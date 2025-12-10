CTicket ra mắt tính năng bán vé Esport chuẩn quốc tế, giải bài toán vé các giải đấu và sự kiện lớn

CTicket vừa công bố tính năng bán vé giải đấu Esports chuyên biệt theo mô hình chuẩn quốc tế đầu tiên tại Việt Nam. Đây là bước tiến mới nhằm chuẩn hóa quy trình phân phối vé cho các giải đấu và sự kiện Esports trong nước, giúp giải quyết những bất cập kéo dài nhiều năm và nâng cao toàn diện trải nghiệm của người hâm mộ.

CTicket là cổng bán vé quen thuộc với giới trẻ Việt Nam trong nhiều sự kiện quy mô lớn

Thị trường Esports tăng trưởng nhanh nhưng thiếu hạ tầng vé phù hợp

Trong nhiều năm, Esports Việt Nam phát triển nhanh về quy mô giải đấu và lượng người theo dõi, nhưng hạ tầng bán vé không theo kịp. Các sự kiện lớn như AIC, Đấu Trường Danh Vọng hay VCS đều thu hút hàng nghìn khán giả, nhưng phần lớn chỉ bán vé lẻ từng trận, ít lựa chọn theo vòng đấu, theo ngày, theo đội tuyển hay bundle pass (gói vé tổng hợp). Điều này khác xa với các giải quốc tế vốn áp dụng mô hình nhiều lớp vé (multi-layer ticketing), bao gồm match ticket, daily pass, round pass, tournament pass hay thậm chí các gói đặc quyền như MVP Pass hoặc Super Pass.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức cũng cần một hệ thống không chỉ bán vé mà còn hỗ trợ tối đa cho việc vận hành giải: có sơ đồ ghế ngồi đặc thù của Esport, đa dạng loại vé theo từng trận đấu, vòng đấu, đội tuyển và quyền lợi đi kèm. Nền tảng vé đồng thời phải hỗ trợ quản lý luồng fan và dữ liệu real-time cũng như phục vụ công tác check in nhanh chóng, chính xác, hiệu quả.

CTicket nhận diện rõ khoảng trống này và phát triển bộ tính năng Esports chuyên biệt nhằm giải quyết các “pain points” của cả ban tổ chức lẫn người hâm mộ.

Tính năng bán vé giải đấu Esport của CTicket giải quyết những khoảng trống nào?

Tính năng vé Esports của CTicket dựa trên một quan điểm rõ ràng: thị trường không thiếu nền tảng bán vé, mà thiếu một nền tảng hiểu đúng cấu trúc vận hành của Esports.

Trước đây, phần lớn giải đấu chỉ bán một loại vé cho toàn sự kiện, chưa phù hợp cấu trúc nhiều ngày – nhiều trận của Esports. CTicket giải quyết khoảng trống này bằng việc triển khai match ticket, daily pass, round pass và tournament pass, cho phép người hâm mộ chọn đúng trận hoặc gói thi đấu họ quan tâm. Nhờ đó, trải nghiệm xem giải trở nên linh hoạt hơn, tiệm cận mô hình multi-layer ticketing của các giải quốc tế.

Tính năng bán vé Esport của CTicket giúp fan dễ dàng thao tác trên cả desktop lẫn thiết bị di động

Một đặc trưng lớn của các fan thể thao là cổ vũ theo đội rất rõ rệt. nhưng trước đây seatmap các giải thường không có phân khu chuyên biệt. CTicket đưa vào Team Zone và Fan Zone, giúp fan ngồi đúng khu vực họ mong muốn, tăng trọn vẹn cảm xúc cổ vũ và tạo không khí đặc trưng cho từng đội.

Bên cạnh đó, việc bán đồng thời nhiều loại vé trên thị trường từng dẫn đến lỗi trùng ghế do số lượng vé bị chia rời rạc. CTicket sử dụng hệ thống quản lý tập trung cho toàn bộ loại vé, giúp đồng bộ số lượng ghế ngồi theo thời gian thực và đảm bảo mọi giao dịch diễn ra chính xác. Điều này mang lại sự minh bạch và giảm thiểu tối đa sai sót trong quá trình vận hành.

Về phía đơn vị tổ chức giải, việc tối ưu toàn bộ hành trình tham dự sự kiện cho người hâm mộ cũng được CTicket xử lý. Toàn bộ quy trình mua vé được rút gọn, ưu tiên ví điện tử và thanh toán QR, giúp người dùng - đặc biệt là Gen Z - hoàn tất giao dịch nhanh hơn, giảm lỗi thao tác và tăng tỷ lệ mua vé thành công trong khung mở bán cao điểm.

Hệ thống check-in bằng QR giúp giảm ùn tắc tại cổng vào - vấn đề thường gặp khi hàng nghìn fan đến cùng thời điểm. Với giải đấu diễn ra nhiều ngày và lịch thi đấu thay đổi liên tục, CTicket gửi vé theo từng trận kèm tính năng nhắc giờ thi đấu, đảm bảo fan không bỏ lỡ trận quan trọng.Tất cả những điều này cho thấy CTicket không chỉ “ra mắt tính năng mới”, mà đang giải quyết những thiếu hụt rất cụ thể mà thị trường đã tồn tại suốt thời gian dài.

Sự kiện fanmeeting T1: phép thử thực tế đưa Esports Việt Nam tiến gần hơn tiêu chuẩn quốc tế

Sự kiện fanmeeting đội tuyển T1 “The Promise Fulfilled”, nơi CTicket là đơn vị phân phối vé độc quyền.

Sự kiện Fan meeting T1 – “The Promised Fulfilled” thu hút hàng trăm nghìn người quan tâm, với số lượng vé phân phối lên tới hơn 13.000 vé đã đặt ra yêu cầu vận hành phức tạp hơn các fan meeting thông thường. Trước đó, đơn vị này cũng từng phục vụ các show diễn có số lượng khán giả lên tới hơn 30.000. Việc CTicket được chọn phân phối vé độc quyền cho sự kiện này chính là bước ngoặt cho thấy nền tảng đủ khả năng chịu tải, xử lý giao dịch nhanh và vận hành ổn định trước lưu lượng fan lớn.

Với tính năng mới ra mắt, CTicket không chỉ phục vụ các giải đấu Esport mà còn sẵn sàng cho các sân chơi thể thao chuyên nghiệp như bóng đá, bóng rổ, pickerball cùng nhiều môn thể thao khác.

Thị trường đã sẵn sàng bước sang giai đoạn chuyên nghiệp hơn, khi một nền tảng vé tập trung và linh hoạt trở thành yếu tố quan trọng để Việt Nam đón thêm nhiều sự kiện quốc tế. Trong bối cảnh Esports đang phát triển thành một ngành công nghiệp giải trí quy mô lớn, một hạ tầng bán vé chuẩn hóa như CTicket chính là điều kiện tiên quyết để Việt Nam tiến tới tổ chức các sự kiện lớn với chất lượng tương đương thế giới.