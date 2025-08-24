Mua vé xem U23 Việt Nam đá giải U23 châu Á 2026 ở đâu, giá bao nhiêu?

TPO - Đội tuyển U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik sẽ khởi tranh chiến dịch tại Vòng loại U23 châu Á 2026 trong tháng 9 tới, hướng tới một kỳ tích mới sau lứa Thường Châu 2018.

Vòng loại U23 châu Á 2026 có 44 đội chia làm 11 bảng, mỗi bảng 4 đội chọn ra 11 đội đầu bảng, 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất cùng chủ nhà Saudi Arabia đá vòng chung kết vào năm sau.

Tại bảng C, U23 Việt Nam lần lượt gặp U23 Bangladesh, U23 Singapore và U23 Yemen lần lượt vào các ngày 3/9, 6-9 và 9/9 trên sân Việt Trì. Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ tập trung sau khi vòng 3 V-League 2025/26 khép lại ngày 29/8. Thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ chỉ có khoảng 4 ngày chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2026.

Liên quan giải đấu, sáng 24/8, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã công bố giá vé xem 3 trận bảng C vòng loại U23 châu Á 2026 của U23 Việt Nam. Theo đó, vé có 3 mệnh giá, gồm 100.000 đồng, 200.000 đồng và 300.000 đồng, bán qua 2 hình thức trực tuyến (online) và trực tiếp (tại quầy).

Với hình thức online, người xem sẽ mua qua ứng dụng ONEU từ 9h ngày 25/8 đến trước ngày thi đấu hoặc đến khi hết vé. Vé sẽ được chuyển phát đến tay người đặt từ ngày 28/8 qua đường bưu điện.Với hình thức trực tiếp, người mua sẽ đến thẳng cổng sân vận động Việt Trì (Phú Thọ) xếp hàng mua vé theo lịch công bố sau.

Đội tuyển U23 Việt Nam vừa lập thành tích bảo vệ ngôi vô địch giải U23 Đông Nam Á 2025 tại Indonesia. Đây cũng là bước đệm quan trọng để thầy trò HLV Kim Sang-sik hướng đến SEA Games 33 tại Thái Lan cuối năm nay.