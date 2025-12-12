Van Phuc City kiến tạo biểu tượng bên sông Sài Gòn

TPO - Khu đô thị Vạn Phúc (Van Phuc City) đang từng bước trở thành một đại đô thị hiện hữu, sầm uất và hoàn chỉnh tại TPHCM. Nơi đây không chỉ tạo nên chốn an cư đẳng cấp, mà còn khẳng định vị thế khác biệt.

Đại đô thị đáng sống

Khi quỹ đất TPHCM ngày càng khan hiếm, những dự án có diện tích 10 ha đã được xem là “khủng” thì riêng Hồ Đại Nhật của Van Phuc City đã rộng đến 16 ha. Đó không chỉ là con số ấn tượng, mà còn là minh chứng cho tầm nhìn quy hoạch táo bạo và đẳng cấp hiếm có.

Van Phuc City quy mô 198 ha với 3 mặt giáp sông.

Đến Van Phuc City có thể đắm mình trong The Long Park - công viên ven sông Sài Gòn dài tới 3,4 km uốn lượn, nơi cư dân có thể dạo bộ, đạp xe hay ngắm hoàng hôn mỗi chiều; hòa mình vào kênh Sông Trăng dài 2 km, một trong những công trình cảnh quan độc đáo tại TPHCM. Đôi bờ kênh được phủ kín cây xanh, lối dạo bộ, clubhouse, sân chơi và quán cafe, tạo nên trục sinh thái xuyên tâm, nơi cư dân có thể tản bộ mỗi chiều, hít thở bầu không khí trong lành giữa lòng phố thị.

Trên tổng diện tích 198 ha, Van Phuc City được ví như một thành phố thu nhỏ với hơn 60% diện tích được dành cho mảng xanh, mặt nước và tiện ích cộng đồng.

60% diện tích tại Van Phuc City dành cho mảng xanh và mặt nước.

Không chỉ về quy mô, ngay trong lòng khu đô thị Van Phuc City cũng sở hữu Trường Quốc tế Emasi, Bệnh viện Quốc tế Vạn Phúc City, trung tâm thương mại tại Diamond Sky quy mô 30.000 m2, bến du thuyền, phố thương mại, khu vui chơi trẻ em… Tất cả đều được quy hoạch bài bản và vận hành đồng bộ.

Sống ở Van Phuc City, cư dân không cần phải “đi tìm” chất lượng sống, bởi mọi điều tốt đẹp nhất đã nằm trong tầm tay. Tất cả tạo nên một không gian sống “có một không hai” - nơi quy mô không chỉ để phô diễn, mà để mang lại chất lượng sống trọn vẹn mà ít dự án nào có thể sánh kịp.

Đẳng cấp được đo bằng tầm nhìn

Bến du thuyền Marina Royal tại Van Phuc City.

Với hơn 10.000 cư dân sinh sống, Van Phuc City không chỉ là nơi ở mà trở thành một cộng đồng thịnh vượng, nơi mỗi cư dân đều góp phần tạo nên giá trị văn minh và đẳng cấp riêng biệt.

Bên cạnh đó, Van Phuc City cũng sở hữu hệ sinh thái phát triển bền vững, tạo nên giá trị kép: Sống tinh hoa - Đầu tư vững vàng.

Từ vị trí chiến lược trên quốc lộ 13, trục kết nối trung tâm TPHCM, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và Bình Dương (cũ) - Van Phuc City không chỉ thuận tiện di chuyển mà còn nằm trong vùng phát triển năng động bậc nhất khu Đông.

Hạ tầng đang được mở rộng, giao thương ngày càng sôi động, khiến giá trị bất động sản tại đây không ngừng gia tăng theo thời gian.

Van Phuc City nằm ngay mặt tiền quốc lộ 13.

Đặc biệt, Van Phuc City hiện đã có đầy đủ pháp lý rõ ràng, minh bạch, giúp khách hàng yên tâm khi an cư và đầu tư.

Một khu đô thị không cần phô trương, bởi chính quy mô, cảnh quan và môi trường trong lành đã nói lên tất cả. Ở Van Phuc City, mỗi ngôi nhà không chỉ là tài sản, mà là niềm tự hào. Niềm tự hào được sống trong một không gian đẳng cấp, đồng bộ, xanh mát và phát triển bền vững theo thời gian.