Nhận định nữ Thái Lan vs nữ Singapore, 18h30 ngày 10/12: Thêm một màn thị uy

TPO - Nhận định bóng đá nữ Thái Lan vs nữ Singapore, SEA Games 33 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Sau khi đại thắng Indonesia với tỷ số 8-0 ở ngày ra quân, đội tuyển nữ Thái Lan hứa hẹn sẽ giành thêm một chiến thắng nữa khi đối thủ là Singapore, một trong những cái tên yếu nhất SEA Games 33.

Nhận định trước trận đấu nữ Thái Lan vs nữ Singapore

Bằng một cách nào đó, Thái Lan đã đặt mình ở bảng đấu dễ nhất môn bóng đá nữ SEA Games 33. Đội tuyển này chỉ phải đụng độ Indonesia và Singapore, những đối thủ có thành tích thi đấu hết sức khiêm tốn ở đấu trường khu vực cũng như thế giới. Điều đó đã được thể hiện khi trong lịch sử 8 kỳ SEA Games 33 gần nhất, Indonesia và Singapore chưa bao giờ vượt qua vòng đấu bảng.

2 quốc gia này vốn không đầu tư nhiều vào bóng đá, đặc biệt họ còn chưa có giải VĐQG. Nhiều năm qua, Singapore và Indonesia trông cậy vào nguồn cầu thủ mang dòng máu nước ngoài. Nhưng nhìn chung, điều đó không cải thiện là bao thành tích của họ. Với Singapore, họ vẫn rất lẹt đẹt, thường xuyên đứng cuối bảng ở những chiến dịch vòng loại của AFC.

Đến với giải đấu năm nay, Singapore mang theo lứa cầu thủ trẻ, ít kinh nghiệm cọ xát và cũng ít cơ hội tiến xa. Cầu thủ đáng chú ý nhất của Singapore chỉ là Danelle Tan, tiền đạo đang chơi tại giải VĐQG Nhật Bản.

Thái Lan hứa hẹn sẽ lại thắng đậm

Phong độ, lịch sử đối đầu nữ Thái Lan vs nữ Singapore

Hôm nay, sẽ rất khó để xuất hiện một điều bất ngờ trong trận đấu giữa Thái Lan và Singapore khi Thái Lan là chủ nhà và phong độ của Singapore đang là hết sức báo động. 6 trận gần nhất họ toàn thua với chỉ 1 trong số đó là biết ghi bàn. Ngay cả trước Bhutan vốn là một trong những đội tuyển yếu nhất châu Á, Singapore vẫn thất bại.

Trận thua ấy đã khiến đội tuyển này rớt tới 10 bậc trên BXH FIFA. Hiện tại, Singapore chỉ xếp thứ 149 thế giới, kém Thái Lan tới gần 100 bậc. Đội tuyển nữ đảo quốc sư tử nằm trong nhóm 10 đội yếu nhất châu Á.

Trong lịch sử những lần gặp gỡ ở các giải chính thức, Singapore cũng toàn thua Thái Lan và không ghi nổi bàn nào, nhận trung bình gần 5 bàn thua mỗi trận. Kịch bản tương tự rất có thể sẽ xảy ra vào chiều tối nay khi Thái Lan đang rất hưng phấn trong khi Singapore đơn giản là gần như sẽ hết hy vọng. Một trận đấu đơn chiều là điều sẽ xảy ra. Vấn đề là Thái Lan sẽ thắng với tỷ số bao nhiêu, có đủ để thuyết phục người hâm mộ hay không?