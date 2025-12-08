Nhận định U22 Philippines vs U22 Indonesia, 18h00 ngày 8/12: Liều thuốc thử nặng đô

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Hương Ly
TPO - Nhận định bóng đá trận U22 Philippines vs U22 Indonesia diễn ra vào lúc 18h00 ngày 8/12 ở bảng C môn bóng đá nam SEA Games 33. Sau trận thắng U22 Myanmar, U22 Philippines hừng hực khí thế để bước vào trận quyết định gặp Indonesia ở bảng C.

Nhận định trước trận U22 Philippines vs U22 Indonesia

Tại bảng C, U22 Philippines có chiến thắng thuyết phục 2-0 trước U22 Myanmar ở trận ra quân. Đây không phải kết quả bất ngờ khi các cấp đội tuyển của Myanmar đã sa sút rõ rệt ở vài năm gần đây. Trong khi đó, trước SEA Games 33, U22 Philippines đã được đánh giá là sự thách thức tiềm ẩn với đội hình gồm nhiều cầu thủ thi đấu ở nước ngoài.

Trận đối đầu U22 Philippines sẽ là liều thuốc thử đủ đô cho sức mạnh của U22 Indonesia ở SEA Games 33. Trước giải đấu, Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI), HLV U22 Indonesia và truyền thông nước này đã dứt khoát đưa ra mục tiêu bảo vệ ngôi vương môn bóng đá nam SEA Games 33.

Các giải đấu chuyên nghiệp của Indonesia đã tạm dừng để đội U22 được toàn tâm toàn ý chuẩn bị cho SEA Games 33. Dưới tác động của PSSI, U22 Indonesia đã tập trung đội hình được cho là mạnh nhất có thể đối với họ. Marselino Ferdinan không thể hội quân vào giờ chót trước giải đấu là vết xước của U22 Indonesia. Nhưng nhìn chung, đây vẫn là tập thể mạnh.

Ở chiều ngược lại, chạm trán U22 Indonesia cũng là dịp để U22 Philippines chứng minh sức mạnh với đội hình có 13 cầu thủ đang chơi ở nước ngoài. Trước U22 Myanmar, U22 Philippines cho thấy sự gắn kết tốt, chơi tấn công đa dạng và duy trì được khối đội hình gắn kết ở sơ đồ 4-4-2. Song, trận thắng U22 Myanmar không nói lên nhiều điều cho U22 Philippines. Gặp U22 Indonesia, mọi thứ sẽ khác với đoàn quân dưới trướng HLV McPherson.

Phong độ, thành tích đối đầu U22 Philippines vs U22 Indonesia

Ở SEA Games 32, U22 Indonesia từng thắng U22 Philippines 3-0 ở vòng bảng. Đó là trận đấu mà U22 Indonesia chơi trên cơ hoàn toàn trước một U22 Philippines thiếu tính gắn kết. Sau 2 năm, thực lực của U22 Philippines được đánh giá tốt hơn và đội tuyển này đặt ra mục tiêu tiến vào bán kết SEA Games lần đầu trong lịch sử.

U22 Philippines đã làm nóng từ trận U22 Myanmar, trong khi U22 Indonesia có quãng nghỉ khá dài trước khi chơi trận đầu tiên. Đây là lợi thế nhỏ cho U22 Philippines khi sự chuẩn bị của họ cho trận đấu lớn khá tốt. Còn U22 Indonesia phải gấp rút thay đổi kế hoạch vì Ferdinan không thể trở về.

Sự vắng mặt của Ferdinan là điểm chú ý duy nhất của lực lượng 2 đội. Phần còn lại của U22 Philippines và U22 Indonesia sẽ sẵn sàng ra sân.

Đội hình dự kiến:

U22 Philippines: Guimaraes, Leddel, Reyes, Monis, Rosquillo, Dylan, Moins, Ortega, Mariona, Banatao, Santiago.

U22 Indonesia: Daffa, Kadek, Kakang, Markx, Cahyana, Jenner, Pakpahan, Dony, Arjuna, Mauro, Struick.

Dự đoán tỷ số: U22 Philippines 0-1 U22 Indonesia.

Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

Hương Ly
