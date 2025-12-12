Theo chân khách hàng trải nghiệm 'căn hộ đầu tay' An Zen Residences tại Nam Long Journey 2025

Dự án An Zen Residences (An Hải, Hải Phòng) xuất hiện tại EXPO Nam Long Journey 2025 mang đến cho khách hàng trải nghiệm nhà ở vừa túi tiền hoàn toàn khác biệt và sự an tâm khi có thể dễ dàng sở hữu “căn hộ đầu tay” chỉ từ 1,7 tỷ đồng.