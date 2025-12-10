Tiền Phong Half Marathon: Cú hích mới cho phong trào chạy bộ Việt Nam

TPO - Giải Tiền Phong Half Marathon ra đời trong thời điểm phong trào chạy bộ Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ. Ông Nguyễn Trung Hinh - Phó Chủ tịch Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn Điền kinh TPHCM, Phó trưởng Ban Tổ chức phụ trách chuyên môn trọng tài giải, cho rằng, không chỉ kế thừa uy tín của Tiền Phong Marathon, giải còn mở ra một chuẩn mực tổ chức mới, góp phần lan tỏa tinh thần thể thao hiện đại và thúc đẩy thể thao quần chúng trên phạm vi cả nước.

Ông Nguyễn Trung Hinh - Phó Chủ tịch Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn Điền kinh TPHCM.

Thưa ông, trong nhiều năm gần đây, phong trào chạy bộ tại Việt Nam phát triển mạnh mẽ. Theo ông, điều gì tạo nên sự bùng nổ này?

Tôi cho rằng có ba yếu tố chính. Trước hết, chạy bộ là môn thể thao đơn giản nhất, ai cũng có thể bắt đầu chỉ với một đôi giày, vì vậy sức lan tỏa trong cộng đồng là rất lớn. Thứ hai, người Việt Nam, đặc biệt là giới trẻ, ngày càng quan tâm hơn tới sức khỏe và lối sống lành mạnh, coi vận động là một phần của đời sống. Và cuối cùng, sự xuất hiện ngày càng chuyên nghiệp của các giải chạy lớn đã tạo động lực mạnh mẽ, tạo môi trường để người dân tập luyện bài bản hơn. Khi sức khỏe cải thiện, thành tích đi lên, họ sẽ gắn bó dài lâu với bộ môn này.

Trong bối cảnh đó, Tiền Phong Half Marathon ra đời đóng vai trò như thế nào đối với phong trào chạy bộ nước nhà?

Trong bối cảnh phong trào chạy bộ bùng nổ mạnh mẽ, sự ra đời của Tiền Phong Half Marathon mang ý nghĩa đặc biệt. Cộng đồng chạy bộ đều biết đến Tiền Phong Marathon, một trong những giải thể thao đầu tiên, lâu đời và uy tín nhất của Việt Nam. Được báo Tiền Phong tổ chức từ năm 1958 và duy trì liên tục cho tới nay, giải không chỉ là thước đo năng lực của các vận động viên chuyên nghiệp mà còn là sân chơi đặc biệt ý nghĩa của cộng đồng chạy bộ phong trào.

Với phiên bản mới được tổ chức tại TPHCM, nơi phong trào chạy bộ đang phát triển sôi động, chúng tôi đánh giá rất cao bước tiến này. Tiền Phong Half Marathon phù hợp với số đông người chạy muốn thử thách bản thân nhưng chưa sẵn sàng chinh phục marathon. Nhờ vậy, phong trào được "nuôi dưỡng" từ gốc, tạo lộ trình từ dễ đến khó, giúp người chạy gắn bó và trưởng thành dần theo từng bước tiến của chính mình.

Nhiều vận động viên nói rằng giải báo Tiền Phong có "chất" riêng. Ông đánh giá như thế nào về điều này?

Cộng đồng chạy bộ tin tưởng giải Tiền Phong vì luôn đi đầu trong tuyên truyền, vận động và đặc biệt là trong công tác tổ chức an toàn, chuẩn mực. Đối tượng tham gia đa dạng ở mọi lứa tuổi, nhiều ngành nghề, nhưng vẫn giữ được sự kỷ luật và văn hóa đặc trưng.

"Cái chất" ấy đến từ uy tín đã được gây dựng qua nhiều thập kỷ. Từ đo đạc đường chạy theo chuẩn quốc tế, đảm bảo an toàn y tế, cho tới sự nghiêm túc trong chấm thành tích, mọi khâu đều được thực hiện hết sức kỹ lưỡng.

Tiền Phong Marathon và nay đến Tiền Phong Half Marathon, cũng là những giải hiếm hoi quy tụ đầy đủ các tuyển thủ quốc gia, điều không phải giải phong trào nào cũng làm được. Nhờ tính cạnh tranh ấy, các vận động viên phong trào có cơ hội hiếm có để chạy chung cung đường với những vận động viên chuyên nghiệp, qua đó được truyền cảm hứng mạnh mẽ và thôi thúc bản thân tiến bộ hơn.

Theo ông, giải Tiền Phong Half Marathon có ý nghĩa gì trong việc thúc đẩy thể thao quần chúng, đặc biệt là ở TPHCM?

Phong trào chạy bộ giờ đây không chỉ là rèn luyện thể chất, mà đã trở thành một hoạt động văn hóa - xã hội đúng nghĩa. Người dân chạy cùng nhau, gia đình chạy cùng nhau, các địa phương thì xây dựng cả một hệ sinh thái dành cho người yêu chạy bộ. Trong bối cảnh đó, Tiền Phong Half Marathon ra đời và giữ vai trò như một hạt nhân kết nối, quy tụ những giá trị tốt đẹp ấy.

Giải tạo nên một dòng chảy vận động mạnh mẽ, thúc đẩy người dân nâng cao sức khỏe, đồng thời hướng cộng đồng đến lối sống khỏe - đẹp - hiện đại. Với TPHCM, nơi nhịp sống năng động và tinh thần thể thao đang phát triển mạnh, sự xuất hiện của giải càng có ý nghĩa khi góp phần thúc đẩy phong trào thể thao quần chúng một cách bài bản, bền vững.

Cảm ơn ông!