dự án một cách trực quan hơn và được nghe chia sẻ chi tiết về dự án và hình dung rõ hơn về dòng sản phẩm nhà ở vừa túi tiền của Nam Long ADC.
Bên cạnh đó, nhiều ưu đãi về chính sách bán hàng mới áp dụng cho cư dân An Zen Residences cũng được triển khai như: Ưu đãi trực tiếp trên giá bán mới lên đến 120 triệu đồng/căn; Ưu đãi theo tiến độ thanh toán với chiết khấu lên tới 5%; Hỗ trợ vay ngân hàng hưởng 0% lãi suất trong 15 tháng tính từ thời điểm giải ngân và Ưu đãi thanh toán nhanh được nhận chiết khấu thêm lên tới 1.5%.
