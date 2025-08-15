Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

3 tay chơi lớn quyết định cuộc đua V-League, không có đội bóng nhà bầu Hiển?

Nguyên Phong
TPO - Vị trí Á quân mùa giải trước là nỗ lực tuyệt vời của CLB Hà Nội, nhưng LPBank V-League 1-2025/26 dự báo còn khó khăn hơn với đội bóng của HLV Makoto Teguramori.

59d34a80-566a-4aac-94af-2a4b454ba98a.jpg

Đua song mã?

Thép Xanh Nam Định hiển nhiên được đánh giá là ứng viên số 1 với 2 chức vô địch liên tiếp. Dù Nguyễn Xuân Son dự báo sẽ vắng mặt ít nhất ở giai đoạn lượt đi, trong tay HLV Vũ Hồng Việt vẫn còn lực lượng rất dồi dào cả nội và ngoại binh.

Đây cũng là lợi thế vượt trội của Nam Định so với phần còn lại của V-League. Với 9 cầu thủ ngoại, HLV Vũ Hồng Việt luôn có nhiều lựa chọn thay thế chất lượng cho cả 3 tuyến. Lực lượng đông đảo và tài chính mạnh đảm bảo cho Nam Định duy trì được nguồn lực cho cuộc đua dài hạn.

Tuy nhiên, không phải ngẫu nhiên giới chuyên môn đang dự báo LPBank V-League 1-2025/26 sẽ trở nên thách thức hơn với Nam Định. Đối thủ mạnh nhất không đâu khác, chính là Công an Hà Nội.

fd1f182c-6807-4188-a0a8-3ac94b09a28e.jpg
Công an Hà Nội luôn khiến Nam Định gặp khó mỗi khi gặp nhau

Trong 2 mùa vô địch V-League, Nam Định vẫn thường thất thế khi gặp Công an Hà Nội. Mùa trước là thất bại 0-3 ở lượt đi tại Thiên Trường, rồi hoà 1-1 trận lượt về tại Hàng Đẫy. Ở trận Siêu cúp Quốc gia 2024/25-cúp THACO mới đây, Nam Định một lần nữa thất bại trước Công an Hà Nội.

Đây cũng là lý do HLV Mano Polking tự tin Công an Hà Nội đang mạnh hơn so với trước. So với Nam Định, Công an Hà Nội có thể kém hơn về ngoại binh nhưng lại giàu nội lực với những gương mặt nổi bật như Nguyễn Quang Hải, Phan Văn Đức, Nguyễn Filip, Cao Pendant Quang Vinh…Đội hình của họ cân bằng cả 3 tuyến, và đang chơi ngày càng nhuyễn hơn dưới sự dẫn dắt của nhà cầm quân Brazil.

Thách thức từ Thể Công Viettel và Hà Nội

Cú nước rút cuối mùa giải trước để cán đích ở vị trí Á quân đánh dấu nỗ lực tuyệt vời của CLB Hà Nội sau giai đoạn sa sút, đánh mất thế thống trị ở V-League. Là đội bóng giàu thành tích bậc nhất bóng đá Việt Nam, CLB Hà Nội luôn nhận được sự đánh giá cao của các đối thủ.

Nhưng 5 năm trở lại đây, họ không còn giữ được cái uy khiến các đối thủ phải nể sợ như trước. Về lực lượng, Hà Nội đã mất đi những nhân tố tạo nên sức hút cũng như phẩm chất vô địch của đội bóng, như Đình Trọng, Đoàn Văn Hậu, Việt Anh và đặc biệt là Nguyễn Quang Hải.

Lối chơi của họ trở nên thiếu mượt mà và đột biến như trước, đủ để tạo nên cảm hứng cho các CĐV. Văn Quyết vẫn rất hay nhưng gánh nặng tuổi tác khiến anh không thể thường xuyên toả sáng như trước.

anh-chup-man-hinh-2025-08-15-luc-162804.png
CLB Hà Nội đang cần chất xúc tác để bùng nổ trên sân cỏ và cả ngoài đường biên.

Những thay đổi thường xuyên trên băng ghế huấn luyện, việc chia tay nhiều nhân tố lâu năm, điển hình như cựu Chủ tịch Nguyễn Quốc Hội cũng cho thấy nội bộ CLB Hà Nội không thật sự êm ả như vẻ ngoài. Điều này tác động đáng kể tới cuộc đua trên sân bóng.

Trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của tân HLV Makoto Teguramori được chờ đợi sẽ đưa đội bóng của bầu Hiển trở lại quỹ đạo ổn định. Hà Nội khi đó có thể đủ sức tạo nên thách thức với 2 “tay chơi” mới Nam Định và Công an Hà Nội.

Cuộc đua tốp đầu V-League cũng dự báo sôi động với một ứng viên khác đang “khát” danh hiệu, Thể Công Viettel. Sau mùa giải trước không thật sự thành công, Thể Công Viettel đã có sự tăng cường đáng kể về lực lượng. Chất xúc tác lớn nhất của họ là HLV Velizar Popov, người từng đưa Đông Á Thanh Hoá chơi đầy thăng hoa các mùa giải trước.

Xem trực tiếp và trọn vẹn giải Vô địch Quốc gia LP Bank V.League 1 2025/26 trên FPT Play, truy cập http://fptplay.vn

Nguyên Phong
#CLB Hà Nội #bầu Hiển #Đoàn Văn Hậu #Công an Hà Nội #Thép Xanh Nam Định #Nguyễn Xuân Son

