Thể thao

Google News

Nguyễn Thùy Linh đụng độ tay vợt 5 lần về nhì châu Âu ở giải cầu lông VĐTG 2025

A Phi
TPO - Tại vòng 2 giải cầu lông vô địch thế giới 2025, Nguyễn Thùy Linh chạm trán tay vợt từng 5 lần về nhì châu Âu Kirsty Gilmour. Đây được dự báo là một trận đấu khó khăn khác cho tay vợt nữ số 1 Việt Nam.

Kirsty Gilmour là đương kim á quân châu Âu

Nguyễn Thùy Linh đang duy trì phong độ cực cao trong năm 2025. Mới nhất, tay vợt nữ số 1 Việt Nam đã gây bất ngờ lớn ở giải cầu lông vô địch thế giới tại Paris khi đánh bại hạt giống số 10 Ratchanok Intanon 2-0 (21-17, 21-18) để đi tiếp.

Bước vào vòng 2, Nguyễn Thùy Linh tiếp tục đối đầu với một tay vợt kỳ cựu khác là Kirsty Gilmour, người đang đứng thứ 31 thế giới. Cho dù kém Nguyễn Thùy Linh 9 hạng, nhưng Kirsty Gilmour hứa hẹn sẽ tạo ra nhiều khó khăn cho ngôi sao của Việt Nam.

Kirsty Gilmour từng thắng đậm Nguyễn Thùy Linh tại giải Indonesia Open vào tháng 6/2024 với tỷ số 2-0 (21-10, 21-18). Tay vợt người Scotland năm nay 31 tuổi nhưng vẫn thi đấu bền bỉ và liên tục tham dự các giải đấu lớn gần đây. Kirsty Gilmour nổi tiếng với thành tích 5 lần… về nhì ở giải cầu lông vô địch châu Âu (2016, 2017, 2022, 2024 và 2025). Trong 5 lần vào chung kết giải đấu này, cô để thua siêu sao người Tây Ban Nha Carolina Marín đến 4 lần.

Ở vòng 1 giải cầu lông VĐTG 2025, Kirsty Gilmour dễ dàng vượt qua Fadilah Shamika của Uganda với tỷ số 2-0 (21-5, 21-12). Với nền tảng thể lực tốt cùng khả năng đánh cầu bền rất khó chịu, Kirsty Gilmour được đánh giá “ngang cơ” Nguyễn Thùy Linh ở trận đấu này.

Theo lịch thi đấu do ban tổ chức công bố, trận đấu giữa Nguyễn Thùy Linh và Kirsty Gilmour là trận thứ 13 tại sân 4 hôm nay, dự kiến diễn ra vào lúc 19h10 giờ địa phương (tức 00h10 ngày 28/8 giờ Việt Nam). Thời gian này sẽ thay đổi tùy thuộc vào các trận đấu trước đó.

A Phi
