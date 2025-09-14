HLV Chelsea trách móc học trò sau trận hòa nghẹt thở ở Ngoại hạng Anh

TPO - Ở vòng 4 Ngoại hạng Anh vào rạng sáng nay, Chelsea đã tuột mất chiến thắng trên sân Brentford và HLV Maresca có lý do để không hài lòng với kết quả hòa 2-2.

Đêm qua, Chelsea đã mất điểm đầy tiếc nuối trên sân của Brentford. CLB áo xanh bị dẫn bàn trong hiệp 1 nhưng đã vùng lên mạnh mẽ để dẫn ngược lại 2-1 ở phút 85. Đầu tiên là bàn gỡ hòa phút 61 của Cole Palmer. Vừa vào sân thay người, tiền vệ này chớp thời cơ đá nối nhanh quân bình tỷ số 1-1. Sau đó ở một tình huống có khoảng trống và rảnh chân trước vòng cấm, Caicedo đã tung ra cú nã đại bác sấm sét giúp Chelsea dẫn 2-1.

Tưởng như với thế trận áp đảo cùng lực lượng vượt trội, The Blues có thể đưa cuộc chơi về đích thì phút bù giờ thứ 3, họ lại lộ rõ điểm yếu phòng ngự. Không ai theo kèm Fabio Carvalho, để cầu thủ này dứt điểm cận thành gỡ hòa 2-2. Đây là tỷ số chung cuộc của trận đấu, và rõ ràng HLV Enzo Maresca không thể hài lòng.

Sau trận, ông đã trách các học trò vừa tận dụng cơ hội kém vừa thiếu tập trung ở thời khắc quyết định. “Suốt trận đấu, tôi nghĩ các cầu thủ đã cố gắng đối phó với những tình huống như vậy, nhưng cuối cùng chúng tôi lại không thể làm tốt ở thời khắc mà chỉ còn ít phút nữa thôi, cuộc chơi sẽ khép lại. Thật tệ khi thủng lưới theo cách như vậy”, HLV Chelsea nói.

HLV Maresca không hài lòng về hàng thủ đội nhà

“Đáng ra là khi ghi được bàn thắng thứ 2, chúng tôi phải kiểm soát bóng tốt hơn. Chúng tôi ghi bàn ở phút 85, và ngay lúc đó, bạn cần phải chuyền bóng, cần phải chơi chậm lại. Thật tệ khi để thủng lưới muộn nhưng chuyện đó vẫn xảy ra. Có lẽ chúng tôi đã có thể xử lý khoảnh khắc đó tốt hơn, nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn để thủng lưới và mất điểm. Chúng tôi cố gắng thắng mọi trận đấu nhưng biết rằng chúng tôi sẽ không thể thắng tất cả. Thật đáng tiếc vì chúng tôi đã để thủng lưới muộn như vậy”.

Joao Pedro tiếp tục cho thấy vai trò quan trọng. Anh là người đã góp công lớn trong bàn gỡ hòa của Palmer khi dứt điểm bật ra để đồng đội lập công. Chân sút này đã trực tiếp tham gia vào 5 bàn thắng trong 4 trận đấu tại Premier League cho Chelsea (ghi 2 bàn, góp 3 kiến ​​tạo). Cầu thủ duy nhất đạt đến mốc 5 bàn thắng trong ít trận đấu hơn cho The Blues tại Ngoại hạng Anh là Eden Hazard (3 trận).

HLV Maresca nói về Pedro sau màn thể hiện này: “Trước trận anh ấy đã nói với tôi rằng anh ấy chưa đủ thể lực. Nhưng tôi nghĩ Pedro rất quan trọng. Anh ấy cần ra sân để giúp đội bóng. Nếu tính xa, tôi có thể để anh ấy dự bị, nhưng mục tiêu từng trận khiến tôi phải cầu viện Pedro”.