Thể thao

Google News

Phạm Tuấn Hải muốn sang châu Âu, đội bóng bầu Hiển phản ứng ra sao?

Tiểu Phùng
TPO - Tiền đạo Phạm Tuấn Hải cho biết vẫn muốn xuất ngoại phát triển sự nghiệp và đã trình bày với ban lãnh đạo CLB về một lời mời đến từ châu Âu.

Tôi vẫn muốn xuất ngoại phát triển sự nghiệp. Tôi đã trình bày nguyện vọng với ban lãnh đạo CLB về việc đã nhận được lời đề nghị từ một đội bóng đến từ Latvia. Dù vậy, thời gian tương đối gấp rút khi thị trường chuyển nhượng châu Âu chuẩn bị đóng cửa"-Phạm Tuấn Hảicho biết.

Sáng 13/8, CLB Hà Nội đã tổ chức Lễ xuất quân hướng tới mùa giải mới. Đội bóng của bầu Hiển đang hướng đến trở lại đỉnh cao sau nhiều mùa giải về sau Công an Hà Nội và Thép Xanh Nam Định trong cuộc đua vô địch.

Để chuẩn bị, CLB Hà Nội đã tăng cường một số cầu thủ, bên cạnh việc giữ chân những ngôi sao như Văn Quyết, Thành Chung...Tại Lễ xuất quân hôm nay, GĐĐH Nguyễn Quốc Tuấn cho biết tiền đạo Hendrio sẽ đăng ký thi đấu với suất nhập tịch. Bên cạnh chức vô địch V-League, CLB Hà Nội cũng hướng đến mục tiêu lớn nhất cúp Quốc gia.

Về trường hợp Phạm Tuấn Hải, ông Nguyễn Quốc Tuấn cho biết CLB Hà Nội sẽ tạo điều kiện để anh xuất ngoại. Được biết đội bóng quan tâm đến Tuấn Hải ở Latvia.

Phạm Tuấn Hải nổi lên như chân sút tốp đầu của CLB Hà Nội, và cũng thường xuyên được ra sân ở đội tuyển Việt Nam. Tại ASEAN Cup 2024, anh ghi bàn vào lưới Thái Lan khi được HLV Kim Sang-sik sử dụng ở chung kết.

Tiểu Phùng
