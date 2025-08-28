Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Nguyễn Thùy Linh lần đầu tiên tiến vào vòng 3 giải cầu lông vô địch thế giới 2025

Kiều Khanh

TPO - Tay vợt nữ số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh vượt qua Kirsty Gilmour sau 2 set để có lần đầu tiên lọt vào vòng 3 giải cầu lông vô địch thế giới.

ntl.jpg
Nguyễn Thùy Linh ăn mừng chiến thắng ở vòng 2.

Nguyễn Thùy Linh thi đấu xuất sắc ở vòng đầu tiên, khi đánh bại cựu vô địch thế giới Ratchanok Intanon. Tuy nhiên, tay vợt nữ số 1 Việt Nam đã có một trận đấu không dễ dàng trước Kirsty Gilmour, hiện đang xếp hạng 31 thế giới. Tay vợt người Scotland khởi đầu ấn tượng và giành được 11/18 điểm đầu tiên. Thùy Linh bứt phá mạnh mẽ kể từ sau điểm số thứ 11 của đối thủ, cô ghi 5 điểm liên tiếp để vượt lên dẫn trước 12-11.

Tay vợt hạng 22 thế giới hoàn toàn áp đảo đối thủ trong phần còn lại của set thứ nhất để giành chiến thắng với tỷ số 21-17. Kirsty Gilmour chơi tốt hơn trong set 2 và liên tục giằng co từng điểm số với Thùy Linh, nhưng chiến thắng chung cuộc trong trận đấu thuộc về tay vợt đến từ Việt Nam. Thùy Linh thể hiện được bản lĩnh vững vàng trong thời khắc quyết định, ghi 3 điểm liên tiếp vào thời điểm bị đối thủ dẫn trước 21-20, giành chiến thắng ở set 2 với tỷ số 23-21.

Chiến thắng thuyết phục trước Kirsty Gilmour đã đưa Thùy Linh vào vòng 3 giải cầu lông vô địch thế giới 2025. Đối thủ tiếp theo của tay vợt nữ số 1 Việt Nam là hạt giống số 4 Chen Yufei, người đã đánh bại Mia Blichfeldt. Tay vợt người Trung Quốc từng đoạt tấm HCV Olympic Tokyo 2020 và đã đạt được vị trí số 1 thế giới vào năm 2019. Chen Yufei giành được rất nhiều danh hiệu cao quý trong sự nghiệp thi đấu cầu lông chuyên nghiệp. Đây sẽ là một "ngọn núi" rất lớn mà Nguyễn Thùy Linh phải đối mặt ở giải đấu lần này.

Kiều Khanh
#Nguyễn Thùy Linh #giải cầu lông thế giới 2025 #vòng 3 #Kirsty Gilmour #Chen Yufei

Xem thêm

Cùng chuyên mục