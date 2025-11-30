Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Yamal tỏa sáng rực rỡ, Barcelona ngược dòng giành chiến thắng tại Camp Nou

Đặng Lai

TPO - Tại trận đấu tâm điểm tối 29/11 thuộc vòng 14 La Liga, Barcelona đã gặp nhiều khó khăn trước Alaves. Nhưng Yamal đã đưa đội bóng đến chiến thắng bằng 1 bàn thắng và 1 kiến tạo.

barcelona-2.jpg
Yamal ghi 1 bàn và kiến tạo 1 bàn

Alaves đang gây bất ngờ với một vị trí trong nhóm dự Cúp châu Âu. Nhưng ngay cả như vậy, Barca vẫn được đánh giá vượt trội khi họ được thi đấu ở Camp Nou. Đây là cơ hội không thể tốt hơn để Yamal cùng đồng đội tìm lại cảm giác chiến thắng sau cú ngã thua Chelsea 0-3.

Nhưng tham vọng ấy sớm nhận gáo nước lạnh với bàn thua ngay phút đầu tiên. Rất may cho Barca là phút thứ 9 họ đã gỡ hòa. Xuất phát từ pha đi bóng bên cánh trái của Raphinha, bóng được căng vào rất nguy hiểm. Olmo không thể tiếp bóng nhưng Lamine Yamal ở cột xa đã tận dụng cơ hội. Anh dễ dàng kết thúc tung nóc lưới Alaves.

Trên đà hưng phấn, Barcelona đã có bàn thắng thứ 2 ở phút 26. Raphinha đón đường chuyền của đồng đội rồi căng ngang như đặt. Lần này, Dani Olmo đã tiếp bóng gọn gàng làm tung mành lưới.

barcelona-1.jpg

Đáng ra Barca đã có bàn thứ 3 nếu như không bị may mắn ngoảnh mặt. Phút 45, vẫn là Yamal có cơ hội. Lần này cột dọc lại từ chối anh. Hiệp một khép lại với tỷ số 2-1 tạm nghiêng về phía chủ nhà Barca.

Sang hiệp 2, đội chủ sân Camp Nou vẫn làm chủ thế trận, tuy nhiên họ không đẩy cao tốc độ tấn công mà chơi cầm chừng. Trong khi đó, Alaves cũng cho thấy sự nguy hiểm trong những tình huống phản công.

Barca vẫn là đội sắc sảo hơn hẳn. Phút 65, Yamal thực hiện pha đặt lòng bên ngoài vòng cấm đưa bóng đi chệch cột dọc. 6 phút sau, Olmo ném đi cơ hội rõ ràng với cú đá không trúng tâm bóng.

Nhưng rồi tới phút bù giờ thứ 3, Olmo đã không bỏ lỡ thời cơ. Yamal thực hiện pha thả bóng rất vừa tầm, đặt Olmo vào thế đối mặt thủ môn. Cầu thủ này dứt điểm nhẹ nhàng đánh bại thủ môn Alaves, ấn định chiến thắng 3-1 cho Barca.

Với thắng lợi này, Barca tiếp tục duy trì mạch thắng 100% số trận tại Camp Nou. Họ tạm vươn lên chiếm ngôi đầu La Liga khi Real Madrid chưa ra sân ở vòng 14.

Đặng Lai
#La Liga #kết quả La Liga #bóng đá Tây Ban Nha #Real Madrid #Barcelona #Real #Barca #Barca vs Real #kết quả Barca vs Alaves

Xem thêm

Cùng chuyên mục