Tiền vệ Việt kiều chính thức chia tay đội tuyển Bulgaria để chọn màu áo Việt Nam

TPO - Chung Nguyen Do (Đỗ Nguyễn Thành Chung hay Trần Thành Trung), tiền vệ từng trưởng thành trong môi trường bóng đá Bulgaria và khoác áo các đội tuyển trẻ của nước này, vừa gửi thông điệp chia tay. Anh xác nhận sẽ phục vụ các đội tuyển của Việt Nam.

Chung Nguyen Do từng là tiền vệ quan trọng của U21 Bulgaria

Trên trang Instagram cá nhân, Chung Nguyen Do viết dòng tri ân màu áo Bulgaria: “Tôi khép lại một trang sách đầy ắp những thành công, bạn bè và những khoảnh khắc khó quên. Được bảo vệ màu áo Bulgaria là một vinh dự và đặc ân đối với tôi! Cảm ơn sự ủng hộ, cảm ơn những kỷ niệm và cảm ơn vì tất cả”.

Thông điệp này được đưa ra gần đồng thời với thông tin HLV Kim Sang-sik triệu tập Chung Nguyen Do lên U23 Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2026, sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 3/9 tới. Chung Nguyen Do là gương mặt đáng chú ý bậc nhất ở đợt hội quân này. Với trình độ đã được thể hiện ở Slavia Sofia, với vị trí tiền vệ trụ cột của tuyển U21 Bulgaria, anh được kỳ vọng có thể nâng cấp tuyến giữa của U23 Việt Nam.

Chung Nguyen Do và thông điệp chia tay trên trang cá nhân

Chung Nguyen Do sinh năm 2005 ở Bulgaria. Anh gia nhập lò đào tạo của CSKA Sofia sau đó là Slavia Sofia. Tiền vệ này thi đấu chuyên nghiệp từ 2022. Những năm qua, anh đã dần chứng tỏ mình với một vị trí khó thay thế ở đội bóng thủ đô. Mùa 2024/25, anh ra sân 31/34 trận cho Slavia Sofia, ghi 2 bàn. Trong năm 2025, cầu thủ này cũng đã đá 4 trận cho U21 Bulgaria.

Hè 2025, Ninh Bình FC thực hiện một thương vụ đầy bất ngờ khi kéo Chung Nguyen Do, tiền vệ khi ấy được định giá 400.000 euro, về quê nhà thi đấu. Và đây chính là bước ngoặt giúp bóng đá Việt Nam được sở hữu tài năng này.

Vì chưa khoác áo ĐTQG Bulgaria và đã có hộ chiếu Việt Nam nên Chung Nguyen Do hoàn toàn đủ điều kiện ra sân cho các đội tuyển từ U22/23 đến ĐTQG Việt Nam. Nếu thể hiện tốt ở chiến dịch vòng loại sắp tới, tiền vệ 20 tuổi hoàn toàn có thể trở thành vị trí quan trọng của HLV Kim Sang-sik tại chiến dịch SEA Games 33 vào cuối năm.