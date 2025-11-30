Yamal tỏa sáng rực rỡ, Barcelona ngược dòng giành chiến thắng tại Camp Nou

TPO - Tại trận đấu tâm điểm tối 29/11 thuộc vòng 14 La Liga, Barcelona đã gặp nhiều khó khăn trước Alaves. Nhưng Yamal đã đưa đội bóng đến chiến thắng bằng 1 bàn thắng và 1 kiến tạo.

Yamal ghi 1 bàn và kiến tạo 1 bàn

Alaves đang gây bất ngờ với một vị trí trong nhóm dự Cúp châu Âu. Nhưng ngay cả như vậy, Barca vẫn được đánh giá vượt trội khi họ được thi đấu ở Camp Nou. Đây là cơ hội không thể tốt hơn để Yamal cùng đồng đội tìm lại cảm giác chiến thắng sau cú ngã thua Chelsea 0-3.

Nhưng tham vọng ấy sớm nhận gáo nước lạnh với bàn thua ngay phút đầu tiên. Rất may cho Barca là phút thứ 9 họ đã gỡ hòa. Xuất phát từ pha đi bóng bên cánh trái của Raphinha, bóng được căng vào rất nguy hiểm. Olmo không thể tiếp bóng nhưng Lamine Yamal ở cột xa đã tận dụng cơ hội. Anh dễ dàng kết thúc tung nóc lưới Alaves.

Trên đà hưng phấn, Barcelona đã có bàn thắng thứ 2 ở phút 26. Raphinha đón đường chuyền của đồng đội rồi căng ngang như đặt. Lần này, Dani Olmo đã tiếp bóng gọn gàng làm tung mành lưới.

Đáng ra Barca đã có bàn thứ 3 nếu như không bị may mắn ngoảnh mặt. Phút 45, vẫn là Yamal có cơ hội. Lần này cột dọc lại từ chối anh. Hiệp một khép lại với tỷ số 2-1 tạm nghiêng về phía chủ nhà Barca.

Sang hiệp 2, đội chủ sân Camp Nou vẫn làm chủ thế trận, tuy nhiên họ không đẩy cao tốc độ tấn công mà chơi cầm chừng. Trong khi đó, Alaves cũng cho thấy sự nguy hiểm trong những tình huống phản công.

Barca vẫn là đội sắc sảo hơn hẳn. Phút 65, Yamal thực hiện pha đặt lòng bên ngoài vòng cấm đưa bóng đi chệch cột dọc. 6 phút sau, Olmo ném đi cơ hội rõ ràng với cú đá không trúng tâm bóng.

Nhưng rồi tới phút bù giờ thứ 3, Olmo đã không bỏ lỡ thời cơ. Yamal thực hiện pha thả bóng rất vừa tầm, đặt Olmo vào thế đối mặt thủ môn. Cầu thủ này dứt điểm nhẹ nhàng đánh bại thủ môn Alaves, ấn định chiến thắng 3-1 cho Barca.

Với thắng lợi này, Barca tiếp tục duy trì mạch thắng 100% số trận tại Camp Nou. Họ tạm vươn lên chiếm ngôi đầu La Liga khi Real Madrid chưa ra sân ở vòng 14.