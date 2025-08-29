MU ‘chịu thua’ Garnacho và Chelsea

Garnacho quyết rời MU vì mâu thuẫn với Amorim

Alejandro Garnacho là một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất MU trong những năm gần đây. Tiền đạo cánh 21 tuổi người Argentina nhận được rất nhiều kỳ vọng ở Old Trafford, nhưng anh bất ngờ bị MU đẩy lên thị trường chuyển nhượng vì không phù hợp với chiến thuật của HLV Ruben Amorim.

Mối quan hệ giữa đôi bên đổ vỡ từ cuối mùa giải trước, sau khi Garnacho phải ngồi dự bị ở trận chung kết Cúp C2 châu Âu với Tottenham. Đến mùa hè 2025, MU thẳng tay gạch tên Garnacho khỏi đội hình một, loại tiền đạo này ra khỏi chuyến du đấu mùa hè và cấm anh tập luyện cùng đội một.

Trong suốt 2 tháng vừa qua, MU tìm kiếm đối tác chiêu mộ Garnacho với mức giá kỳ vọng 70 triệu bảng. Sau đó, MU liên tục giảm yêu cầu xuống còn 60 triệu bảng và 50 triệu bảng. Họ đã nhận được một số đề nghị, nhưng không thương vụ nào diễn ra bởi vì Garnacho chỉ muốn chuyển đến Chelsea. Đại diện của Garnacho liên tục bắn tin cho giới truyền thông về mong muốn của tiền đạo này. Đây là lý do khiến Quỷ đỏ bị The Blues ép giá trên bàn đàm phán.

Chelsea vốn theo đuổi Garnacho từ tháng 1/2025 nhưng sớm từ bỏ vì MU yêu cầu mức giá quá cao. Trong lần trở lại này, họ chỉ đưa ra đề nghị 25 triệu bảng kèm theo việc trao đổi cầu thủ nhưng MU từ chối. Thương vụ lắng xuống một thời gian và hai bên bắt đầu thảo luận nhiều hơn khi thị trường chuyển nhượng mùa hè sắp đóng cửa.

Sau cùng, MU đã phải “chịu thua” Garnacho và Chelsea, chấp nhận bán tiền đạo người Argentina với giá thấp hơn kỳ vọng khá nhiều. Các nguồn tin uy tín ở Anh cho biết 2 CLB đã đạt thỏa thuận chuyển nhượng Garnacho với giá 40 triệu bảng. Ngôi sao trẻ người Argentina sẽ ký hợp đồng 7 năm với Chelsea.

MU kịp cài thêm điều khoản được hưởng 10% tiền chênh lệch nếu Chelsea bán Garnacho với giá cao hơn trong tương lai, nhưng đây được đánh giá là con số không đáng kể. Thậm chí, điều khoản này sẽ vô hiệu nếu Garnacho thất bại và bị Chelsea thanh lý với giá rẻ hơn.

Garnacho gia nhập học viện của United từ Atletico Madrid vào tháng 10/2020. Anh được đôn lên đội một MU vào cuối mùa giải 2021/22 và xuất hiện nhiều hơn trong các năm sau đó. Tính tổng cộng, Garnacho có 144 trận đấu cho MU, ghi 26 bàn thắng và giúp CLB này giành 2 danh hiệu (Carabao Cup 2023 và FA Cup 2024).