Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Nhận định nữ Thái Lan vs nữ Singapore, 18h30 ngày 10/12: Thêm một màn thị uy

Đặng Lai

TPO - Nhận định bóng đá nữ Thái Lan vs nữ Singapore, SEA Games 33 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Sau khi đại thắng Indonesia với tỷ số 8-0 ở ngày ra quân, đội tuyển nữ Thái Lan hứa hẹn sẽ giành thêm một chiến thắng nữa khi đối thủ là Singapore, một trong những cái tên yếu nhất SEA Games 33.

1920x1080-21.png

Nhận định trước trận đấu nữ Thái Lan vs nữ Singapore

Bằng một cách nào đó, Thái Lan đã đặt mình ở bảng đấu dễ nhất môn bóng đá nữ SEA Games 33. Đội tuyển này chỉ phải đụng độ Indonesia và Singapore, những đối thủ có thành tích thi đấu hết sức khiêm tốn ở đấu trường khu vực cũng như thế giới. Điều đó đã được thể hiện khi trong lịch sử 8 kỳ SEA Games 33 gần nhất, Indonesia và Singapore chưa bao giờ vượt qua vòng đấu bảng.

2 quốc gia này vốn không đầu tư nhiều vào bóng đá, đặc biệt họ còn chưa có giải VĐQG. Nhiều năm qua, Singapore và Indonesia trông cậy vào nguồn cầu thủ mang dòng máu nước ngoài. Nhưng nhìn chung, điều đó không cải thiện là bao thành tích của họ. Với Singapore, họ vẫn rất lẹt đẹt, thường xuyên đứng cuối bảng ở những chiến dịch vòng loại của AFC.

Đến với giải đấu năm nay, Singapore mang theo lứa cầu thủ trẻ, ít kinh nghiệm cọ xát và cũng ít cơ hội tiến xa. Cầu thủ đáng chú ý nhất của Singapore chỉ là Danelle Tan, tiền đạo đang chơi tại giải VĐQG Nhật Bản.

thai-wmns-vs-russia-2.jpg
Thái Lan hứa hẹn sẽ lại thắng đậm

Phong độ, lịch sử đối đầu nữ Thái Lan vs nữ Singapore

Hôm nay, sẽ rất khó để xuất hiện một điều bất ngờ trong trận đấu giữa Thái Lan và Singapore khi Thái Lan là chủ nhà và phong độ của Singapore đang là hết sức báo động. 6 trận gần nhất họ toàn thua với chỉ 1 trong số đó là biết ghi bàn. Ngay cả trước Bhutan vốn là một trong những đội tuyển yếu nhất châu Á, Singapore vẫn thất bại.

Trận thua ấy đã khiến đội tuyển này rớt tới 10 bậc trên BXH FIFA. Hiện tại, Singapore chỉ xếp thứ 149 thế giới, kém Thái Lan tới gần 100 bậc. Đội tuyển nữ đảo quốc sư tử nằm trong nhóm 10 đội yếu nhất châu Á.

Trong lịch sử những lần gặp gỡ ở các giải chính thức, Singapore cũng toàn thua Thái Lan và không ghi nổi bàn nào, nhận trung bình gần 5 bàn thua mỗi trận. Kịch bản tương tự rất có thể sẽ xảy ra vào chiều tối nay khi Thái Lan đang rất hưng phấn trong khi Singapore đơn giản là gần như sẽ hết hy vọng. Một trận đấu đơn chiều là điều sẽ xảy ra. Vấn đề là Thái Lan sẽ thắng với tỷ số bao nhiêu, có đủ để thuyết phục người hâm mộ hay không?

Đội hình dự kiến nữ Thái Lan vs nữ Singapore

Nữ Thái Lan: Thichanan Sodchuen, Yongkul, Panittha Jeeratanapavibu, Natalie Ngosuwan, Kanjanaporn Saenkhun, Panita Phomrat, Madison Casteen, Pikul Khueanpet, Supapron Intaraprasit, Rhianne Rush, Jiraporn Mongkoldee.

Nữ Singapore: Izaida Shaakira, Syazwani Rusi, Seri Nurinsyhrah, Irsalina Irwan, Rosnani Azman, Angelyn Pang, Lim Xi Xian, Sharifah Nur Amanina, Sarah Uzrisqha, Dorcas Chu, Danelle Tan.

Dự đoán tỷ số: nữ Thái Lan 5-0 nữ Singapore

Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

Đặng Lai
#Nhận định trước trận đấu Nữ Thái Lan vs nữ Singapore #Nhận định Nữ Thái Lan vs nữ Singapore #Phong độ #lịch sử đối đầu Nữ Thái Lan vs nữ Singapore #Đội hình dự kiến Nữ Thái Lan vs nữ Singapore #Dự đoán tỷ số #Nhận định bóng đá #Nữ Thái Lan vs nữ Singapore #nhận định trận đấu #kết quả bóng đá

Xem thêm

Cùng chuyên mục