Công bố danh sách chính thức U22 Việt Nam dự SEA Games 33: Vĩ Hào, Thành Trung bị loại

TPO - Một ngày trước khi lên đường tham dự SEA Games 33, HLV Kim Sang-sik đã thông báo loại 5 cầu thủ, chốt danh sách chính thức 23 cầu thủ của U22 Việt Nam.

Theo danh sách công bố sáng 30/11, 5 cái tên bị loại gồm hậu vệ Lê Văn Hà, Đinh Quang Kiệt, tiền vệ Trần Thành Trung, Nguyễn Đức Việt và tiền đạo Bùi Vĩ Hào. Đây được xem là quyết định khó khăn của HLV Kim Sang-sik bởi tất cả đều rất nỗ lực trong quá trình tập luyện tại sân Bà Rịa (Vũng Tàu) thời gian qua.

Trong những cái tên này, đáng tiếc nhất là Bùi Vĩ Hào. Tuy nhiên, tài năng của Becamex TPHCM vừa mới trở lại sau chấn thương và chưa đạt thể lực cũng như phong độ tốt nhất. Chiến lược gia người Hàn Quốc quyết định không mạo hiểm, thay vào đó, cho anh thêm thời gian để sẵn sàng cho VCK U23 châu Á 2026 diễn ra vào đầu năm 2026.

Với Thành Chung cũng tương tự. Cầu thủ Việt kiều chưa đạt trạng thái tốt nhất sau chấn thương trong màu áo Ninh Bình FC. Dù sao HLV Kim Sang-sik từng khẳng định, Thành Chung là ngôi sao của tương lai và ở tuổi 20, anh vẫn còn cơ hội tham dự SEA Games 34 tại Malaysia.

Trong buổi họp đội trước khi công bố danh sách, HLV Kim Sang Sik đã trao băng đội trưởng cho Khuất Văn Khang. Tiền vệ sinh năm 2003 có nhiều kinh nghiệm quốc tế khi qua không ít giải đấu lớn và cũng đóng vai trò quan trọng trong lối chơi của U22 Việt Nam. Hỗ trợ cho Khuất Văn Khang là đội phó Nguyễn Đình Bắc.

Tại SEA Games 33, đội tuyển U22 Việt Nam nằm ở bảng B cùng Malaysia và Lào. Theo lịch thi đấu điều chỉnh, Khuất Văn Khang cùng đồng đội sẽ chơi trận mở màn gặp U22 Lào vào ngày 3/12, trước khi đối đầu U22 Malaysia vào ngày 11/12, trên sân vận động Rajamangala (Bangkok). Thầy trò HLV Kim Sang-sik rời Vũng Tàu để tới TPHCM vào ngày 30/11, sau đó lên đường ngày sang Bangkok vào ngày 1/12.