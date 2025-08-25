U23 Việt Nam triệu tập 2 Việt kiều tham dự vòng loại châu Á

TPO - Để chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2026, HLV Kim Sang-sik đã triệu tập đội hình 23 cầu thủ. Lực lượng của đội phần lớn vẫn là dàn sao đã vô địch Đông Nam Á đây 1 tháng. Nhưng điểm nhấn chắc chắn là 2 cầu thủ Việt kiều đã từng thi đấu tại châu Âu.

Ngoài cái tên cũ Viktor Le thì một điểm đáng chú ý ở bản danh sách này là sự xuất hiện của tiền vệ Việt kiều, người đã từng là trụ cột của tuyển U21 Bulgaria: Trần Thành Trung (Chung Nguyen Do). Cầu thủ 20 tuổi trưởng thành từ lò đào tạo CSKA Sofia, thi đấu chuyên nghiệp từ năm 2013 và đã có 2 mùa chơi bóng ở giải VĐQG Bulgaria.

Hè 2025, anh trở về đầu quân cho CLB Ninh Bình. Dù chưa giành được vị trí chính thức ở CLB nhưng anh vẫn được HLV Kim Sang-sik đặt niềm tin. Vị trí tiền vệ trung tâm vốn làm ông đau đầu ở giải U23 Đông Nam Á vừa qua và với tân binh này, ông Kim có thể "giải toán" thành công.

Trong khung gỗ, U23 Việt Nam gọi Trung Kiên, thủ môn đang đạt phong độ rất cao và trưởng thành vượt bậc dưới màu áo Hoàng Anh Gia Lai. Văn Bình cũng là một lựa chọn uy tín khi anh đang được đặt niềm tin nhiều ở SLNA.

Ở hàng phòng ngự, Lý Đức, Hiểu Minh hay Anh Quân tiếp tục là những nhân tố chủ chốt. Trên tuyến tiền vệ, ông Kim đặt niềm tin vào Văn Trường, Xuân Bắc... Văn Khang vừa dính chấn thương ở trận đấu gần nhất của Viettel nhưng chấn thương nhẹ nên anh vẫn được triệu tập. Trong khi đó, trên hàng công thì những Đình Bắc, Thanh Nhàn, Ngọc Mỹ và Văn Thuận là 4 cái tên được lựa chọn.

Vòng loại U23 châu Á 2026 diễn ra từ ngày 3 đến 9/9. Việt Nam đăng cai bảng C với sự hiện diện của chủ nhà, Singapore, Bangladesh và Yemen. Singapore và Bangladesh nằm trong số những đội bóng yếu nhất châu Á, khó có thể gây ra bất ngờ cho Việt Nam. Nhiều khả năng, đối thủ chính của đội tuyển là đại diện tới từ Tây Á, Yemen. Màn so tài giữa Việt Nam và Yemen sẽ định đoạt vị trí nhất bảng kèm vé trực tiếp vào vòng chung kết.