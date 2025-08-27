Nhận định Hà Tĩnh vs Thanh Hóa, 18h00 ngày 27/8: Kẻ tám lạng, người nửa cân

TPO - Nhận định bóng đá Hà Tĩnh vs Thanh Hóa, LPBank V.League 1-2025/26 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Trước CLB Hà Tĩnh đang có phong độ tốt và phải chơi trên sân khách, không dễ để Thanh Hóa giành trọn vẹn 3 điểm.

Nhận định trước trận Hà Tĩnh vs Thanh Hóa

Vòng 2 V.League 2025/26 đã trôi qua với kết quả trái ngược cho Hà Tĩnh và Thanh Hóa. Hà Tĩnh thắng 1-0 khi làm khách trên sân Hòa Xuân của SHB Đà Nẵng. Trong khi đó, Thanh Hóa thua muối mặt 0-4 trên sân Phù Đổng Ninh Bình. Sau 2 vòng, Thanh Hóa chỉ có một điểm và sự khởi đầu này tệ hơn nhiều so với kỳ vọng.

Thanh Hóa bước vào mùa giải mới những bổ sung chất lượng cho đội hình. Họ lấy trung vệ kỳ cựu Quế Ngọc Hải từ Becamex TP.HCM. Đội bóng xứ Thanh hoàn tất danh sách 4 ngoại binh cho đội hình gồm Odilzhon, Ribamar, Rimario và Mbodj.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, Thanh Hóa đặt mục tiêu giành thứ hạng cao tại V.League. Song, cứ chơi như 2 trận liền hòa Đà Nẵng và thua Ninh Bình, Thanh Hóa sẽ trượt dài ở bảng xếp hạng.

CLB Hà Tĩnh bước vào V.League 2025/26 trong tâm thế tương tự các mùa trước. Họ bổ nhiệm Nguyễn Công Mạnh ngồi ghế HLV thay Nguyễn Thành Công. Lực lượng của Hà Tĩnh biến động vì sự ra đi của Xuân Trường và nhiều cầu thủ khác nhưng không bổ sung nhân tố đáng chú ý nào.

Mục tiêu của Hà Tĩnh vẫn là cố gắng từng trận, đặt mục tiêu giành ít nhất một điểm và duy trì ở vị trí an toàn trên BXH. Trước Đà Nẵng, Hà Tĩnh thắng nhờ bàn thắng của Helerson ở phút 90+1. Thầy trò HLV Công Mạnh đã có 3 điểm đặc biệt quý giá, như "liều doping" tinh thần cho họ trước khi tiếp đón Thanh Hóa.

Về lực lượng, Thanh Hóa vẫn trội hơn Hà Tĩnh cả về dàn nội và ngoại binh. Thế nhưng, khi Hà Tĩnh chơi trên sân nhà, sự khó chịu của họ không thể lường trước.

Phong độ, thành tích đối đầu Hà Tĩnh vs Thanh Hóa

Sự góp mặt của Quế Ngọc Hải được kỳ vọng giúp hàng thủ Thanh Hóa cải thiện vượt trội chất lượng. Nhưng thực tế, Ngọc Hải chưa hòa nhập tốt cùng đồng đội mới. Hàng thủ Thanh Hóa đã chơi cực tệ trước Ninh Bình và cũng bị đối thủ yếu như Đà Nẵng chọc thủng lưới.

5 lần gặp nhau gần đây giữa Thanh Hóa và Hà Tĩnh đều có kết quả hòa. Lần này, trên sân Hà Tĩnh, khả năng có thêm trận hòa là không nhỏ. Mục tiêu của Hà Tĩnh sẽ luôn là đảm bảo không thủng lưới và giành ít nhất một điểm. Thanh Hóa sẽ muốn thắng, muốn tấn công chủ động để ghi bàn. Để làm được điều đó, Thanh Hóa cần các ngoại binh như Rimario trở lại cảm giác săn bàn tốt nhất.

Cả 2 CLB sẽ có lực lượng mạnh nhất cho trận này.