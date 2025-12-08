Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thái Lan tăng gấp 3 nhân viên an ninh, cử cả lực lượng tình báo tháp tùng đoàn thể thao Campuchia dự SEA Games 33

Đặng Lai

TPO - Đoàn thể thao Campuchia đã có mặt ở Thái Lan để chuẩn bị tham dự SEA Games 33. Họ xuất hiện trong bối cảnh biên giới 2 nước vẫn đang căng thẳng khiến ban tổ chức SEA Games 33 phải nâng mức an ninh lên cao nhất.

595210274-1445140396973826-438375128396701-n.jpg

Kongsak Yodmanee, người đứng đầu Cơ quan Thể thao Thái Lan (SAT), đã tiết lộ kế hoạch đảm bảo an toàn cho các VĐV và quan chức thể thao Campuchia. Theo đó, lực lượng an ninh sẽ được tăng cường 2-3 lần so với các đoàn khác. Đội ngũ bảo vệ các thành viên Campuchia gồm nhân viên cảnh sát, nhân viên an ninh mặc thường phục và cả lực lượng tình báo.

Ông Kongsak cho biết: “Liên quan đến vấn đề an toàn cho các VĐV Campuchia, chúng tôi đã gặp Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan. Vấn đề này cần được giải quyết dựa trên tình hình thực tế. Các biện pháp an ninh sẽ được tăng cường gấp 2 đến 3 lần. Các đơn vị tình báo sẽ vào cuộc.

Chúng tôi tin tưởng rằng sẽ có cả cảnh sát mặc đồng phục và thường phục luôn theo sát đoàn Campuchia. Mặc dù họ có thể không xuất hiện, nhưng họ luôn có mặt và làm nhiệm vụ, hòa mình vào đám đông. Đây là một thách thức nhưng chúng tôi tin tưởng rằng nước chủ nhà có thể xử lý được”.

dfqror7owzulq5fa7hsofd7hy4rnikdpin2yy4ppqkzdvqeovjbcgrdlknlhvrkz54j.jpg
Ông Kongsak Yodmanee, người đứng đầu Cơ quan thể thao Thái Lan

Hiện tại, đoàn Campuchia đã có mặt ở Thái Lan, cho thấy họ vẫn thực hiện cam kết tham dự 12 môn trong chương trình đại hội. Nhưng phía chủ nhà vẫn bỏ ngỏ khả năng Campuchia không tham dự, rút lui vào giờ chót.

“Nếu Campuchia tiếp tục rút khỏi SEA Games, ban tổ chức sẽ phải chuẩn bị điều chỉnh chương trình để giải quyết vấn đề thiếu hụt VĐV tranh tài. Nhưng các nội dung mà Campuchia rút lui vẫn sẽ thi đấu tiếp, ngay cả khi chỉ còn 3 quốc gia tham gia. Điều này để đảm bảo tính công bằng cho các VĐV đến từ các quốc gia khác đã tập luyện cho sự kiện”, ông Kongsak nói.

Chưa dừng lại ở đó, ban tổ chức cũng lắp đặt máy dò kim loại, máy soi chiếu ở các địa điểm có đoàn Campuchia xuất hiện, như địa điểm thi đấu, khách sạn… nhằm loại bỏ nguy cơ khủng bố.

Đặng Lai
