Nhận định Barcelona vs Olympiacos, 23h45 ngày 21/10: Bắt nạt kẻ yếu

TPO - Nhận định bóng đá Barcelona vs Olympiacos, UEFA Champions League - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Tiếp đón Olympiacos trên sân nhà, thầy trò Hansi Flick được kỳ vọng sẽ thể hiện đúng đẳng cấp của nhà vô địch Tây Ban Nha bằng một chiến thắng đậm.

Barcelona vừa có chiến thắng giàu cảm xúc trước Girona.

Nhận định trước trận đấu Barcelona vs Olympiacos

Barcelona đang trải qua giai đoạn đầu mùa 2025/26 đầy biến động. Sau khởi đầu thuận lợi tại Champions League với chiến thắng sít sao trước Newcastle, đội bóng xứ Catalan chững lại khi nhận thất bại trước PSG. Trận thua không chỉ khiến Barcelona tụt xuống nửa sau bảng xếp hạng mà còn làm lung lay tinh thần của toàn đội, đặc biệt là khi ngay sau đó họ tiếp tục gục ngã 1-4 trước Sevilla tại La Liga.

Đội bóng xứ Catalan trở lại kịp thời bằng thắng lợi giàu cảm xúc trước Girona nhờ pha lập công muộn của Araujo. Chiến thắng ấy giúp Barcelona lấy lại sự tự tin trước những thử thách sắp tới, đặc biệt là cuộc đọ sức căng thẳng với Real Madrid. Nhưng trước khi nghĩ đến trận đại chiến ấy, họ cần tập trung cho nhiệm vụ ở đấu trường châu Âu và đối thủ của thầy trò HLV Hansi Flick là Olympiacos.

Trận đấu với đại diện Hy Lạp là cơ hội hoàn hảo để Barcelona nối tiếp đà thăng hoa. Ở phía bên kia chiến tuyến, Olympiacos chưa gây được nhiều ấn tượng sau 2 trận đấu đầu tiên tại vòng phân hạng Champions League. Họ lần lượt hòa Pafos 0-0 và thất bại trước Arsenal. Đáng lo hơn, đại diện Hy Lạp vẫn chưa ghi được bàn nào ở giải đấu mùa này và đã thua cả 11 trận vòng bảng gần nhất trong khuôn khổ Champions League.

Vì vậy, ngay cả khi đang dẫn đầu giải VĐQG Hy Lạp, hy vọng tạo nên bất ngờ tại xứ Catalan gần như là nhiệm vụ bất khả thi đối với Olympiacos. Với lợi thế sân nhà cùng đẳng cấp vượt trội, Barcelona được kỳ vọng sẽ “giải tỏa” áp lực bằng một chiến thắng đậm, qua đó tìm lại sự tự tin trước khi bước vào chuỗi trận khó khăn.

Phong độ, lịch sử đối đầu Barcelona vs Olympiacos

Barcelona và Olympiacos gặp nhau 2 lần tại đấu trường UEFA Champions League. Hai trận đấu đó đều diễn ra vào mùa giải 2017/2018. Đội bóng xứ Catalan bất bại cả 2 trận, trong đó có 1 chiến thắng với tỷ số 3-1.

Barcelona thi đấu không mấy ấn tượng trong giai đoạn cuối tháng 9 cho đến tháng 10, khi họ thất bại trước Sevilla và PSG. Đoàn quân của HLV Hansi Flick thắng chật vật các đối thủ yếu hơn như Girona, Sociedad và Oviedo.

Olympiacos dẫn đầu tại giải VĐQG Hy Lạp, nơi họ tỏ ra vượt trội so với phần còn lại. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Mendilibar không được đánh giá cao tại đấu trường châu Âu mỗi khi phải đụng độ với các ông lớn.

Thông tin lực lượng Barcelona vs Olympiacos

Barcelona thiếu Joan Garcia, Gavi, Olmo, Lewandowski, Ferran Torres do chấn thương. Raphinha bỏ ngỏ khả năng ra sân. HLV Hansi Flick nhiều khả năng xoay tua đội hình, nhằm giúp các trụ cột đạt thể trạng tốt nhất cho trận đấu với Real Madrid vào cuối tuần.

Olympiacos không có sự phục vụ của Rodinei và Gabriel Strefezza.

Đội hình dự kiến Barcelona vs Olympiacos

Barcelona: Szczesny; Eric Garcia, Araujo, Christensen, Martin; De Jong, Casado; Yamal, Dro, Fermin; Rashford.

Olympiacos: Tzolakis; Costinha, Retsos, Pirola, Ortega; Garcia, Hezze; Martins, Chiquinho, Podence; El Kaabi.

Dự đoán tỷ số Barcelona 2-1 Olympiacos