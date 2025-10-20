Nhâm Mạnh Dũng giúp Thể Công Viettel đánh bại SHB Đà Nẵng

goal Viettel vươn lên dẫn 2-1

80': Không lâu sau khi được tung vào sân, Mạnh Dũng đã thể hiện cái duyên của mình với bàn thắng cho đội nhà. Anh đánh đầu cầu âu đầy hiểm hóc, khá giống với bàn thắng tại chung kết SEA Games 31. Như vậy, Viettel đã vươn lên dẫn 2-1 với 2 tình huống đều đến từ 2 cầu thủ vào sân thay người.