Họp báo trước Siêu Cúp Bóng đá Quốc gia 2024/25 – Cúp THACO: HLV Polking: 'Người Việt luôn trân quý lịch sử và tôi muốn chào đón những ngày lễ lớn bằng chiến thắng'

TPO - Trao đổi trước thềm Siêu Cúp Bóng đá Quốc gia 2024/25 – Cúp THACO, HLV Mano Polking của Công an Hà Nội (CAHN) cho biết đã xem nhiều tư liệu lịch sử và hiểu về những dịp kỷ niệm sắp tới của đất nước Việt Nam cũng như ngành Công an. Và để chào đón, cách tuyệt nhất là giành chiến thắng.

Trước Siêu Cúp Bóng đá Quốc gia 2024/25 – Cúp THACO, HLV Mano Polking của CAHN tỏ ra hài lòng với quá trình chuẩn bị của đội bóng. "Brandon Ly cũng như những tân binh khác đang hòa nhập rất tốt, tạo nên môi trường tập luyện vô cùng chuyên nghiệp và hòa nhã. Vì vậy, cả đội đang háo hức bước vào trận đấu ngày mai tại Thiên Trường, nơi tôi biết có một bầu không khí tuyệt vời, cổ động viên cuồng nhiệt và hy vọng sau trận đấu đỉnh cao, chúng tôi sẽ mang cúp về Thù đô", ông tuyên bố.

Nhân đây, HLV Polking cũng chia sẻ thêm, từ những ngày đầu tiếp quản công việc dẫn dắt CAHN, ông đã vô cùng hào hứng bởi được làm việc với những cầu thủ có trình độ rất cao như Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, Bùi Hoàng Việt Anh, Vũ Văn Thanh...

"Tôi biết họ và đánh giá cao họ qua những lần đối đầu ở cấp độ đội tuyển. Đến khi làm việc cùng, tôi rất hài lòng với chất lượng của họ, sau đó cùng tạo dựng những kỷ niệm tốt đẹp và cả những thành công. Tôi cho rằng việc đoạt siêu cúp ngày mai sẽ tạo nên khởi đầu mới cho mùa giải nhiều thành công của chúng tôi", HLV người Brazil cho biết.

Một lần nữa HLV Mano Polking tuyên bố sẽ mang siêu cúp về thủ đô.

Nhắc lại chuyến viếng thăm Thiên Trường lần trước, khi CAHN giành chiến thắng 3-0 ở trận lượt đi LPBank V.League 2024/25, HLV Polking nhắc nhở các học trò, rằng trận đấu đó Thép Xanh Nam Định đã thể hiện đẳng cấp nhà vô địch và mang đến nhiều khó khăn cho đội bóng của ông.

Chiến lược gia 49 tuổi chia sẻ: "Họ tạo ra không ít cơ hội nguy hiểm mà tôi chỉ có thể dùng từ may mắn để mô tả, khi chúng tôi không phải nhận bàn thua. Trận ngày mai có tính chất khác biệt, quyết định danh hiệu trong 90 phút và CAHN phải chơi dưới sức ép của hàng vạn khán giả Thiên Trường. Chúng tôi phải hết sức cẩn trọng, chơi với quyết tâm cao nhất và giữ được sự tập trung".

"Trước trận siêu cúp, tôi cũng xem nhiều tư liệu quý về Việt Nam cũng như ngành Công an, tạo nên những cột mốc đáng nhớ của đất nước. Tôi cũng biết người Việt Nam luôn trân quý các giá trị lịch sử và thông qua bóng đá, tôi muốn đem lại niềm vui cho người hâm mộ của chúng tôi", HLV Polking nói thêm.

Nguyễn Quang Hải muốn giành chiến thắng để chào đón ngày lễ đáng nhớ của ngành Công an.

Về phía Quang Hải, anh cũng đề cập tới việc Siêu Cúp Quốc gia 2024/25 diễn ra đúng vào những ngày tháng Tám lịch sử, trong đó có kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Công an nhân dân. "Mặc dù lãnh đạo CLB không tạo áp lực nhưng Hải cùng các đồng đội đều quyết tâm tạo ra những màn trình diễn tốt nhất và giành chiến thắng, chào đón ngày lễ đáng nhớ của ngành Công an", anh tuyên bố.

Cách đây 2 năm, Quang Hải và CAHN đã bỏ lỡ cơ hội lần đầu giành siêu cúp trong lịch sử CLB. Nhớ lại, anh cho rằng thất bại 0-3 trước Đông Á Thanh Hóa ở trận tranh Siêu Cúp Quốc gia 2023 là một kỷ niệm đáng quên.

"Nhưng bây giờ là một trận đấu khác, khi CAHN được dẫn dắt bởi một HLV khác và chúng tôi cũng có những cầu thủ khác. Tôi tin trận siêu cúp này sẽ đánh dấu một khởi đầu tốt đẹp cho CLB", anh nhấn mạnh.

HLV Polking giảm nhẹ chiến thắng 3-0 ở trận lượt đi mùa trước, đề cao sức mạnh của Thép Xanh Nam Định.

Quang Hải thích thú trước môi trường chuyên nghiệp và cạnh tranh ở CAHN.