Họp báo trước Siêu Cúp Bóng đá Quốc gia 2024/25 – Cúp THACO: Với Thép Xanh Nam Định, áp lực mang tới động lực chiến thắng

TPO - Trong buổi họp báo trước Siêu Cúp Bóng đá Quốc gia 2024/25 – Cúp THACO, HLV Vũ Hồng Việt tiết lộ Thép Xanh Nam Định đang rất sẵn sàng cho các thử thách sắp tới, và áp lực, nếu có, sẽ mang tới động lực để khiến các thành công trở nên rực rỡ hơn.

Trong buổi họp báo trước Siêu Cúp Bóng đá Quốc gia 2024/25 – Cúp THACO vào chiều ngày 8/8, HLV Vũ Hồng Việt cho biết, để hướng tới trận Siêu Cúp Bóng đá Quốc gia 2024/25 – Cúp THACO cũng như mùa giải mới, Thép Xanh Nam Định đã có chuyến tập huấn dài ngày ở Phú Yên và Hàn Quốc, đồng thời có 3 trận giao hữu chất lượng tại xứ kim chi.

"Các cầu thủ của tôi đã thể hiện rất tốt cả về thể lực, chiến thuật cũng như tinh thần. Có thể nói, toàn đội rất sẵn sàng cho những gì diễn ra sắp tới", chiến lược gia 46 tuổi nói. Ông cũng chia sẻ thêm, trong mùa hè vừa rồi Thép Xanh Nam Định đã đưa về những cầu thủ có chuyên môn phù hợp với lối chơi mà đội bóng đang xây dựng.

"Đó là A Mít (đến từ Thanh Hoá), Đặng Văn Tới (Hải Phòng) cùng ba ngoại binh Njabulo Blom, Kyle Hudlin, Mahmoud Eid. Tuy nhiên tôi chưa thể tiết lộ ai trong số họ sẽ xuất hiện ở trận Siêu Cúp ngày mai", HLV Vũ Hồng Việt cười.

Trước câu hỏi liệu tham vọng chinh phục cả 4 đấu trường tham dự có mang tới áp lực cho Thép Xanh Nam Định, ông nói: "Mỗi giải đấu hay trận đấu mà chúng tôi tham dự đều có tính chất và áp lực riêng. Nhưng chính áp lực đó mang lại cho chúng tôi động lực, và nếu vượt qua sức ép, thành công chắc chắn sẽ tỏa sáng. Với Thép Xanh Nam Định, tất cả đều thể hiện sự tập trung cũng như quyết tâm 100% trước các trận đấu, qua đó đặt được mục tiêu đề ra".

Có mặt trong họp báo, thủ môn đội trưởng Nguyên Mạnh chia sẻ: "CAHN là một đối thủ mạnh và có nhiều bổ sung chất lượng. Thất bại 0-3 tại Thiên Trường ở lượt đi mùa giải trước là cơ hội để Thép Xanh Nam Định nhìn nhận lại, rút kinh nghiệm và khắc phục những điểm chưa tốt. Sau trận thua đó, các cầu thủ đều lắng nghe Ban huấn luyện và đặt quyết tâm cao hơn, để rồi cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ bằng chuỗi trận ấn tượng tiếp theo, cuối cùng kết thúc bằng ngôi vô địch".

Vì vậy, đội trưởng của Thép Xanh Nam Định tin rằng anh cùng đồng đội tự tin bước vào trận Siêu Cúp Bóng đá Quốc gia 2024/25 – Cúp THACO và bảo vệ thành công danh hiệu, sau đó chinh phục 4 đấu trường còn lại mà CLB sẽ tham gia.