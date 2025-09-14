Thể Công Viettel đi tiếp ở Cúp Quốc gia, Hà Nội FC chìm sâu vào khủng hoảng

TPO - Với bàn thắng duy nhất của Pedro Henrique, Thể Công Viettel đã giành quyền đi tiếp ở Cúp Quốc gia Chứng khoán LPBank 2025/26, đấu trường họ chưa một lần đăng quang. Còn Hà Nội FC, mọi thứ đang trở nên vô cùng khó khăn. Họ đã không thắng 4 trận kể từ khi bước vào mùa giải 2025/26 và tương lai HLV HLV Makoto Teguramori là một sự hoài nghi.

time Hết giờ! Thể Công Viettel 1-0 Hà Nội FC Tiếng còi mãn cuộc đã vang lên. Với bàn thắng duy nhất của Pedro Henrique, Thể Công Viettel đã giành quyền đi tiếp ở Cúp Quốc gia Chứng khoán LPBank 2025/26, đấu trường họ chưa một lần đăng quang. Còn Hà Nội FC, mọi thứ đang trở nên vô cùng khó khăn. Họ đã không thắng 4 trận kể từ khi bước vào mùa giải 2025/26 và tương lai HLV HLV Makoto Teguramori là một sự hoài nghi. report Suýt chút nữa cách biệt nhân đôi Phút 90+6: Tiến Anh tạt bóng và Văn Đức đánh đầu trong tư thế thoải mái, nhưng bóng lại đi chệch cột. report Quá đáng tiếc! Phút 90+4: Cầu thủ Hà Nội FC di chuyển, phối hợp tốt bên cánh phải, mang tới cơ hội dứt điểm cho Tuấn Hải. Đáng tiếc, anh lại sút thẳng lên khán đài. substitution Thể Công Viettel thay người Phút 90+3: Lê Quốc Nhật Nam rời sân với những bước tập tễnh. Vào thay anh là Tuấn Phong. report Hà Nội FC đẩy đội hình lên rất cao Phút 90+2: Toàn bộ đội hình Hà Nội FC đã di chuyển sang phần sân Thể Công Viettel. Họ chơi với tinh thần không còn gì để mất, song đội bóng áo đỏ đã lui về chơi phòng ngự tập trung. report Có tới 7 phút bù giờ Phút 90+1: Hà Nội FC có 7 phút để làm một điều gì đó đặc biệt. report Lo cho Hà Nội FC Phút 86: Hà Nội FC có rất ít thời gian để cứu vãn thất bại, cũng như tương lại HLV HLV Makoto Teguramori. report Văn Quyết rời sân Phút 80: Đội trưởng Văn Quyết rời sân, nhường chỗ cho Văn Trường. goal Thể Công Viettel mở tỷ số Phút 78: Cầu thủ vào sân thay người Lê Quốc Nhật Nam áp sát và lấy bóng thành công, sau đó Lucao chọc khe tuyệt đẹp, mang đến cơ hội băng xuống dứt điểm thành bàn cho Pedro Henrique, người sau đó nhận thẻ vàng vì lỗi cởi áo ăn mừng. report Hà Nội FC đưa Daniel Passira vào sân Phút 74: Hai Long được rút ra. HLV Makoto Teguramori tung tiền đạo Daniel Passira vào sân. report Duyên nợ hai đội ở Cúp Quốc gia Phút 70: Tại Cúp Quốc gia, Hà Nội FC từng giành chiến thắng vang dội 4-1 trước Thể CÔng Viettel ở bán kết mùa giải 2023/24, nhưng lại thua trước đội bóng áo đỏ với tỷ số 1-2 ở vòng 1/8 mùa giải 2023. report Đến lượt Tuấn Hải dứt điểm Phút 65: Hà Nội FC phản công. Văn Quyết chuyền dài để Hai Long thoát xuống, chuyền ngược trở lại cho Văn Quyết. Sau đó đội trường của Hà Nội FC nhả bóng lại để Tuấn Hải dứt điểm, đưa bóng đi chệch cột. report Văn Quyết đá phạt Phút 64: Sau khi Fernando bị phạm lỗi, Hà Nội FC được hưởng quả đá phạt. Đội trưởng Văn Quyết thực hiện cú đá ngay, đưa bóng thẳng đến tay Văn Việt. report Hà Nội FC gia tăng áp lực Phút 57: Hà Nội FC đang gia tăng sức ép. Sau tình huống đi bóng của Fernando, Văn Quyết tung ra cú sút trái phá nhưng lại đi trúng vào vị trí của Văn Việt. report Không vào!!! Phút 55: Fernando đi bóng kỹ thuật và thoát xuống dứt điểm góc hẹp. Bóng khẽ lướt qua những đầu ngón tay của thủ môn Văn Việt, một tân binh của Thể Công Viettel. report Văn Hoàng bị đau Phút 52: Thủ môn Văn Hoàng đang nằm sân sau tình huống băng ra và va chạm với Lucao của Thể Công Viettel, người phải nhận thẻ vàng vì tình huống này. Sau khi có sự chăm sóc của bác sỹ, anh đã trở lại. report Cơ hội cho Hà Nội FC Phút 50: Nỗ lực của Văn Quyết và Hai Long mang đến cơ hội cho Maranhao, nhưng cú sút của ngoại binh Hà Nội FC đi rất thiếu chính xác. report Không được! Phút 48: Pedro Henrique có bóng trong vòng cấm Hà Nội FC nhưng không thể dứt điểm. Bóng được đẩy ra tới chân Hữu Thắng, người thực hiện cú sút xa không gây ra nhiều mối đe dọa cho Văn Hoàng. time Hiệp hai bắt đầu! Phút 46: Thể Công Viettel cùng Hà Nội FC đã trở lại để tiếp tục trận đấu, tranh tấm vé đi tiếp ở Cúp Quốc gia Chứng khoán LPBank 2025/26. Ảnh: Đức Cường time Hiệp một khép lại Thể Công Viettel và Hà Nội FC rời sân tạm nghỉ với tỷ số 0-0. Cả hai đều có một tình huống đưa bóng trúng khung gỗ, nhưng không thể tạo ra các cơ hội thực sự nguy hiểm ở tần suất lớn. report Hiệp một có 1 phút bù giờ Phút 45: Cả Thể Công Viettel và Hà Nội FC đều có tình huống lên bóng có thể tạo ra cơ hội, nhưng như hầu hết những lần khác, hai đội đều thiếu chính xác ở khả năng ra quyết định chính xác cuối cùng. report Wesley Nata xử lý điệu nghệ Phút 39: Wesley Nata chạm bóng bằng chân phải để thoát khỏi sự kềm kẹp của Maranhao và xoay người dứt điểm điệu nghệ bằng chân trái. Tuy nhiên bóng đi vọt xà ngang. report Thành Chung thử vận may Phút 37: Sau quả đá phạt góc, bóng bị hậu vệ Thể Công Viettel phá ra và Thành Chung cố gắng thực hiện cú volley đưa bóng đi vọt xà. report Cột dọc cứu thua cho Hà Nội FC Phút 30: Từ quả đá phạt chếch bên cánh phải, Lucao đánh đầu đưa bóng trúng cột dọc. Sau đó là pha dứt điểm trượt của Văn Khang và cú đánh đầu của Pedro Henrique, nhưng thủ môn Văn Hoàng đã làm chủ tình hình. report Những cơ hội chưa được cấu thành Phút 28: Hà Nội FC lên bóng nhưng Tuấn Hải không thể xử lý tốt đường chuyền của Văn Quyết. Sau đó Thể CÔng Viettel có cơ hội phản công, nhưng Thành Chung đã chơi tập trung, phá bóng trước pha băng lên của Pedro Henrique. report Trận đấu thiếu cơ hội Phút 25: Bóng chú yếu lăn ở giữa sân, di chuyển qua lại chân cầu thủ hai đội và đôi khi gián đoạn bởi các tình huống phạm lỗi. Cả Thể Công Viettel và Hà Nội FC đều đang gặp khó khăn trong việc tạo ra cơ hội chất lượng ở khu vực 1/3 cuối sân. Ảnh: Đức Cường report Sự khác biệt của hai đội Phút 19: Thể Công Viettel đang phối hợp khá nhịp nhàng và chắc chắn trong việc giữ quyền kiểm soát bóng. Tỷ lệ chuyền chính xác của họ là 71,9%, còn Hà Nội FC chỉ là 58,3%. report Thế trận thay đổi Phút 14: Sau những phút đầu hứng khởi của Hà Nội FC, Thể Công Viettel đã bắt nhịp với trận đấu và đang là đội kiểm soát bóng áp đảo. Trong khi đó, đội bóng áo vàng chuyển sang đá phản công. report Câu trả lời của Thể Công Viettel Phút 9: Đội bóng áo lính lên bóng. Trương Tiến Anh tạt chuẩn xác vào vòng cấm. Bóng trượt qua chân Lucao và tới chân Đinh Viết Tú, người dứt điểm quyết đoán nhưng thủ môn Văn Hoàng đã băng ra làm hẹp góc sút và cản phá thành công. Sau đó, Viết Tú được xác định đã việt vị. report Hà Nôi FC khởi đầu mạnh mẽ Phút 3: Tiếp theo là pha dứt điểm của ngoại binh Fernando, nhưng bóng đi không trúng đích. report Xà ngang của Thể Công Viettel rung chuyển Phút 2: Từ đường chuyền dài xuống cánh trái, Hai Long bứt tốc và căng ngang vào bên trong. Bóng tới chân Hùng Dũng và một cú sút trái phá được tung ra, nhưng lại đi trúng xà ngang. start Trận đấu bắt đầu! Phút 1: Trễ hơn so với dự kiến 5 phút, nhưng cuối cùng trận vòng loại Cúp Quốc gia Chứng khoán LPBank 2025/26 giữa Thể Công Viettel và Hà Nội FC cũng chính thức bắt đầu sau tiếng còi của trọng tài Hoàng Thanh Bình. Hà Nội FC áo vàng là đội giao bóng. report Danh sách đăng ký của Hà Nội FC report Danh sách đăng ký của Thể Công Viettel report Và đây là Hà Nội FC report Thể Công Viettel có mặt trên sân Hàng Đẫy report Sức mạnh chủ nhà Với các trận đấu được chơi với tư cách chủ nhà, đội quân áo lính Thể Công Viettel đang sở hữu chuỗi 8 trận bất bại (thắng 6), đồng thời giữ sạch lưới tới 6 trận. Còn trên sân khách, Hà Nội FC thua cả 2 trận gần nhất. report Đội hình xuất phát của Thể Công Viettel và Hà Nội FC

Có chút đáng tiếc khi Thể Công Viettel và Hà Nội FC phải chạm trán ngay trận mở màn Cúp Quốc gia Chứng khoán LPBank 2025/26. Hai đội bóng thủ đô, cũng là hai ứng viên lớn cho ngôi vô địch sẽ phải loại nhau để giành vé đi tiếp. Chính vì vậy cuộc đọ sức trên sân Hàng Đẫy tối nay trở thành tâm điểm khi đội bóng áo đỏ và đội bóng áo tím đều sở hữu lực lượng mạnh cùng tham vọng lớn.

Tuy nhiên sự khác biệt đã được thể hiện. Thể Công Viettel có khởi đầu vô cùng ấn tượng khi hòa CAHN, sau đó toàn thắng hai trận còn lại trước CA TP.HCM và Becamex TP.HCM qua đó xếp thứ 3 trên BXH LPBank V.League 2025/26. Rõ ràng đội bóng áo lính có sự cải thiện rõ rệt khi sở hữu nhiều ngôi sao chất lượng, cả nội binh, ngoại binh cũng như cầu thủ Việt kiều. Ngoài ra, triết lý của HLV Velizar Popov cũng đã thấm nhuần, khiến Thể Công Viettel trở thành đội bóng chơi đầy hiệu quả.

Đây là cơ sở để đội bóng áo đỏ hướng đến ngôi vị cao nhất ở cả hai giải đấu họ tham gia, bao gồm Cúp Quốc gia là mặt trận chưa một lần đăng quang. Thầy trò Popov sẽ tận dụng kinh nghiệm và khí thế đang lên để vượt qua Hà Nội FC, đội bóng đang mất phương hướng sau 3 trận chưa biết mùi chiến thắng trong mùa giải mới. Tương lai của HLV Makoto Teguramori đang bị đặt dấu hỏi, và áp lực sẽ càng tăng sau trận derby thủ đô tối nay.

Xem Cúp Quốc gia Chứng khoán LPBank 2025/26 trực tiếp và độc quyền trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn