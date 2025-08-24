Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Mua vé xem U23 Việt Nam đá giải U23 châu Á 2026 ở đâu, giá bao nhiêu?

Tiểu Phùng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Đội tuyển U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik sẽ khởi tranh chiến dịch tại Vòng loại U23 châu Á 2026 trong tháng 9 tới, hướng tới một kỳ tích mới sau lứa Thường Châu 2018.

anh-chup-man-hinh-2025-07-29-luc-204653.png

Vòng loại U23 châu Á 2026 có 44 đội chia làm 11 bảng, mỗi bảng 4 đội chọn ra 11 đội đầu bảng, 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất cùng chủ nhà Saudi Arabia đá vòng chung kết vào năm sau.

Tại bảng C, U23 Việt Nam lần lượt gặp U23 Bangladesh, U23 Singapore và U23 Yemen lần lượt vào các ngày 3/9, 6-9 và 9/9 trên sân Việt Trì. Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ tập trung sau khi vòng 3 V-League 2025/26 khép lại ngày 29/8. Thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ chỉ có khoảng 4 ngày chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2026.

Liên quan giải đấu, sáng 24/8, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã công bố giá vé xem 3 trận bảng C vòng loại U23 châu Á 2026 của U23 Việt Nam. Theo đó, vé có 3 mệnh giá, gồm 100.000 đồng, 200.000 đồng và 300.000 đồng, bán qua 2 hình thức trực tuyến (online) và trực tiếp (tại quầy).

anh-chup-man-hinh-2025-07-29-luc-225418.png

Với hình thức online, người xem sẽ mua qua ứng dụng ONEU từ 9h ngày 25/8 đến trước ngày thi đấu hoặc đến khi hết vé. Vé sẽ được chuyển phát đến tay người đặt từ ngày 28/8 qua đường bưu điện.Với hình thức trực tiếp, người mua sẽ đến thẳng cổng sân vận động Việt Trì (Phú Thọ) xếp hàng mua vé theo lịch công bố sau.

Đội tuyển U23 Việt Nam vừa lập thành tích bảo vệ ngôi vô địch giải U23 Đông Nam Á 2025 tại Indonesia. Đây cũng là bước đệm quan trọng để thầy trò HLV Kim Sang-sik hướng đến SEA Games 33 tại Thái Lan cuối năm nay.

Tiểu Phùng
#U23 Việt Nam #Kim Sang-sik #Vòng loại U23 châu Á 2026 #SEA Games 33 #Thái Lan

Xem thêm

Cùng chuyên mục