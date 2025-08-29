Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

Thùy Linh thua đối thủ Trung Quốc, dừng bước ở giải vô địch cầu lông thế giới

Đặng Lai

TPO - Với tỷ số thua 0-2 chóng vánh, Thùy Linh đã dừng bước ở giải vô địch cầu lông thế giới 2025. Nhưng thất bại này của cô là khó tránh khi Thùy Linh phải gặp đối thủ hạng 4 thế giới.

thuy-linh-6.jpg

Rạng sáng nay (29/8), Giải vô địch cầu lông thế giới 2025 bước sang ngày thi đấu thứ tư, Thùy Linh bước vào trận đấu vòng 1/8 đơn nữ với số 4 thế giới Chen Yu Fei. Trong cả 2 lần gặp nhau trước đó, Thùy Linh đều thua nên chắc chắn, cô phần nào cảm thấy áp lực.

Và điều đó đã được thể hiện trên sân khi tay vợt Việt Nam đã gặp khó ngay từ thời gian đầu. Tay vợt Trung Quốc tấn công liên tục. Chen Yu Fei liên tục điều cầu nhanh, đập cầu, thậm chí không ngại đánh cầu sát người khiến Thùy Linh lúng túng.

Chen Yu Fei lên điểm liên tục trong khi tay vợt Việt Nam nỗ lực cắt chuỗi thăng hoa của đối phương. Tuy vậy, cô cũng chỉ có thể lên đến điểm 10 và nhìn Chen Yu Fei cán mốc 21 điểm.

thuy-linh-7.jpg
Chen Yu Fei áp đảo và giành thắng lợi 2-0

Vào set 2, Thùy Linh nỗ lực cân bằng tỷ số. Và cô đã khá thành công ở giai đoạn đầu với chuỗi 3 điểm. Từ 1-1, Thùy Linh đã dẫn đối phương tới 4-1. Sau đó, hai bên giằng co ở nửa set 2.

Tuy vậy, với thể lực sung mãn, Chen Yu Fei vẫn không ngừng gây áp lực lên Thùy Linh bằng lối đánh tốc độ với những tình huống xử lý chính xác ở đẳng cấp cao. Phong độ ấy giúp tay vợt Trung Quốc ghi liền 12 điểm. Từ 9-9, cô vươn lên thắng 21-9 trong set 2.

Chiến thắng 2-0 trước Thùy Linh giúp Chen Yu Fei bước vào tứ kết. Đối thủ của cô sẽ là Pornpawee Chochuwong.

Dù thua nhưng phải thừa nhận Thùy Linh đã khép lại Giải cầu lông vô địch thế giới 2025 bằng thành tích rất tốt. Cô nằm ở nhánh đấu khó do không phải là hạt giống. Nhưng Thùy Linh đã đánh bại 2 tay vợt sừng sỏ là Ratchanok Intanon và Kirsty Gilmour. Thùy Linh dừng bước ở vòng 1/8 và cô được nhận 6.000 điểm từ Liên đoàn cầu lông Thế giới.

Đặng Lai
#tin cầu lông #cầu lông việt nam #cầu lông thế giới #cầu lông quốc tế #cầu lông vô địch thế giới #thùy linh #chen yu fei

