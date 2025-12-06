Nhận định bóng đá U22 Malaysia vs U22 Lào,16h00 ngày 6/12: Giải mã ẩn số U22 Malaysia

TPO - Nhận định bóng đá trận U22 Malaysia vs U22 Lào diễn ra vào lúc 16h00 ngày 6/12 ở bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33. Phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số. U22 Malaysia dự báo có thể giành chiến thắng trước U22 Lào.

U22 Lào (trái) có thể tạo bất ngờ trước U22 Malaysia? (ảnh Hữu Phạm)

Nhận định trước trận đấu U22 Lào vs U22 Malaysia

Ở trận ra quân, U22 Lào đã khiến U22 Việt Nam gặp nhiều khó khăn. Đoàn quân của HLV Kim Sang-sik chỉ giành chiến thắng với cách biệt tối thiểu 2-1 nhờ bàn thắng gây tranh cãi của Đình Bắc.

U22 Malaysia hiện vẫn là ẩn số ở bảng B và sẽ là đối thủ ở lượt sau của U22 Việt Nam. Những gì thể hiện qua giải Vô địch U23 Đông Nam Á 2025 vừa diễn ra tại Indonesia cách đây không lâu phần nào cho thấy U22 Malaysia có thể tạo áp lực đáng kể lên thầy trò HLV Kim Sang-sik. Nhà cầm quân Hàn Quốc chắc chắn sẽ phải đánh giá kỹ trận đấu giữa U22 Malaysia và U22 Lào để lên phương án chiến thuật cho U22 Việt Nam.

Mục tiêu giành 3 điểm trước U22 Malaysia không phải nhiệm vụ dễ dàng với các cầu thủ U22 Lào. Về thực lực, U22 Malaysia vẫn được đánh giá cao hơn dù các vấn đề nội bộ của bóng đá nước này liên quan sự cố cầu thủ nhập tịch phần nào sẽ tác động tới sự tập trung của các ĐTQG.

Chất lượng đội hình, kinh nghiệm trận mạc...các yếu tố chuyên môn đều nghiêng về phía U22 Malaysia. Tuy nhiên trong bóng đá luôn tồn tại bất ngờ, đặc biệt bóng đá trẻ. U22 Malaysia cũng sẽ không dễ dàng để có thể đánh bại đối thủ.

Phong độ, lực lượng và đối đầu

Tiền đạo Fergus Tierney không được góp mặt ở U22 Malaysia do CLB không chấp nhận nhả người. Vắng chân sút gốc Scotland, sức mạnh hàng công của U22 Malaysia sẽ ít nhiều bị ảnh hưởng. Trong khi đó, U22 Lào có đầy đủ lực lượng mạnh nhất với động cơ buộc phải thắng nếu không muốn bị loại.

Về phong độ, trong 5 trận gần nhất U22 Malaysia thắng 3 và thua 2 trận, bao gồm cả trận thắng đậm U22 Lào 5-1 hồi tháng 5 vừa qua. Đây sẽ là điểm tựa tinh thần tốt với các cầu thủ U22 Malaysia.

U22 Lào trong khi đó thua tới 4/5 trận gần nhất và chỉ hoà 1 trận. Chênh lệch đáng kể giữa đôi bên khiến cho cán cân dự đoán nghiêng hẳn về phía U22 Malaysia.

Đội hình dự kiến U22 Malaysia vs U22 Lào

U22 Malaysia: Syahmi, Hakimi, Shamsul, Alif Ahmad, Arshad, Aysar Hadi, Faris Danish, Moses Raj, Ariff Safwan, Basheer, Haykal Danish.

U22 Lào: Lokphathip, Phoutthavong, Sayfon, Phetdavanh, Chanthavixay, Somwang, Phetvixay, Damoth, Khampane, Bounphaeng, Vongsakda.

Dự đoán tỷ số: U22 Lào 1-3 U22 Malaysia

