Đoàn Thể thao Việt Nam có mặt tại Thái Lan, bắt đầu chiến dịch SEA Games 33

Trọng Đạt
TPO - Trưa 7/12, sau hơn hai giờ bay từ Hà Nội, Đoàn Thể thao Việt Nam đã hạ cánh an toàn xuống sân bay Suvarnabhumi (Bangkok, Thái Lan), chính thức bắt đầu hành trình chinh phục SEA Games 33.

Ngay khi máy bay hạ cánh, toàn đoàn được Ban Tổ chức bố trí làn di chuyển ưu tiên, bảo đảm thủ tục nhập cảnh diễn ra thuận lợi. Các tuyển thủ nhanh chóng kích hoạt thẻ SEA Games, “chìa khóa” để tiếp cận khu thi đấu, tập luyện và nơi lưu trú.

Công tác đón tiếp của nước chủ nhà được triển khai nhịp nhàng, giúp đoàn Việt Nam sớm ổn định sinh hoạt và bắt nhịp với lịch trình thi đấu.

Không khí háo hức hiện rõ trên gương mặt các VĐV, HLV ngay từ những phút đầu có mặt ở Bangkok. Sau buổi đón tiếp, đoàn được đưa về nơi ăn nghỉ theo kế hoạch, bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng trước giờ tranh tài.

Theo lịch trình, Lễ thượng cờ của Đoàn Thể thao Việt Nam tại Bangkok sẽ diễn ra chiều 8/12 tại Nhà thi đấu Hua Mark Indoor Stadium, nghi thức đánh dấu sự hiện diện chính thức của Việt Nam tại Đại hội và thể hiện tinh thần đoàn kết giữa 11 quốc gia Đông Nam Á.

Với lực lượng thi đấu tại Chonburi, lễ thượng cờ thứ hai dự kiến tổ chức ngày 11/12 tại Wyndham Jomtien.

SEA Games 33 được đánh giá là kỳ Đại hội quan trọng của Thể thao Việt Nam. Với hơn 1.100 thành viên, trong đó có 842 VĐV, đoàn chúng ta đặt mục tiêu thi đấu ấn tượng ở 47/66 môn với 443 bộ huy chương. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước giờ lên đường, cùng khí thế từ Lễ xuất quân tại Hà Nội, đang tiếp thêm động lực cho các tuyển thủ.

Trong sự kỳ vọng của người hâm mộ và sự quan tâm sát sao từ lãnh đạo ngành, Đoàn Thể thao Việt Nam được kỳ vọng sẽ thi đấu bản lĩnh, cống hiến những màn trình diễn đẹp mắt và mang về thành tích cao tại SEA Games 33. Những hoạt động đầu tiên trên đất Thái Lan đã diễn ra suôn sẻ, một khởi đầu thuận lợi cho hành trình phía trước.

Những hình ảnh đầu tiên của Đoàn Thể thao Việt Nam tại Bangkok:

Trọng Đạt
