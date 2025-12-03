Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Nhận định U22 Việt Nam vs U22 Lào, 16h00 ngày 3/12: Vạn sự khởi đầu nan

Đặng Lai
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhận định bóng đá U22 Việt Nam vs U22 Lào, SEA Games 33 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. U22 Việt Nam sẽ ra quân chiến dịch SEA Games 33 với đối thủ quen thuộc Lào. Có lẽ lần này sẽ không còn là một chiến thắng đậm đà như những lần gặp nhau trước…

u23-viet-nam-1.jpg

Nhận định trước trận đấu U22 Việt Nam vs U22 Lào

Một năm bận rộn của bóng đá trẻ Việt Nam sẽ khép lại với chiến dịch SEA Games 33. Trong khoảng một năm qua, đội U22/U23 Việt Nam đã gặt hái được những kết quả ấn tượng. Nhưng chắc chắn SEA Games 33 vẫn là giải đấu được kỳ vọng nhất và áp lực cạnh tranh thành tích lớn nhất.

Hôm nay là trận khởi đầu của đội tuyển U22 Việt Nam. Người hâm mộ đang mong đợi một chiến thắng, thậm chí là thắng đậm. Một thắng lợi đậm đà có thể giúp U22 Việt Nam tạo bước chạy đà tốt sau giai đoạn giao hữu không thực sự thành công trên đất Trung Quốc (thua Uzbekistan và Hàn Quốc, đứng cuối cùng với 3 điểm). Một thắng lợi cũng là nhiệm vụ thiết thực để Việt Nam cạnh tranh vị trí dẫn đầu với U22 Malaysia, những người đang rất khát khao thực hiện một cuộc lật đổ ở kỳ đại hội lần này.

Trước khi bước vào trận ra quân, U22 Việt Nam có lực lượng mạnh nhất có thể. Ngoại trừ chấn thương của Văn Trường, tất cả đều sẵn sàng cho ngày ra quân. 3 nhân tố hội quân muộn gồm Đình Bắc, Minh Phúc và Lý Đức cũng đã hòa nhập với toàn đội. Tất cả đều sẵn sàng hướng tới chiến thắng.

u23-viet-nam-1.jpg
Lý Đức cùng các đồng đội đã sẵn sàng giành 3 điểm

Phong độ, lịch sử đối đầu U22 Việt Nam vs U22 Lào

Phải thừa nhận bóng đá Lào vẫn còn yếu dù những năm qua, đào tạo trẻ của họ đã trưởng thành vượt bậc. Minh chứng là 6 trận gần nhất ở đấu trường SEA Games 33, U22 Lào không thắng được trận nào, nhận tới 5 thất bại. Trong 2 lần gặp gỡ trước kia ở sân chơi dành cho lứa U22, Lào đều thua đậm Việt Nam, nhận tới 8 bàn thua. Tham vọng đi tiếp của Lào gần như là không có nhưng phải thừa nhận rằng ở trong lần so tài này, thách thức với U22 Việt Nam sẽ lớn hơn trước.

Thứ nhất, dàn cầu thủ trẻ của U22 Lào đang trưởng thành vượt bậc. Nhiều cái tên chưa đủ 22 tuổi nhưng đã là trụ cột của đội tuyển quốc gia. Ở đội hình đội tuyển quốc gia gặp Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027 vừa qua, có ít nhất 5 người đủ tuổi tham dự kỳ đại hội lần này. Đó là hậu vệ Photthavong Sangvilay, tiền vệ Vongsadka Chanthaleuxay, Damoth Thongkhamsavath, Chanthavixay Khounthoumphone hay tiền đạo Peeter Phanthavong… Họ có kinh nghiệm, sự hiểu biết và trình độ cũng đã được nâng tầm.

Thứ nhì, HLV Hyeok Jun Ha dường như đã quá hiểu HLV Kim Sang Sik. Càng thi đấu, ông càng khiến đồng hương gặp khó khăn. Như trận lượt về vòng loại Asian Cup 2027 vừa qua, phải rất vất vả thì Việt Nam mới có thể vượt qua Lào 2-0.

Trước trận đấu, HLV Kim Sang Sik từng tuyên bố Lào giờ là một cái tên không còn dễ nhằn như trước. Có lẽ ông hiểu được những khó khăn ở trận này.

Đội hình dự kiến U22 Việt Nam vs U22 Lào

U22 Việt Nam: Trung Kiên, Lý Đức, Nhật Minh, Hiểu Minh, Anh Quân, Thái Sơn, Xuân Bắc, Văn Khang, Đình Bắc, Viktor Lê, Quốc Việt.

U22 Lào: Lokphathip, Somsanith, Phommavong, Xaysombath, Okham Latsachack, Phetvongsa, Choummanee, Keonuchan, Thongkhamasavath, Homjackkavanh, Peter Phanthavong.

Dự đoán tỷ số: U22 Việt Nam 3-1 U22 Lào

Đặng Lai
