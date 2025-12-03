Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Xem trực tiếp trận U22 Việt Nam gặp U22 Lào ở đâu?

TPO - Link xem trực tiếp trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Lào tại bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33, diễn ra lúc 16h00 hôm nay (3/12).

Vào lúc 16h hôm nay (3/12), U22 Việt Nam sẽ chơi trận mở màn bảng B môn bóng đá nam SEA Games với U22 Lào trên sân Rajamangala. Vì bảng đấu chỉ có 3 đội, thầy trò HLV Kim Sang-sik cần có một chiến thắng với cách biệt cao trước đối thủ bị đánh giá thấp nhất bảng trước khi đối đầu với U22 Malaysia vào ngày 11/12.

Trước trận đấu, HLV Kim Sang-sik chia sẻ rằng U22 Việt Nam đã làm việc với mật độ rất cao trong thời gian qua nhằm chuẩn bị kỹ nhất cho SEA Games 33. “Chúng tôi rất bận rộn, cố gắng cải thiện để trưởng thành hơn từng ngày. Toàn đội chắc chắn hướng tới kết quả tốt nhất ở trận đấu với U22 Lào”, HLV Kim Sang-sik nói.

Tuy vậy, chiến lược gia người Hàn Quốc cũng dành sự tôn trọng đối với U22 Lào và HLV Ha Hyeok-jun, nhấn mạnh sẽ không có trận đấu dễ dàng dành cho U22 Việt Nam. Cùng quan điểm, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc cho biết "mỗi giải đấu là một câu chuyện khác và các đội trong khu vực đều đã tiến bộ", Vì vậy, anh nhận định gặp U22 Lào sẽ là một trận khó khăn, toàn đội phải tập trung tối đa và nỗ lực hết mình.

"Hiện đội tuyển đang có tinh thần rất tốt và sẵn sàng cho mục tiêu giành trọn 3 điểm trong ngày mở màn. Khó nói trước điều gì, nhưng chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để có khởi đầu thuận lợi”, anh nói.

Trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Lào được tường thuật trực tiếp trên các nền tảng của FPT Play, VTV2, VTV Cần Thơ và các đài truyền hình THVL, HTV, VTVcab. Trận ra quân của thầy trò HLV Kim Sang-sik cũng được tường thuật chi tiết, đầy đủ và nhanh nhất trên Tiền Phong Online.

Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

