Nhận định Nữ Việt Nam vs U23 nữ Australia, 20h00 ngày 16/8: Vượt khó

TPO - Nhận định bóng đá Nữ Việt Nam vs U23 nữ Australia, bán kết giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2025 lúc 20h00 ngày 16/8 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. U23 nữ Australia là thử thách lớn mà ĐT nữ Việt Nam cần vượt qua nếu muốn trở lại ngôi hậu Đông Nam Á. Nhưng với lợi thế sân nhà cùng quyết tâm cao, thầy trò HLV Mai Đức Chung hoàn toàn đủ khả năng giành thắng lợi.

Nhận định trước trận đấu Nữ Việt Nam vs U23 nữ Australia

Cho đến nay, ĐT nữ Việt Nam là đội duy nhất toàn thắng ở giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2025, đồng thời tạo nên những kết quả ấn tượng trước Campuchia (6-0), Indonesia (7-0) và Thái Lan (1-0). Đội quân của HLV Mai Đức Chung đã cho thấy sức mạnh tổng thể, vừa hiệu quả trong tấn công vừa chắc chắn ở khâu phòng ngự. Họ cũng sở hữu chiều sâu đội hình và đa dạng nguồn cung bàn thắng, với 10 cầu thủ đã điền tên lên bảng tỷ số.

Với việc đương kim vô địch Philippines bất ngờ bị loại, ĐT nữ Việt Nam trở thành ứng viên sáng giá cho ngôi hậu Đông Nam Á 2025. Trong trường hợp đăng quang, chúng ta sẽ cân bằng kỷ lục 4 lần vô địch của Thái Lan, khẳng định sức mạnh thống trị ở khu vực khi kết hợp 8 tấm huy chương Vàng SEA Games.

Mặc dù vậy, Huỳnh Như cùng các đồng đội phải đối mặt với thử thách rất khó mang tên U23 nữ Australia, một đối thủ đến từ nền bóng đá tiên tiến và sở hữu thể hình vượt trội. Điểm yếu của đội bóng đến từ xứ sở kangaroo chính là kinh nghiệm, điều khiến họ nhận thất bại 1-2 trước Myanmar ở trận ra quân. Trong khi đó, ĐT nữ Việt Nam lại có thừa kinh nghiệm, với dàn cầu thủ đã chinh chiến ở rất nhiều đấu trường quốc tế. Thêm nữa, các cô gái áo đỏ sẽ được chơi dưới sự cổ vũ của các khán giả nhà tại Lạch Tray. Với quyết tâm khẳng định vị thế và niềm tự hào dân tộc lên cao, ĐT nữ Việt Nam hoàn toàn có thể tự tin hướng tới chiến thắng.

Phong độ, lịch sử đối đầu Nữ Việt Nam vs U23 nữ Australia

ĐT nữ Việt Nam đang có phong độ rất cao khi toàn thắng 6 trận đã qua, ghi 30 bàn và không một lần nhận bàn thua. Tại giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á, các cô gái Việt Nam là đội có thành tích tốt nhất với 48 chiến thắng sau 65 trận đã đấu, đạt tỷ lệ thắng 73,8%. Trong 12 trận bán kết đã chơi tại giải này, chúng ta giành chiến thắng 5 lần để tiến vào chung kết. Ngoài ra, ĐT nữ Việt Nam đã thắng cả 3 trận chơi tại Hải Phòng gần nhất.

Thông tin lực lượng Nữ Việt Nam vs U23 nữ Australia

Bên phía ĐT nữ Việt Nam, khả năng ra sân của Dương Thị Vân bị nghi ngờ sau chấn thương gặp phải ở trận đấu với Indonesia tại vòng bảng. Tuy nhiên những trụ cột như Huỳnh Như, Hải Yến, Bích Thùy, Chương Thị Kiều đều sẵn sàng tạo nên một màn trình diễn bùng nổ.

Chúng ta cũng cần đặc biệt chú ý đến bộ đôi Holly Furphy và Alana Jancevski đã ghi 3 bàn tại giải đấu này, bằng với Phạm Hải Yến. Cả ba cái tên này đều còn nguyên cơ hội cạnh tranh ngôi vị Vua phá lưới.

Đội hình dự kiến Nữ Việt Nam vs U23 nữ Australia Nữ Việt Nam: Kim Thanh, Diễm My, Chương Thị Kiều, Thuỳ Trang, Trần Thị Duyên, Hải Linh, Thái Thị Thảo, Thu Thảo, Bích Thuỳ, Huỳnh Như, Nguyễn Thị Vạn U23 nữ Australia: Lincoln, Grove, Cerne, Tumeth, Cicco, Furphy, Gomez, Chessari, Jancevski, Rasmussen, McKenna

Dự đoán tỷ số Nữ Việt Nam 1-0 U23 nữ Australia