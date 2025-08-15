Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Nam Định chung bảng CLB Nhật Bản, Công an Hà Nội gặp thế lực giải Trung Quốc ở Cúp C2 châu Á

Đặng Lai
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 15/8, Liên đoàn bóng đá châu Á đã tổ chức lễ bốc thăm chia bảng AFC Champions League (Cúp C2 châu Á) mùa giải 2025/26. Các đại diện của Việt Nam là Nam Định và CAHN nhìn chung nằm ở những bảng đấu không quá nặng.

Ha Noi vs Nam Dinh f (12).jpg

Nhà ĐKVĐ Nam Định chung bảng với Gamba Osaka (Nhật Bản), Ratchaburi (Thái Lan) và Eastern của Hồng Kông Trung Quốc. Tương quan các đội cho thấy chỉ Gamba Osaka vượt trội. Đội bóng này dù không phải là một thế lực ở giải VĐQG Nhật Bản nhưng vẫn mạnh hơn khá nhiều những đối thủ còn lại. Vì vậy, Nam Định nhiều khả năng sẽ đặt trọng tâm đua tranh với Ratchaburi và Eastern để đi tiếp với tư cách đội nhì bảng.

Với đội hình được đầu tư rầm rộ, Nam Định được kỳ vọng có thể cải thiện thành tích thi đấu so với mùa trước. Lần này, đối thủ Thái Lan của họ không phải Bangkok United như năm ngoái mà là Ratchaburi. Đây là cái tên được đánh giá yếu nhất trong số các đại diện xứ chùa vàng tại Cúp C2 năm nay (bên cạnh Bangkok United và Pathum BG). Nếu thi đấu đúng thực lực, nhà ĐKVĐ Việt Nam hoàn toàn đủ sức đánh bại Ratchaburi trong cả 2 lượt trận.

ket-qua-boc-tham-cup-c2-chau-a-2025-26-cahn-thoat-bang-tu-than-nam-dinh-gap-thach-thuc-lon-261185.jpg
Các bảng khu vực phía Đông

Trong khi đó, do rơi vào nhóm 4 trước lễ bốc thăm nên CAHN xác định rõ họ có thể nằm ở bảng cực khó. CAHN sẽ chung bảng Beijing FC đến từ Trung Quốc, MacArthur của Australia và Tai Po của Hồng Kông Trung Quốc. Nhưng mọi thứ không quá chông gai với đội bóng này. MacArthur có thể là đối thủ chính của CAHN ở vòng bảng nhưng quá khứ chỉ ra rằng các đội bóng Australia thường thi đấu không tốt khi tham dự sân chơi châu lục.

2 bảng còn lại, BG Pathum sẽ gặp Pohang Steelers từ Hàn Quốc, Kaya FC từ Philippines và Tampines Rovers từ Singapore, trong khi Bangkok United nằm ở bảng G với Lion City Sailors (Singapore), Persib Bandung (Indonesia) và Selangor (Malaysia)....

Theo thể thức, vòng bảng Cúp C2 châu Á sẽ thi đấu từ ngày 16/9 tới 24/12/2025. Các trận vòng 1/8 sẽ diễn ra từ ngày 10 đến 19/2/2026. Với kết quả vừa công bố, CAHN và Nam Định có quyền mơ về tấm vé đi tiếp...

Đặng Lai
#Cúp C2 châu Á #bốc thăm cúp C2 châu Á #CAHN #Nam Định #bóng đá châu Á #AFC #Công an Hà Nội

Xem thêm

Cùng chuyên mục